सतीश शाह यांच्या मेसेजनंतर ट्रोल झालेल्या सचिन पिळगावकरांनी ट्रोलर्सना दिलं थेट प्रत्युत्तर

बॉलिवूडच्या अनुभवी आणि लोकप्रिय अभिनेते सतीश शाह (Satish Shah) यांच्या निधनाने संपूर्ण मनोरंजन विश्वावर दुःखाचा सागर ओसंडून वाहत आहे. त्यांच्या विनोदी भूमिकांनी आणि सहजसुंदर अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलेलं हे नाव आता कायमचं काळाच्या पडद्याआड गेलं आहे. मात्र त्यांच्या निधनानंतर एक वेगळंच प्रकरण चर्चेत आलं आहे, ज्याने सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा रंगवली. सतीश शाह यांच्या निधनाच्या केवळ दोन तास आधीच त्यांनी मराठी सिनेसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेता सचिन पिळगावकर यांना मेसेज पाठवला होता. ही बाब उघड होताच चाहत्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली. काहींनी या योगायोगाने थक्क होत श्रद्धांजली व्यक्त केली, तर काहींनी मात्र यावरून ट्रोलिंग सुरू केलं. सोशल मीडियावर 'प्रत्येकाच्याच शेवटच्या क्षणी सचिन पिळगावकरांनाच का आठवतं?' असे जोक्स आणि मीम्स व्हायरल झाले.
या ट्रोलिंगला उत्तर देण्यासाठी सचिन पिळगावकर यांनी स्वतः फेसबुकवर एक पोस्ट शेअर करत सतीश शाह यांचा शेवटचा मेसेज सार्वजनिक केला. त्यांनी मेसेजचा स्क्रीनशॉट शेअर करत स्पष्ट केलं की हा मेसेज दुपारी १२:५६ वाजता, म्हणजेच सतीश शाह यांच्या निधनाच्या केवळ दोन तास आधी पाठवला गेला होता. त्या मेसेजमध्ये सतीश शाह यांनी लिहिलं होतं 'Because of my age, people often think I am mature.' हा मेसेज पाहिल्यानंतर अनेकांनी सतीश शाह यांच्या विनोदी स्वभावाची आठवण काढली. त्यांच्या निधनाच्या काही तास आधीही त्यांनी आपल्या खास हसमुख अंदाजात मित्राशी संवाद साधला होता, हे जाणून चाहत्यांच्या डोळ्यात अश्रू आले.
'हा माझा मित्र सतीश शाह यांनी काल दुपारी 12.56 वाजता पाठवलेला शेवटचा मेसेज आहे. त्यांचा आत्मा शांती लाभो.' ही पोस्ट शेअर होताच सोशल मीडियावर ट्रोलिंग थांबलं आणि सर्वत्र शोक आणि आठवणींचा माहोल निर्माण झाला. चाहत्यांनी आणि कलाकारांनी सतीश शाह यांच्या विनोदी भूमिकांची, खासकरून ‘ये जो है जिंदगी’, ‘सरदार’, ‘मैं हूं ना’ आणि ‘कल हो ना हो’ सारख्या चित्रपटांतील त्यांच्या कामाची आठवण काढली. एका मुलाखतीत सचिन पिळगावकर म्हणाले, 'सुप्रिया तीन दिवसांपूर्वी सतीश आणि त्यांच्या पत्नी मधुला भेटून आली होती. त्यांनी एक गाणं ऐकवलं आणि त्यावर सुप्रिया व मधु नाचल्या होत्या. सतीश पूर्णपणे आनंदी होते. आज दुपारी 12:56 वाजता त्यांनी मला मेसेज पाठवला, आणि काही तासांनंतर त्यांच्या निधनाची बातमी ऐकून मला मोठा धक्का बसला.'
सतीश शाह यांच्या निधनामुळे केवळ एक दिग्गज कलाकार गमावला नाही, तर एक आत्मीय मित्र, विनोदप्रिय व्यक्ती आणि प्रेक्षकांना आनंद देणारा कलाकारही हरपला आहे. त्यांच्या जाण्यानंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांनी एकच भावना व्यक्त केली 'हास्याचा खरा बादशहा आता कायमचा शांत झाला.'
FAQ
सतीश शाह यांचं निधन कधी आणि कशामुळे झालं?
सतीश शाह यांच्या निधनाची नेमकी तारीख आणि कारण अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आलेलं नाही, मात्र त्यांच्या अचानक जाण्याने संपूर्ण चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली आहे.
सतीश शाह यांनी निधनापूर्वी सचिन पिळगावकरांना कोणता मेसेज पाठवला होता?
सतीश शाह यांनी निधनाच्या केवळ दोन तास आधी सचिन पिळगावकरांना मेसेज पाठवला होता 'Because of my age, people often think I am mature.' म्हणजेच 'माझ्या वयानं लोक मला प्रौढ समजतात.'
सचिन पिळगावकर यांनी ट्रोलिंगला कसं उत्तर दिलं?
सतीश शाह यांच्या निधनानंतर सोशल मीडियावर पसरलेल्या अफवा आणि ट्रोलिंगला उत्तर देण्यासाठी सचिन पिळगावकर यांनी स्वतः फेसबुकवर सतीश शाह यांचा शेवटचा मेसेज शेअर केला आणि स्पष्ट केलं की, तो त्यांच्या निधनापूर्वी फक्त दोन तास आधी पाठवलेला होता.