English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • सोशल मीडिया ट्रोल्ससाठी सचिन पिळगांवकरचा थेट आणि स्पष्ट संदेश !

सोशल मीडिया ट्रोल्ससाठी सचिन पिळगांवकरचा थेट आणि स्पष्ट संदेश !

Sachin Pilgaonkar's message to trollers : सोशल मीडिया टीकेवर सचिन पिळगांवकर म्हणाले 'शाहरुखचं…'  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 9, 2026, 01:16 PM IST
सोशल मीडिया ट्रोल्ससाठी सचिन पिळगांवकरचा थेट आणि स्पष्ट संदेश !

सोशल मीडियाचा वापर गेल्या काही वर्षांत जबरदस्त वाढला आहे. आजकाल सोशल मीडिया केवळ एखाद्याचे कौतुक करण्याचे माध्यम नाही तर ट्रोलिंगसाठीही मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो. हे केवळ सर्वसामान्य लोकांना नाही तर सेलिब्रिटींनाही तितक्याच प्रमाणात भासत आहे. या पार्श्वभूमीत काही कलाकार वेगवेगळ्या माध्यमातून ट्रोलिंगबाबत आपले मत मोकळेपणाने मांडताना दिसतात.

Add Zee News as a Preferred Source

मराठी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते सचिन पिळगांवकर यांनी अलीकडेच रेडिओ सिटीला दिलेल्या मुलाखतीत सोशल मीडियावर होणाऱ्या ट्रोलिंगवर आपली मते व्यक्त केली. सचिन पिळगांवकर हे अभिनय, नृत्य, संगीत अशा अनेक कलांमध्ये निपुण असून गेली तीन दशकं मराठी रसिकांचे मनोरंजन करत आहेत. त्यांच्या दीर्घ आणि समृद्ध करिअरमुळे मराठी सिनेसृष्टीत त्यांचे विशेष स्थान आहे.

मुलाखतीत सचिन म्हणाले, 'आताच्या काळात व्यक्त होण्यासाठी विचारपूर्वक बोलणं गरजेचं आहे. पण याचा अर्थ तुम्ही दुसऱ्यांच्या सांगण्यांनुसार जगावं, असा नाही. एखादा सिनेमा पाहून जर तुम्हाला काम आवडलं नाही, तर त्यावर बोलण्याचा अधिकार आहे; पण आमच्या वैयक्तिक आयुष्यावर टीका करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. जर समजावण्याचा प्रयत्न केला, तर वेळ वाया जातो.'

ट्रोलिंगवर पुढे बोलताना सचिन पिळगांवकर म्हणाले, 'ट्रोलिंग होतं तरी प्रेम करणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे. काळजी करण्याची गरज तेव्हाच होईल, जेव्हा ही संख्या कमी होईल.” या संदर्भात त्यांनी बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरुख खानचे उदाहरण दिले. सचिन म्हणाले, 'शाहरुखला विचारले गेले की, ट्रोलिंगमुळे तुला त्रास होत नाही का? त्यावर शाहरुख म्हणाले, 'एक माणूस ज्याने आयुष्यात कधी काही केलेलं नाही, जर तो रात्री ट्रोल करून शांत झोपत असेल, तर त्याची झोप माझ्यामुळे आहे. त्यामुळे मी आनंदी आहे.'

सचिन पिळगांवकरने सोशल मीडियावर मिळणाऱ्या लोकप्रियतेचा स्वीकार करत पुढे सांगितले, “सोशल मीडियावर आता मी इतका प्रसिद्ध आहे की, मला खूप जाहिराती मिळतायत. 31 डिसेंबरला माझं करिअर 62 वर्ष पूर्ण होणार आहे आणि जानेवारीपासून ६३व्या वर्षात प्रवेश करणार आहे. करिअरच्या ६३व्या वर्षी लोक मला इतकं महत्व देत आहेत, तर त्यापेक्षा मला काय पाहिजे! सोशल मीडियावर हे काम करणाऱ्या मुलांना मी भरभरून आशीर्वाद देतो. त्यांचं नाव व्हावं, अशी माझी इच्छा आहे.'

सचिन पिळगांवकरच्या या स्पष्ट, सकारात्मक आणि अनुभवी मतांनी चाहत्यांचे मन जिंकले आहे. त्यांच्या प्रतिक्रियेतून असे स्पष्ट होते की, ट्रोलिंगमुळे कलाकारांचा आत्मविश्वास कमी होत नाही, तर योग्य दृष्टिकोन ठेवून सकारात्मक राहिल्यास त्याचा फायदा देखील होऊ शकतो. त्यांच्या या दृष्टिकोनातून तरुण कलाकारांसाठी मार्गदर्शन देखील मिळते, ज्यामुळे ते सोशल मीडियाच्या गोंधळातही स्थिर राहू शकतात.

सचिन पिळगांवकरच्या या अनुभवपूर्ण विधानामुळे असे दिसते की, इंडस्ट्रीत कितीही वर्षे काम केले तरी सोशल मीडियावर आपले स्थान टिकवणे आणि ट्रोलिंगला सकारात्मक पद्धतीने सामोरे जाणे हे खूप महत्वाचे आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
सचिन पिळगांवकरmarathi actorsocial media trollstrollingcelebrity response

इतर बातम्या

Vishal Nikam Engagement : सौंदर्याच्या प्रेमात हरवला विशाल!...

मनोरंजन