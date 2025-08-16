English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
वयामध्ये 10 वर्षांचं अंतर, घाबरत-घाबरत केलं होतं प्रपोज, फिल्मी स्टाईल आहे सचिन-सुप्रिया पिळगावकरांची लव्ह स्टोरी

सचिन पिळगावकर यांनी सुप्रिया पिळगावकर यांना घाबरत-घाबरत का केलं होतं प्रपोज. कुठे झालेली पहिली भेट आणि दोघांमध्ये किती आहे अंतर?

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 16, 2025, 03:13 PM IST
वयामध्ये 10 वर्षांचं अंतर, घाबरत-घाबरत केलं होतं प्रपोज, फिल्मी स्टाईल आहे सचिन-सुप्रिया पिळगावकरांची लव्ह स्टोरी

Supriya-Sachin Pilgaonkar birthday : मराठी सिनेसृष्टीतील सर्वात लाडकी आणि लोकप्रिय जोडी म्हटलं की पहिल्यांदा आठवते ती म्हणजे सचिन-सुप्रिया पिळगावकरांची जोडी. ऑन स्क्रीन असो वा ऑफ स्क्रीन, या जोडप्याच्या नात्यातील जिव्हाळा आणि समजूतदारपणा अजूनही सर्वांनाच भावतो. 

विशेष म्हणजे या दोघांच्या वाढदिवसामध्ये फक्त एकाच दिवसाचे अंतर आहे. यामध्ये सुप्रिया पिळगावकर यांचा 16 ऑगस्ट रोजी तर सचिन पिळगावकरचा 17 ऑगस्टला वाढदिवस आहे. यंदा सचिन पिळगावकर आपला 68 वा तर सुप्रिया पिळगावकर आपला 59 वा वाढदिवस साजरा करत आहे.

सुप्रिया-सचिनची लव्ह स्टोरी

‘नवरी मिळे नवऱ्याला’च्या सेटवरच सचिन आणि सुप्रिया यांची पहिली भेट झाली. सुप्रिया त्या काळी नवख्या होत्या आणि ‘चमेली’ या चित्रपटातून त्यांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली होती. सुप्रिया या सचिन यांच्यापेक्षा 10 वर्षांनी लहान असून त्यांच्या अभिनयाने सचिन यांच्या आईलादेखील त्यांचं विशेष कौतुक वाटलं होतं.

चित्रपटाच्या शुटिंगदरम्यानच सचिन आणि सुप्रिया यांच्यातील जिव्हाळा प्रेमात बदलला. पण एकमेकांना प्रपोज करण्याचं धाडस त्यांना बराच काळ जमलं नाही. अखेरीस शुटिंग पूर्ण झाल्यानंतर सचिन यांनी आपल्या मनातील भावना सुप्रिया यांच्यासमोर व्यक्त केल्या.

सचिन पिळगांवकरांचं अधीच लग्न झालेलं? 

सुप्रिया यांना मात्र पहिल्यांदा असं वाटलं होतं की सचिन पिळगांवकर हे आधीच विवाहित असतील. त्यामुळे सचिन यांना आपलं अविवाहित असणं स्पष्ट करून सांगावं लागलं. अखेर 1 डिसेंबर 1985 रोजी मराठी चित्रपटसृष्टीतील ही लोकप्रिय जोडी विवाहबंधनात अडकली.

लग्नानंतरही या दोघांनी एकत्र अनेक सुपरहिट चित्रपट केले. ‘अशी ही बनवा बनवी’, ‘माझा पती करोडपती’, ‘आयत्या घरात घरोबा’, ‘नवरा माझा नवसाचा’, ‘आम्ही सातपूते’ हे त्यापैकीच काही लोकप्रिय चित्रपट आहेत. दोघांनी टीव्ही सिरियल्समध्ये देखील उत्तम कामगिरी करून प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. सचिन-सुप्रिया यांना एक मुलगी आहे. तिचे नाव श्रेया पिळगावकर. श्रेया सुद्धा सध्या अभिनयाच्या क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण करत आहे.

