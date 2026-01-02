Trolliingवर सचिन पिळगांवकरांचा स्पष्ट विचार; थेट मनातलं मांडलं

ज्येष्ठ आणि लोकप्रिय अभिनेते सचिन पिळगांवकर गेल्या अनेक महिन्यांपासून सोशल मीडियावर ट्रोलिंगच्या शिकार होत होते. त्यांच्या व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक आयुष्यावर अनेकदा टीका केली गेली आहे, विशेषत: त्यांच्या वक्तव्यांमुळे. त्यांच्या लोकप्रियतेचा आणि यशाचा स्तर पाहता, ट्रोलर्सना ते सतत लक्ष्य करत आहेत. परंतु, अनेक महिन्यांपासून सतत होणाऱ्या ट्रोलिंगला अखेर सचिन पिळगांवकरांनी थेट उत्तर दिलं आणि ट्रोलर्सला त्यांच्या शैलीत प्रतिवाद केला.
सचिन पिळगांवकर यांच्या मुली, अभिनेत्री श्रिया पिळगांवकर हिने देखील वडिलांवर होणाऱ्या ट्रोलिंगवर आपली प्रतिक्रिया दिली होती. श्रिया म्हणाली होती, 'आम्हाला याची सवय आहे, ट्रोलिंगचा आमच्यावर काही फरक पडत नाही. आम्ही सतत काम करत राहतो आणि आम्ही ज्या प्रकारे काम करत आहोत त्यात आमचा विश्वास आहे.' याचसह, सचिन यांच्या पत्नी सुप्रिया पिळगांवकर यांनी देखील ट्रोलर्सला धारेवर धरत त्यांना झापलं होतं.
अखेर, सचिन पिळगांवकरांनी आपल्या ट्रोलर्सवर शांतपणे पण ठामपणे प्रतिक्रिया दिली. मुंबई टाइम्सशी बोलताना, त्यांना ट्रोल करणाऱ्यांना उद्देशून सचिन पिळगांवकर म्हणाले, 'मुळात, ट्रोल करणाऱ्यांना जर तुमचं काम माहिती नसेल, तर त्यांना काहीही बोलण्यात काही अर्थ नाही. ज्यांना आपल्या कामाची किंमत नाही, ते टीका करत असतात.' त्यांच्या या शब्दांत त्यांनी ट्रोलिंगवर स्पष्ट आणि कडक प्रतिक्रिया दिली.
त्यांनी पुढे सांगितले, 'माझ्या करिअरचा 62 वा वर्ष पूर्ण होत आहे. इतक्या दीर्घ कालावधीनंतर, आजवर जे काही मी मिळवले, त्याला परमेश्वराची कृपा आहे. त्यामुळे त्यांना, ज्यांना माझं काम किंवा लोकप्रियतेचा असलेला प्रभाव समजत नाही, ते टीका करत आहेत.'
सचिन पिळगांवकर यांचे या वयानुसार मोजमाप करणे आणि त्यांना ट्रोल करणे, हे त्या ट्रोलर्सना का महत्त्वाचे वाटते, हे प्रश्न निर्माण करणारे आहे. पिळगांवकर यांनी त्यांच्या चाहत्यांना संदेश दिला, 'मी काम करत राहणार आहे. मला माझ्यावर प्रेम करणाऱ्यांची संख्या किती मोठी आहे, हे मी नेहमी जाणतो. आणि टीकाकारांनो, तुमचं भलं व्हावं, असं मी आपल्याला आशीर्वाद देतो.'
सचिन पिळगांवकर यांच्यावर होणाऱ्या ट्रोलिंगवर सिनेसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी त्यांना समर्थन दिलं आहे. अभिनेत्री क्रांती रेडकर, संतोष जुवेकर आणि पुष्कर जोग यांसारख्या कलाकारांनी सार्वजनिकरित्या सचिन पिळगांवकर यांची बाजू घेत ट्रोलर्सवर हल्ला केला आहे. त्यांनी ट्रोलर्सना सांगितलं की, अभिनेते किंवा कलाकारांची सार्वजनिक प्रतिमा साधारणपणे त्यांच्या कामावर आधारित असते, त्यामुळे त्यांना ट्रोल करण्याची आवश्यकता नाही.
क्रांती रेडकर यांनी सोशल मीडियावर आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं होतं, 'सचिन पिळगांवकर हे एक आदर्श कलाकार आहेत, त्यांना ट्रोल करणं हे काहीच उचित नाही. ज्याचं काम त्याच्या क्षेत्रात निर्विवाद आहे, त्याला ट्रोल करण्याची तसदी कशी दिली जाऊ शकते?' संतोष जुवेकर आणि पुष्कर जोग यांनी देखील ट्रोलिंगच्या या समस्येवर आपली नाराजी व्यक्त केली होती आणि सचिन यांना पाठिंबा दिला होता.
तुम्हाला माहितच आहे की, सचिन पिळगांवकर हे आपल्या अभिनयाच्या क्षेत्रातील एक दिग्गज नाव आहेत. त्यांच्या करिअरच्या 62 व्या वर्षी देखील ते टेलिव्हिजनवर दिसणार आहेत. 'मी होणार सुपरस्टार छोटे उत्साद'च्या नव्या पर्वात ते परिक्षक म्हणून सहभागी होणार आहेत. त्यांच्या या नव्या प्रकल्पामुळे त्यांच्या फॅन्समध्ये आणि टेलिव्हिजन उद्योगात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्यांच्या टेलिव्हिजन वावरामुळे त्यांना पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी मिळण्याची शक्यता आहे.
सचिन पिळगांवकर यांनी ट्रोलिंगवर जे वक्तव्य केले आहे, त्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांमध्ये एक मजबूत संदेश गेला आहे की, कामावर विश्वास ठेवा आणि टीकाकारांचे मत आपल्यावर प्रभाव टाकू देऊ नका. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, ट्रोलिंग त्यांना कमी करणार नाही आणि ते आपल्या कामात पारंगत राहतील. त्यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे अनेक कलाकार आणि त्यांच्या चाहत्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला आहे, आणि या चर्चेने सोशल मीडियावर एक नवा वाद निर्माण केला आहे.