Marathi News
  • मनोरंजन
सागर कारंडेने उघड केला मुलीसोबत घडलेला वाईट प्रसंग ; 'मुलगी 7 महिन्यांची असताना तिला फिट यायची…'

Sagar Karande reveals bad experience while his daughter was young:  सागर कारंडे भावुक होत म्हणाला 'मुलीला फिट्स येत होत्या, तिच्या तोंडातून फेस येत होता… जर थोडंसं दुर्लक्ष झालं असतं तर हे होऊ शकले असते.'  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 28, 2026, 09:16 AM IST
मराठी सिनेविश्वातील लोकप्रिय विनोदी अभिनेता सागर कारंडे आपल्या प्रेक्षकांसाठी नेहमीच हसवा-हसवीचा वातावरण निर्माण करत आला आहे. 'चला हवा येऊ द्या' या कार्यक्रमामुळे तो घराघरात पोहोचला आणि प्रेक्षकांच्या मनावर आपली ठळक छाप सोडली. गेल्या अनेक वर्षांत सागर कारंडेने अभिनय, विनोद आणि सामाजिक संवादाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांचे मन जिंकले आहे. सध्या तो बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या पर्वात प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून, शोमध्ये त्याच्या पार्श्वभूमीच्या कथा आणि वैयक्तिक अनुभवही प्रेक्षकांसमोर येत आहेत.

अभिनेता अलीकडेच एका मुलाखतीत आपल्या वैयक्तिक जीवनातील कठीण काळाबद्दल खुलासा करताना भावूक झाला. सागर कारंडेने सांगितले की, त्यांनी इंजिनिअरिंगमध्ये शिक्षण घेतले आहे आणि काही काळ एका मोठ्या कंपनीत काम केले. तरीही अभिनयाची आवड त्यांना शांत बसू देत नव्हती, आणि म्हणून त्यांनी अभिनय क्षेत्रात आपला मार्ग शोधण्याचा निर्णय घेतला.

मुलाखतीत त्याने आपल्या कुटुंबाच्या पाठिंब्याचे महत्त्व सांगितले. सागर कारंडे म्हणाले की, 'माझं अरेंज मॅरेज झालं. पहिल्या भेटीतच आम्ही एकमेकांना पसंत केलं. मात्र, त्या काळी आमचं घरचं टेन्शन फक्त एका गोष्टीवर होतं समोरच्या मंडळींना मुलाबद्दल काय सांगायचं. मुलगा कलाकार आहे, पोटापाण्यासाठी काय करतो हे सांगायचं होतं.'

त्यांनी पुढे सांगितले की, 'एक दिवस माझ्या बायकोचा फोन आला, भेटूया म्हणून. मी नाटकाची रिहर्सल करत होतो, ती आली आणि थोडा वेळ पाहिला की काय चाललंय. तिने विचारलं, ‘हे काय आहे?’ हा प्रश्न ऐकताच माझ्या पायाखालची जमीन सरकली. मला भीती वाटली – आता आयुष्यभर तिला काय सांगायचं? मी काय करतोय?” त्या क्षणाला आठवत सागर कारंडे म्हणाले की, “ती म्हणाली तुम्हाला हवं ते करा, काम जीव लावून करा. तिच्या या पाठिंब्यामुळे मला धैर्य मिळाले.'

सागर कारंडेने भावनिक अनुभव शेअर करत सांगितले की, 'मुलीला 6-7 महिन्यांनंतर ताप येऊ लागला, फिट्स येऊ लागल्या आणि तोंडातून फेस येऊ लागला. डॉक्टरांनी सांगितले की ताप वाढू देऊ नका, काही झालं तरी. सोनोग्राफीसाठी माझ्याकडे फक्त 1000 रुपये होते. त्या दिवशी मी स्वतःला नालायक समजलं आणि खूप राग आला. मी शपथ घेतली की माझ्या बायकोला, मुलीला आणि कुटुंबाला कधीही कमी पडू देणार नाही.'

सागर कारंडे म्हणाले की, त्यांच्या बायकोने त्या कठीण काळात घर सांभाळले, त्याला मानसिक आधार दिला आणि मुलीच्या देखभालीत पूर्ण सहकार्य केले. 'या अनुभवामुळे मला कुटुंब, जबाबदारी आणि धैर्य यांचे महत्त्व अधिक जाणवले,' असेही त्यांनी म्हटले.

सागर कारंडेच्या या कथेत प्रेक्षकांना आणि चाहत्यांना फक्त हसण्याचीच नाही, तर भावनिक अनुभवाची देखील जाणीव होते. त्यांनी वैयक्तिक आणि व्यावसायिक संघर्षातून कुटुंबाच्या पाठिंब्याने कसे संकट पार केले हे सांगितल्यामुळे अनेकांना प्रेरणा मिळत आहे.

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

sagar karandemarathi actorbigg boss marathiEmotional StoryDaughter Health

