‘रामायण’मध्ये रणबीर कपूर रामाच्या भूमिकेत? सद्गुरू म्हणाले, 'आज राम, उद्या रावण बनेल...'

बॉलिवूडचा सुपरस्टार रणबीर कपूर सध्या दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या बहुचर्चित आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ‘रामायण’च्या तयारीत गुंतलेला आहे. भारतीय सिनेमाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक मानला जाणारा हा चित्रपट दोन भागांमध्ये प्रदर्शित होणार असून, पुढील दोन वर्षांत तो प्रेक्षकांसमोर येईल. रणबीर या चित्रपटात भगवान श्रीरामाची भूमिका साकारणार आहे. मात्र, रणबीरच्या या कास्टिंगवर गेल्या काही आठवड्यांपासून सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा सुरू आहे. अनेकांनी त्याच्या भूतकाळातील भूमिकांचा आणि वैयक्तिक जीवनातील गोष्टींचा उल्लेख करून, तो 'देवाची भूमिका करण्यास योग्य नाही' असे मत मांडले आहे. काहींनी तर त्याच्या नावावरूनच ‘रामायण’च्या प्रतिष्ठेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आता आध्यात्मिक गुरु सद्गुरू यांनी रणबीरच्या समर्थनार्थ स्पष्ट मत नोंदवलं आहे. अलीकडेच चित्रपट निर्माता नमित मल्होत्रा यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत सद्गुरूंनी या वादावर भाष्य करत, टीकाकारांना विचारप्रवर्तक उत्तर दिलं. नमित यांनी संवादादरम्यान विचारलं, “लोक रणबीर कपूरच्या भूतकाळातील गोष्टींचा उल्लेख करून विचारतात रणबीर ‘रामायण’मध्ये श्रीरामाची भूमिका कशी साकारू शकतो?'
यावर सद्गुरूंनी म्हणलं 'हे एका कलाकाराबद्दल चुकीचं आहे. कलाकार हा अनेक रूपं घेतो, विविध भावना साकारतो. तो जेव्हा अभिनय करतो, तेव्हा पात्रात समरस होतो. तुम्ही त्याच्या पूर्वीच्या कामावरून त्याच्या पात्रनिर्मितीचा न्याय कसा करू शकता? आज तो राम साकारतोय, उद्या रावणही साकारू शकतो कारण दोन्ही भूमिका आपल्या आत आहेत.' सद्गुरूंच्या या विधानानंतर रणबीरच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर त्यांना भरभरून पाठिंबा दिला. अनेकांनी लिहिलं की, 'कलाकाराला त्याच्या कामाने ओळखलं पाहिजे, त्याच्या वैयक्तिक जीवनाने नव्हे.'
‘रामायण’मध्ये रावणाची भूमिका दक्षिणेचा सुपरस्टार यश साकारणार आहे. या निवडीबद्दलही चर्चा सुरू होती. काहींनी यशसाठी ही भूमिका धाडसी असल्याचं म्हटलं, तर काहींनी ती त्याच्या प्रतिमेशी विसंगत असल्याचं म्हटलं. यावर सद्गुरूंनी यशबद्दल सांगितलं 'यश एक सुंदर माणूस आहे, एक सच्चा कलाकार आहे. रावण हा फक्त खलनायक नाही, तर तो ज्ञान, शक्ती आणि भक्तीचा प्रतीक आहे. त्याचा गाभा समजून घेणं सोपं नाही, आणि यशसारखा अभिनेता ते करू शकतो.' यावर निर्माता नमित मल्होत्रा यांनीही सहमती दर्शवत म्हटलं 'आम्हाला रावणाचे सर्व पैलू दाखवायचे आहेत त्याची बुद्धी, त्याची भक्ती, त्याचं तत्त्वज्ञान. आणि हे केवळ यशच साकारू शकतो.'
‘रामायण’ हा केवळ एक सिनेमा नसून भारतीय संस्कृती आणि अध्यात्माचं दृश्य रूप असणार आहे. या चित्रपटात रणबीर कपूर (राम), साई पल्लवी (सीता), यश (रावण) आणि इतर अनेक दिग्गज कलाकार झळकणार आहेत. चित्रपटाचे निर्माते नमित मल्होत्रा यांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि विश्वस्तरीय VFX चा वापर करून ही कथा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा संकल्प केला आहे. रणबीर कपूर स्वतः या भूमिकेसाठी शारीरिक आणि मानसिक तयारी करत आहे. त्याने आपल्या आहारात, जीवनशैलीत आणि दिनचर्येत बदल केले असून, त्याचं पात्र अधिक आध्यात्मिक आणि संयमी दिसावं यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत.
सद्गुरूंच्या मतांनंतर रणबीरच्या कास्टिंगवरचा विरोध काही प्रमाणात कमी झाल्याचं दिसत आहे. आता चाहत्यांचं लक्ष या चित्रपटाच्या शूटिंगकडे लागलं आहे. ‘रामायण’ प्रदर्शित होण्याआधीच चर्चेचा विषय ठरला आहे आणि जेव्हा तो पडद्यावर येईल, तेव्हा त्याचा प्रभाव भारतीय चित्रपटसृष्टीत दीर्घकाळ जाणवेल, हे निश्चित आहे.
FAQ
रणबीर कपूर ‘रामायण’ चित्रपटात कोणती भूमिका साकारत आहे?
उत्तर: रणबीर कपूर दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या ‘रामायण’ चित्रपटात भगवान श्रीरामाची भूमिका साकारणार आहे. हा चित्रपट दोन भागांमध्ये प्रदर्शित होईल आणि त्यावर मोठ्या प्रमाणात तयारी सुरू आहे.
रणबीरच्या कास्टिंगवर वाद का निर्माण झाला?
सोशल मीडियावर काही वापरकर्त्यांनी रणबीरच्या पूर्वीच्या भूमिकांचा आणि वैयक्तिक जीवनाचा उल्लेख करून तो “देवाच्या भूमिकेसाठी योग्य नाही” असा दावा केला. त्यामुळे त्याच्या निवडीबद्दल वादंग आणि टीका सुरू झाली.
सद्गुरूंनी रणबीर कपूरच्या बाजूने काय मत मांडले?
सद्गुरूंनी म्हटलं की, 'कलाकार अनेक रूपं घेतो. आज तो राम साकारतो, उद्या रावणही करू शकतो. कलाकाराचा भूतकाळ पाहून त्याच्या पात्रनिर्मितीचा न्याय करू नये.' त्यांनी रणबीरच्या अभिनयकौशल्याचं समर्थन करत टीकाकारांना उत्तर दिलं.