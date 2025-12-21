सचिन पिळगांवकरांचा 'धुरंधर'च्या गाण्यावर जबरी डान्स, अक्षय खन्नाही पडला मागे!

सोशल मीडियावर सध्या 'धुरंधर' चित्रपटाची धूम आहे. रणवीर सिंग आणि अक्षय खन्ना यांच्या जोडीने बॉक्स ऑफिसवर तुफान धुमाकूळ घातला आहे. विशेषतः अक्षय खन्ना यांनी 'रहमान डकैत' म्हणून साकारलेल्या खलनायकाच्या भूमिकेने आणि त्याच्या धमाकेदार डान्सने प्रेक्षकांच्या मनावर एक ठसा ठेवला आहे. त्याचा 'Fa9la' गाण्यावर केलेला नृत्य प्रदर्शन तर लोकांच्या रीळ्समध्ये जोरात वाजतोय.
पण सध्या या गाण्याच्या ट्रेंडमध्ये एक अशा जोडीने एन्ट्री घेतली आहे, ज्यांना पाहून प्रत्येकानेच ‘नादच खुळा’ असं म्हणायला लागेल! मराठी चित्रपटसृष्टीतील एव्हरग्रीन कपल, सचिन आणि सुप्रिया पिळगांवकर यांनी आपल्या 40व्या लग्नवाढदिवसानिमित्त 'Fa9la' गाण्यावर एक खास डान्स परफॉर्म केला आहे. यावेळी त्यांच्या सोबत त्यांची मुलगी श्रिया पिळगांवकरही होती, आणि तिघांची नृत्यशैली आणि एनर्जी इतकी जबरदस्त होती की, सोशल मीडियावर ती व्हिडीओचं चर्चेचा विषय बनली आहे.
सचिन आणि सुप्रिया पिळगांवकर यांचा 40 वर्षांचा एकत्रीत जीवन प्रवास, जो सगळ्यांनाच प्रेरणा देणारा आहे, तो आजही कायम उत्साही आणि प्रेमळ आहे. त्यांचे एकमेकांशी असलेले सखोल संबंध आणि एकमेकांसाठी असलेलं प्रेम, या व्हिडीओतून दिसून आलं. त्यांचा नृत्य प्रदर्शन केवळ एका गाण्यापर्यंत मर्यादित नव्हता, तर ते एक उत्कृष्ट प्रेमकहाणीचं दृष्य बनलं.
व्हिडीओमध्ये सुप्रिया आणि सचिन पिळगांवकर यांनी त्या 'Fa9la' गाण्यावर मिळवलेल्या शानदार पोज आणि समन्वयाने एका गोष्टीचा पुरावा दिला आहे सच्चं प्रेम आणि एकमेकांना समजून घेत असलेलं सहकार्य केवळ नृत्यातच नाही, तर जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात दिसून येतं. व्हिडीओ मध्ये त्यांच्या मुलगी श्रियाने सुद्धा यशस्वी सहभाग घेतला आणि त्याची एनर्जी पाहून, त्यांच्या कुटुंबातील जिव्हाळा आणि प्रेम दाखवला. त्यामुळे, सुमारे 40 वर्षांचा हा नातेसंबंध आजही ताजं आणि सजीव आहे.
या खास व्हिडीओची सोशल मीडियावर झंकार ऐकायला मिळाली आहे. काही तासांतच व्हायरल झालेल्या या व्हिडीओला सुमीत राघवन आणि स्वप्नील जोशी सारख्या प्रसिद्ध कलाकारांनी कमेंट्स करत सचिन-सुप्रिया पिळगांवकर यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांचे विवाह आणि प्रेमाच्या केमिस्ट्रीला अनेकांनी सन्मान दिला आहे. यातच एक नेटकरी म्हणाला, "पिळगांवकर फॅमिली नेहमीच धुरंधर असते!" आणि दुसऱ्या नेटकऱ्याने लिहिले, "सचिन सरांची एनर्जी पाहून थक्क झालो!" हे व्हिडीओ किती प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा टाकत आहे हे दर्शवते. सचिन आणि सुप्रिया पिळगांवकर यांचा उत्साही अभिनय आणि 'Fa9la' गाण्यावरचा डान्स पाहून, त्यांच्या चाहत्यांना अधिकच प्रेरणा मिळालेली आहे.
सचिन आणि सुप्रिया पिळगांवकर यांचा संबंध केवळ एक मुलाखत किंवा व्हिडीओचं नोंद नाही, तर ते एक उबदार प्रेम आणि एक दुसऱ्याच्या सहकार्याने भरलेल्या प्रवासाचं प्रतीक आहेत. ४० वर्षांचा त्यांचा साथ देणारा प्रवास एकमेकांच्या सहकार्यातून आणि समजूतदारपणातून कसा अधिक चांगला होऊ शकतो, हे त्यांनी समोर आणलं आहे. त्यांच्या या खास व्हिडीओने सोशल मीडियावर अनेकांना आशा आणि प्रेमाची खूप मोठी शिकवण दिली आहे.
यादवी, सचिन आणि सुप्रिया पिळगांवकर यांच्या वयाच्या टप्प्यावरही त्यांनी आपली एनर्जी आणि जीवनातील आनंद दर्शवला आहे. त्यांच्या प्रेमाची ताकद, हास्य आणि समजूतदारपण हे दर्शवते की, कोणत्याही वयातच खरा आनंद, प्रेम आणि उत्साह अनुभवता येतो.
श्रियाने आपल्या आई-बाबांचा हा व्हिडीओ शेअर करत एक भावूक पोस्ट केली आहे. तिने लिहिलं, '40 वर्षांचं प्रेम, हास्य, प्रगती आणि एकमेकांची साथ. यामध्ये कधीही त्यांचा वेडेपणा कमी होऊ दिला नाही. पडद्यावर आणि पडद्यामागे ते नेहमीच आदर्श राहिले आहेत.' सचिन आणि सुप्रिया यांच्या या प्रेमळ जाणीव आणि एकत्र असण्याची भावना निश्चितच त्यांच्या चाहत्यांसाठी प्रेरणा देणारी ठरली आहे. त्यांचं प्रेम ४० वर्षांनंतरही ताजं आणि नवा उत्साह देणारं आहे.