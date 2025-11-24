English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मी त्यांच्या बालपणाची...', धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर सचिन पिळगावकर झाले व्यक्त, शेअर केली पोस्ट

Sachin Pilgaonkar on Dharmendra: ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर सचिन पिळगावकर यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 24, 2025, 05:04 PM IST
'मी त्यांच्या बालपणाची...', धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर सचिन पिळगावकर झाले व्यक्त, शेअर केली पोस्ट

Sachin Pilgaonkar on Dharmendra: ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचं निधन झाल्याने बॉलिवूडवर शोककळा पसरली आहे. धर्मेंद्र यांच्या निधनाची माहिती मिळताच अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान यांच्यासह अनेक अभिनेत्यांनी स्मशानभूमीकडे धाव घेतली. तसंच अनेक सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या भावना व्यक्त केल्या असून, श्रद्धांजली वाहिली आहे. ज्येष्ठ मराठी अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करत आठवणींना उजाळा दिला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

"सर्वात हँडसम, धरम जी! दिग्गज आपल्याला सोडून गेले आहेत , पण त्यांचा वारसा कायमचा उंच मानेने उभा राहील. अभिनेता म्हणून तीन चित्रपटांमध्ये त्यांच्यासोबत काम करण्याची आणि 'रेशम की दोरी' मध्ये त्यांच्या बालपणाची भूमिका साकारण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मी ऋणी आहे. खरा हिमॅन आपल्या हृदयात कायम राहील," असं त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे. 

रुग्णालयात उपचार, डिस्चार्ज

धर्मेंद्र यांच्यावर ब्रीच कँडी रुग्णालयात अनेक दिवसांपासून ते रुग्णालयात उपचार घेत होते. धर्मेंद्र यांना श्वास घेण्यास त्रास होत होता. त्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना त्यांच्या देखरेखीखाली ठेवलं होतं. उपचारानंतर त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला होता. घरीच त्यांना डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आलं होतं. धर्मेंद्र यांनी सहा दशकांहून अधिक काळ बॉलिवूडमध्ये काम करत एक मोठा वारसा मागे सोडला आहे. 'इक्किस' हा त्यांचा शेवटचा चित्रपट ठरला. 25 डिसेंबरला हा चित्रपट रिलीज होणार आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी हेमा मालिनी आणि सहा मुलं आहेत. सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, अहाना देओल, अजिता आणि विजेता अशी त्यांना सहा मुलं आहेत.

300 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम

धर्मेंद्र यांचा जन्म 8 डिसेंबर 1935 रोजी पंजाबमध्ये झाला. त्यांचे पूर्ण नाव धरम सिंह देओल आहे. चाहते त्यांना प्रेमाने गरम-धरम म्हणतात. धर्मेंद्र यांनी 1960 मध्ये "दिल भी तेरा हम भी तेरे" या चित्रपटातून बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये पदार्पण करत आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यांनी 300 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं. त्यांची रेस्तराँ चैन आहे. शाहरुख खान, सलमान खान, अमिषा पटेल आणि गोविंदा यांच्यासह अनेक कलाकार त्यांना भेटण्यासाठी रुग्णालयात पोहोचले होते.

तिसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान

2012 मध्ये भारत सरकारकडून त्यांना पद्मभूषण हा भारतातील तिसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान देऊन गौरविण्यात आलं. सहा दशकांच्या कारकिर्दीत त्यांनी 'यादों की बारात', 'मेरा गाव मेरा देश', 'नौकर बीवी का', 'फूल और पत्थर', 'बेताब', यासारख्या अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं.

लुधियानातील छोट्याशा गावी जन्म

धर्मेंद्र यांचा जन्म पंजाबमधील लुधियाना येथील एका गावात झाला. त्यांनी 1954 मध्ये वयाच्या 19 व्या वर्षी प्रकाश कौर यांच्याशी लग्न केलं आणि नंतर चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला. नंतर, ते अभिनेत्री हेमा मालिनी यांच्या प्रेमात पडले, ज्यांच्याशी दुसरं लग्न केले.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Sachin PilgaonkarDharmendra Daughtesdharmendra familyधर्मेंद्रधर्मेंद्र यांचं कुटुंब

इतर बातम्या

Mumbai Metro प्रशासनाकडून दिव्यांगांची थट्टा, तिकीट सवलतीसा...

महाराष्ट्र बातम्या