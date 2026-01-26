English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सागर कारंडेचं मोठं खुलासा ; 'इंडस्ट्रीतील मित्रांनी माझ्याविरोधात...'

Sagar Karande betrayed by industry co-actors : सागर कारंडे बिग बॉस मराठी 6 मध्ये आहे आणि त्याने इंडस्ट्रीतील मित्रांनी माझ्या विरोधात कारस्थान केल्याचं पहिल्यांदाच सांगितलं.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 26, 2026, 07:06 AM IST
मराठी मनोरंजन इंडस्ट्रीतील प्रमुख कलाकार आणि बिग बॉस मराठी 6 च्या घरात सहभागी असलेला अभिनेता सागर कारंडे सध्या मोठ्या चर्चेत आहे. "चला हवा येऊ द्या" या लोकप्रिय शोमधून घराघरात ओळख मिळवणारा सागर, आपल्या अभिनयाने आणि कॉमेडी टाइमिंगने प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. मात्र, सागरच्या जीवनातील काही अज्ञात गोष्टी आता उघड होऊ लागल्या आहेत, ज्यामुळे इंडस्ट्रीतील मित्र आणि सहकार्यांसोबत त्याचे संबंध ताणले गेले आहेत.

राजश्री मराठीला दिलेल्या एका मुलाखतीत सागरने आपल्या आयुष्यातील काही धक्कादायक अनुभवांवर प्रकाश टाकला. सागरने सांगितले की, त्याला इंडस्ट्रीतील काही लोकांकडून मोठ्या षड्यंत्राचा सामना करावा लागला. त्याच्या या खुलाशामुळे एकच खळबळ माजली आहे.

सागरने आपल्या वाचनातून आणि अनुभवातून सांगितलं की, 'मी नेहमीच स्पष्टपणे बोलतो, पण त्यामुळे मला अनेक वेळा तोटे झाले आहेत. जर तुम्ही कुणाला सांगितलं की 'हे असं नको, असं करा,' तर त्या व्यक्तीला राग येतो. विशेषतः जे लोक इंडस्ट्रीत मोठ्या पदांवर आहेत, जसे दिग्दर्शक, लेखक, प्रोड्यूसर, त्यांना असं वाटतं की तुम्ही जे सांगत आहात, ते चुकीचं आहे. मात्र मला ते पटत नाही. जे सांगितलं जातं ते माझ्या मनाशी जुळत नाही.'

सागरने स्पष्ट केले की, अशा परिस्थितीत त्याचं बोलणं आणि त्याचा स्पष्टपणा अनेक नाती तुटण्याचा कारण ठरला. 'जेव्हा तुम्ही आपल्या मतामध्ये ठाम असता, तेव्हा तुम्हाला आपल्या नात्यात थोडं अंतर येतं. मित्रांचे गाल घालून पाडून, वागण्याच्या पद्धतीत बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यात काही लोक तुमच्याशी गोड बोलतात, पण त्याचा उद्देश वेगळाच असतो,' असं सागर म्हणाला.

सागरने त्याच्या अनुभवांवर आणखी एक महत्वाची गोष्ट सांगितली. "कधी कधी असा अनुभव येतो की तुमच्याच मित्रांनी तुमच्याविरोधात षड्यंत्र रचले आहे. तुम्हाला टिशू पेपरसारखा वापरून फेकून दिलं जातं. तेव्हा लक्षात येतं की त्या 'मित्रां'चं तुमच्यावर प्रेम किंवा निष्ठा नसते, ते फक्त तुमचं उपयोग करत असतात. मला वाटलं की, माझ्या कडून काही लोक माझ्या विरोधात काम करत आहेत.'

सागरने पुढे सांगितलं की, अशा लोकांना समोर येऊन बोलणे त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या विरोधी होते, पण त्याने ठरवलं की त्याला आता अधिक गप्प बसायचं नाही. "जर मी बोललो तर प्रॉब्लेम, आणि जर बोललो नाही तर प्रॉब्लेम. अशा वेळी तुम्ही काहीच करू शकत नाही. लोक समजतात की, 'हा माणूस काही बोलत नाही, म्हणून आम्ही त्याला जास्त फसवू शकतो, त्याच्याशी राजकारण करू शकतो'," असं सागरने सांगितलं.

मात्र, सागरचे यावर एक सकारात्मक दृष्टिकोन आहे. त्याने त्याच्या अनुभवातून शिकल्याचं सांगितलं. 'माझ्या अनुभवांनी मला शिकवले की, लोकांना ओळखायला आणि त्यांचा उद्देश समजायला मला खूप मदत झाली आहे. आता मी दोन भेटीतच माणसं ओळखू शकतो. त्यांचा हेतू काय आहे हे समजतं.'

सागरने या इंडस्ट्रीमध्ये असलेल्या मित्रांवरही आपलं मत मांडलं. "माझ्या आयुष्यात आता जवळपास कोणीच खरे मित्र नाहीत. याचा मला दु:ख होत नाही. कारण मी जो आहे, तोच असावा लागतो. मी खरा असतो, पण त्याच्याबद्दल माझ्या मित्रांनी सत्य स्वीकारलं पाहिजे. माणूस जसा आहे तसा त्याला स्वीकारणं हेच खरं मित्रत्त्व असावं," सागर म्हणाला.

सागरच्या या खुलाशाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, या इंडस्ट्रीमध्ये माणसांच्या नात्यांमध्ये खूपच गोंधळ असतो. तुमचं मित्रत्व किंवा सहकार्य काही लोकांच्या स्वार्थासाठी असू शकतं, आणि जेव्हा तुम्ही त्याला प्रतिकार करता, तेव्हा तेच लोक तुमच्यावर षड्यंत्र करतात.

'माझ्या शाळेतील मित्र अजूनही माझ्याशी संपर्कात आहेत. तेच खरे मित्र आहेत. त्यांना काहीही फरक पडत नाही. मी टीव्हीवर दिसतो, फोटो घेतात, सह्या घेतात, पण त्यांना काही विशेष वाटत नाही. ते केवळ माझ्यासोबत असतात कारण ते माझ्या व्यक्तिमत्त्वाला आणि स्वभावाला मान्य करतात,' सागरने सांगितलं.

सागरचा हा अनुभव एक ठळक उदाहरण आहे की, इंडस्ट्रीत आणि जीवनात ज्या लोकांसोबत आपली मैत्री असते, त्या संबंधांमध्ये स्वार्थ आणि फसवणूक असू शकते. त्यासाठी माणसाला खरे मित्र ओळखण्याची आणि त्यांना ज्या पद्धतीने स्वीकृत करायला हवं, हे शिकायला लागते.

सागरचे हे शब्द आणि अनुभव त्याच्याच जीवनात नवे धडे घेऊन आले आहेत, आणि ते त्याला भावी काळात अधिक मजबूत आणि स्पष्ट व्यक्तिमत्त्व बनवतील.

