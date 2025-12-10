लाखो रुपये कमावले तरी सचिन पिळगांवकरांच्या आठवणीत आजही ते 500 रुपयांची नोट; सचिन पिळगांवकरांनी सांगितला अफलातून किस्सा!

मराठी तसेच हिंदी मनोरंजन विश्वातील प्रमुख नाव म्हणजे ज्येष्ठ अभिनेते सचिन पिळगांवकर. पाच दशकांहून अधिक काळ त्यांनी अभिनय, लेखन, दिग्दर्शन आणि निर्मिती या सर्व क्षेत्रांमध्ये अविश्वसनीय कामगिरी केली आहे. बालकलाकार म्हणून त्यांनी मराठी चित्रपटसृष्टीत पाऊल टाकले आणि अगदी लहान वयातच त्यांच्या अभिनयाचं कौतुक राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणं हा कोणत्याही कलाकारासाठी अभिमानाचा क्षण. पुढे ‘गमती-जमती’, ‘एकऊण एक’, ‘सामना’, ‘कट्यार काळजात घुसली’ यांसारख्या अनेक चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिकांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली.
सचिन पिळगांवकर हे केवळ कलाकारच नाहीत, तर अनेकांसाठी प्रेरणास्थान आहेत. त्यांच्या सहजसुंदर अभिनयाबरोबरच त्यांचा माणुसकीचा स्वभाव, नवीन कलाकारांना प्रोत्साहन देण्याची तयारी आणि मनापासून केलेलं कौतुक हे त्यांचं वैशिष्ट्य मानलं जातं. ‘एकापेक्षा एक’ या लोकप्रिय रिअॅलिटी शोमध्ये ते ‘महागुरू’ म्हणून प्रसिद्ध झाले. स्पर्धकांचा परफॉर्मन्स आवडल्यास ते उभे राहून 100 रुपयांची नोट देत असत कौतुकाची ही शैली इतकी चर्चेत होती की आजही प्रेक्षक या क्षणांच्या आठवणी काढतात. मात्र, एकदा स्वतः त्यांच्या कामाचं कौतुक करत एका सर्वसामान्य महिलेने सचिन यांच्या हातावर थेट 500 रुपयांची नोट ठेवली, हा किस्सा त्यांच्या मनात आजही तितकाच ताजा आहे. एका मुलाखतीत त्यांनी ही आठवण सांगताना भावूक क्षण उलगडला.
सचिन म्हणाले 'मी अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये बॅडमिंटन खेळून बाहेर पडत होतो. तिथे लहान मुलांना अॅरोबिक्ससाठी आणणाऱ्या काही आया उभ्या होत्या. त्यातली एक महिला मला बघताच माझ्याकडे आली. तिच्या चेहऱ्यावर ओळखीचा आणि आपलेपणाचा भाव होता. ती वयाने अंदाजे पस्तीस-चौतीस वर्षांची असेल.' तिने सचिन यांना नमस्कार करून बोलायला सुरुवात केली 'सचिनजी, मी तुमचं काम खूप वर्षांपासून बघते. तुमचे लहानपणीचे चित्रपट मी युट्यूबवर पाहिलेत. मला ते खूप आवडले. ‘कट्यार काळजात घुसली’मध्ये तुम्ही जे काम केलं ते तर अप्रतिम… तुम्ही इतकी वर्षे इतकं सुंदर काम करत आहात. मला तुम्हाला काहीतरी द्यायचं आहे.'
ते सांगताच तिने आपल्या पर्समधून थेट 500 रुपयांची नोट काढली आणि सचिन पिळगांवकरांच्या हातावर ठेवली. आश्चर्यचकित झालेल्या सचिन यांना ती म्हणाली 'माझ्याकडे तुम्हाला द्यायला दुसरं काही नाही. पण हे मनापासून आहे. कृपया घ्या.' प्रेक्षकांकडून मिळणाऱ्या प्रेमाची ही अनुभूती सचिन पिळगांवकर आजही विसरू शकत नाहीत. लाखो रुपये कमावले, अनेक पुरस्कार मिळवले… पण एका अनोळखी महिलेने दिलेलं मनापासूनचं कौतुक असलेले ते 500 रुपये त्यांच्यासाठी सर्वात खास ठरले. सचिन यांनी त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये असे अनेक अनुभव मुलाखतींमध्ये शेअर केले आहेत. मात्र हा किस्सा पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर समोर आल्यानंतर चाहत्यांमध्ये भावनिक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हे सर्व सांगून एक गोष्ट अधोरेखित होते— कलाकाराला मिळणारी खरी कमाई म्हणजे प्रेक्षकांचं प्रेम… आणि ते पैशांपेक्षा अनमोल असतं.
FAQ
‘महागुरू’ ही उपाधी सचिन पिळगांवकरांना कशी मिळाली?
‘एकापेक्षा एक’ या रिअॅलिटी शोमध्ये स्पर्धकांच्या परफॉर्मन्सनंतर उत्साहाने उभं राहून 100 रुपयांची नोट देत कौतुक करण्याची त्यांची खास शैली प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली. त्यामुळेच त्यांना ‘महागुरू’ म्हणून ओळख मिळाली.
500 रुपयांची नोट सचिन पिळगांवकरांना कुणी दिली होती?
अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या बाहेर त्यांना ओळखणाऱ्या एका महिलेने त्यांच्या कामाचं मनापासून कौतुक करत त्यांच्या हातावर 500 रुपयांची नोट ठेवली होती. हा प्रसंग त्यांनी मुलाखतीत सांगितला आहे.
सचिन पिळगांवकर कोणकोणत्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत?
सचिन पिळगांवकर हे अभिनय, गायन, लेखन, दिग्दर्शन आणि निर्मिती अशा अनेक क्षेत्रांत सक्रिय आहेत. मराठी तसेच हिंदी मनोरंजन विश्वात त्यांची ओळख बहुप्रतिभावंत कलाकार म्हणून आहे.