Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • सेक्रेड गेम्स फेम अभिनेत्रीचा खमेनींच्या मृत्यूनंतर जल्लोष; व्हिडिओ पोस्ट करत म्हणाली तो दिवस आला…

Elnaaz Norouzi celebrates the death of iran supreme leader : ईरानमधील सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई यांच्या मृत्यूच्या बातमीनंतर, सेक्रेड गेम्स फेम एलनाझ नोरौझीचा इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला जात आहे. पोस्टमध्ये तिने ही बातमी खरोखरच अविश्वसनीय असल्याचे म्हटले आहे.    

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 2, 2026, 01:34 PM IST
ईरानचे सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई यांना अमेरिके आणि इस्रायलच्या मिसाईल हल्ल्यात ठार झाल्याच्या बातमीनंतर मिडल ईस्टमध्ये तणाव शिखरावर पोहोचला आहे. संपूर्ण परिसरात सुरक्षा आणि राजकीय परिस्थिती वेगाने बिघडताना दिसत आहे. या हल्ल्यानंतर अनेक देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विरोध मोर्चे भरले तर शिया मुस्लीम समुदायात शोककळा पसरली आहे.

दरम्यान, ईरान आणि जगातील काही भागात लोकांनी या घटनेला ‘फ्री ईरान’कडे जाणारा पहिला पाऊल म्हणून पाहून आनंद साजरा केला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय चित्रपटसृष्टीत काम करणाऱ्या ईरानी अभिनेत्री एलनाझ नोरौझी यांची सोशल मीडिया प्रतिक्रिया सर्वाधिक चर्चेत आली आहे. एलनाझ यांनी इंस्टाग्रामवर पोस्ट करून ही घटना अविश्वसनीय असल्याचे म्हटले आणि आपल्या भावनांचा खुलासा केला.

एलनाझ यहीं थांबल्या नाहीत; दुसऱ्या दिवशी त्यांनी अनेक स्टोरीज शेअर केल्या, ज्यात ईरानमधील मानवाधिकार उल्लंघन, गेल्या काही वर्षांतील राजकीय परिस्थिती आणि नागरिकांवरील दबाव याबाबत आपली मते मांडली. त्यांनी एक व्हिडिओ पोस्ट केला, ज्यात क्रांतीबाबत बोलताना दिसली, तर दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये नृत्य करताना दिसली आणि कॅप्शनमध्ये लिहिले 'जेव्हा लेफ्टीज माझ्याशी असहमत होते, आता त्यांना समजले की मी बरोबर होतो.' या पोस्टमुळे सोशल मीडिया मध्ये ती पुन्हा एकदा ट्रेंडिंग झाली आहे.

एलनाझ नोरौझी ; करिअर आणि जीवन

तेहरानमध्ये जन्मलेल्या एलनाझ नोरौझी लहानपणात जर्मनीमध्ये स्थलांतरित झाल्या. त्यांच्या करिअरची सुरुवात मॉडेलिंगपासून झाली. 2017 मध्ये त्यांनी पाकिस्तानी चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. त्यानंतर सेक्रेड गेम्समध्ये दिसून भारतीय प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रियता मिळवली. याशिवाय, त्या ‘अभय’, ‘मेड इन हेवन’, ‘जुगजुग जीयो’ आणि ‘मस्ती 4’ सारख्या प्रोजेक्ट्समध्ये काम करताना दिसल्या आहेत. २०२३ मध्ये त्यांनी हॉलीवूड चित्रपट कंधारमध्ये इंटरनॅशनल पदार्पण केले.

एलनाझ नोरौझीचा सोशल मीडिया रिऐक्शन फक्त त्यांच्या फॅन्ससाठी नाही, तर जागतिक स्तरावर राजकीय आणि सामाजिक चर्चेचा विषय बनला आहे. त्यांच्या पोस्टमुळे राजकीय घटना आणि मानवाधिकार विषयांवर जागतिक प्रेक्षकांची नजर लागली आहे. एलनाझ या कलाकार म्हणून केवळ अभिनयापुरती मर्यादित राहिल्या नाहीत तर त्यांनी आपले विचार मांडण्याचे माध्यमही सोशल मीडिया बनवले आहे.

हा व्हायरल रिऐक्शन आणि त्यांच्या पोस्टमुळे अभिनेत्री पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर चर्चेत आली आहे, तसेच ईरानमधील परिस्थितीवर जागतिक लक्ष वेधले आहे.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

