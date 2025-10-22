सचिन पिळगावकर की महेश कोठारे? कोण जास्त शिकलंय? कोण अधिक श्रीमंत? जाणून वाटेल आश्चर्य!

Sachin Pilgaonkar and Mahesh Kothare: मराठी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ दिग्दर्शक, अभिनेते आणि निर्माते महेश कोठारे आपल्या धडाकेबाज सिनेमांसाठी ओळखले जातात. 'धूम धडाका', 'झपाटलेला' सारख्या हिट चित्रपटांद्वारे कॉमेडी आणि फॅंटसी प्रकाराची सुरुवात त्यांनी केली. 3डी तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांनी उद्योगाला नवे वळण दिले. दुसरीकडे बालकलाकार म्हणून ओळख मिळवलेल्या सचिन पिळगावकर यांनी अभिनेते, दिग्दर्शक, गायक असा मोठा प्रवास गेलाय.
'शोले', 'नदिया के पार' सारख्या हिंदी चित्रपटांबरोबर 'अशी हि बनवा बनवी', 'नवरी मिले नवर्याला' सारख्या मराठी हिट्स दिल्या. दरम्यान महेश कोठारे आणि सचिन पिळगावकर यांची सिनेमाची कारकीर्द शिक्षण, नेटवर्थबद्दल जाणून घेऊया.
मराठी चित्रपटसृष्टीतील तांत्रिक अविष्कार आणण्यासाठी महेश कोठारे ओळखले जातात. महेश कोठारे दिग्दर्शित 'धूम धडाका' (१९८५) 'झपाटलेला' (१९९३), 'झपाटलेला २' (२०१३) या फॅन्टसी हॉरर कॉमेडी सिनेमांनी बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. 'धडाकेबाज' (१९९०) आणि 'पछाडलेला' (२००४) हे स्पेशल इफेक्ट्ससह यशस्वी ठरले. त्यांची बालकलाकार म्हणून 'राजा और रंक' (१९६८) मधील भूमिका अविस्मरणीय आहे. त्यांनी २० हून अधिक चित्रपट दिग्दर्शित केले असून मराठी सिनेमाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा दिलाय.
सचिन यांचे बालकलाकार म्हणून 'हा माझा मार्ग एकला' (१९६२) हे पहिले चित्रपट, ज्याने त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवून दिला. त्यांची हिंदीत 'शोले' (१९७५) मधील अहमद भूमिका गाजली. तर 'गीत गाता चल' (१९७५) आणि 'नदिया के पार' (१९८२) हे सुपरहिट ठरले. मराठीत दिग्दर्शित 'नवरी मिले नवऱ्याला' (१९८४), 'गम्मत जम्मत' (१९८७), 'माझा पती करोडपती' (१९८८) आणि 'अशी ही बानवाबनवी' (१९८८) हे सुपरडुपरहीट सिनेमा ठरले. 'नवरा माझा नवसाचा' (२००४) आणि 'कट्यार कळजात घुसली' (२०१५) हे नाट्य आणि संगीतावर आधारित हिट सिनेमा त्यांनी दले. सचिन पिळगावकार यांनी तब्बल 27 हून अधिक चित्रपट दिग्दर्शित केले.
१९८० च्या दशकात 'धूम धडाका' आणि 'नवरी मिळे नवऱ्याला' अशा सिनेमांतून महेश कोठारे आणि सचिन पिळगावकर यांनी एकत्रितपणे मराठी सिनेमाला नवीन वळण दिले. कोठारे तंत्रकलांवर, तर सचिन कथा आणि संवादांवर भर देतात. दोघांनीही सुमारे 140 हून अधिक चित्रपटांमध्ये भूमिका केलीय. ज्याने लाखो प्रेक्षकांना हसवले आणि प्रेरित केले.
दोघेही बालकलाकार म्हणून करिअरला सुरुवात केलीय. दोघांच्या शिक्षणाची तुलना केली तर सचिन पिळगावकर याबाबतीत पुढे आहेत. त्यांनी पुण्यातील सेंट जोसेफ्स बॉईज हायस्कूलमधून शालेय शिक्षण घेतले आणि नंतर पुण्याच्या व्यवस्थापन शास्त्र विभागातून (PUMBA) एमबीए पदवी प्राप्त केली. यामुळे त्यांना चित्रपटव्यतिरिक्त व्यवसायिक दृष्टिकोन मिळाला. दुसरीकडे महेश कोठारे यांचे शिक्षण विशिष्ट वर्गापुरते मर्यादित राहिले. ज्यामुळे त्यांचा भर प्रत्यक्ष चित्रपटनिर्मितीवर झाला.
महेश कोठारे यांची नेमकी संपत्ती उपलब्ध नसली तरी मीडिया रिपोर्टनुसार ती अंदाजे सुमारे ४०-५० कोटी रुपये आहे. त्यांचे नेटवर्थ दिग्दर्शन आणि निर्मिती कंपन्यांवर आधारित आहे. सचिन पिळगावकर यांची संपत्ती अंदाजे 40 ते 80 कोटी रुपये अशी आहे. हिंदी आणि मराठी चित्रपटांसह टीव्ही शो (जसे 'तु तू मैं मैं') मधून येते.
उत्तर: सचिन पिळगावकर यांचे शिक्षण अधिक प्रगत आहे. त्यांनी पुण्यातील सेंट जोसेफ्स बॉईज हायस्कूलमधून शालेय शिक्षण पूर्ण केले आणि नंतर पुणे विद्यापीठातून (PUMBA) एमबीए पदवी मिळवली. महेश कोठारे यांचे शिक्षण ख्रिश्चन स्कूलपर्यंत मर्यादित राहिले, त्यांचा भर चित्रपटनिर्मितीवर होता.
उत्तर: महेश कोठारे यांची अंदाजे संपत्ती ४०-५० कोटी रुपये आहे, तर सचिन पिळगावकर यांची ४०-८० कोटी रुपये आहे. सचिन यांची संपत्ती हिंदी, मराठी चित्रपट आणि टीव्ही शोमुळे अधिक विस्तृत आहे, परंतु दोघांचीही संपत्ती समान पातळीवर आहे.
उत्तर: महेश कोठारे यांनी 'धूम धडाका' (१९८५), 'जपटलेला' (१९९३), 'जपटलेला २' (२०१३), 'धडके बाज' (१९९०) आणि 'पचाडलेला' (२००४) दिग्दर्शित केले. सचिन पिळगावकर यांनी 'नवरी मिले नवऱ्याला' (१९८४), 'आशी ही बानवा बानवी' (१९८८), 'नवरा माझा नवसाचा' (२००४) आणि 'कट्यार कळजात घुसली' (२०१५) यांसारखे हिट चित्रपट दिले. दोघांनी अनुक्रमे २० आणि २७ हून अधिक चित्रपट दिग्दर्शित केले.
(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती सामान्य गृहीतके आणि Grok माहितीवर आधारित आहे. ZEE 24 TAAS याला दुजोरा देत नाही.)