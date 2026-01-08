सागरिका घाटगेने झहीर खानसोबतच्या अंतरधर्मीय विवाहाबद्दल बोलताना सांगितलं ; तिच्या वडिलांनी पार्श्वभूमीची तपासणी...

बॉलिवूड अभिनेत्री सागरिका घाटगेआणि माजी क्रिकेटपटू झहीर खान यांना नुकतेच मुलगा झाला असून त्याचे नाव फतेहसिंह खान ठेवण्यात आले आहे. या आनंददायी बातमीची घोषणा सागरिकाने सोशल मिडियावर केली आणि बाळाचे पहिले फोटो शेअर करत सर्वांना हा आनंदात सहभागी होण्याची संधी दिली. त्यांनी सांगितले, 'प्रेम, कृतज्ञता आणि दैवी आशीर्वादासह आम्ही आमच्या प्रिय लहान बाळाचे स्वागत करतो, फतेहसिंह खान.'
सागरिका आणि झहीर यांची जोडी सोशल मिडियावर नेहमीच चाहत्यांच्या मनात उठते. त्यांनी जेव्हा आपले पहिले फोटो शेअर केले, तेव्हा चाहत्यांमध्ये आनंदाचा धुमाकूळ उडाला. प्रत्येक पोस्टमध्ये त्यांची जोडी अप्रतिम दिसते आणि या नव्या बाळाच्या आगमनामुळे त्यांच्या घरात सुख-समृद्धीची चाहूल जाणवते.
याआधी सागरिका घाटगेने झहीर खानसोबतच्या अंतरधर्मीय विवाहाबाबतही उघडपणे बोलले होते. त्या म्हणाल्या की, 'माझे पालक खूप प्रगत विचारसरणीचे आहेत आणि त्यांनी माझ्या निर्णयाला संपूर्ण पाठिंबा दिला. मात्र, सुरक्षेच्या दृष्टीने माझ्या वडिलांनी झहीरची पार्श्वभूमी तपासली होती, जे काहीही काळजी घेणाऱ्या वडिलांनी करणे अपेक्षित आहे.'
सागरिकाने आपल्या वडिलांनी केलेल्या पार्श्वभूमी तपासणीचा किस्सा सांगितला. त्या म्हणाल्या, 'माझ्या वडिलांना जेव्हा माहिती मिळाली, तेव्हा त्यांनी झहीरच्या कोच अंशुमान गायकवाड यांच्याकडे विचारले, कारण ते आमच्याशी काहीतरी नात्याने संबंधित होते. कोचने झहीरला संदेश पाठवला की, ‘माझ्या बहीणीसोबत तू मित्र आहेस असे ऐकले.’ झहीर म्हणाला, ‘मी उत्तर देणार नाही,’ आणि मी म्हणाले, ‘उत्तर देऊ नकोस, मला काहीच माहिती नाही.’ त्यांनी पुढे म्हटले की, 'वडिलांनी झहीरची पार्श्वभूमी व्यवस्थित तपासली आणि त्यांचे म्हणणे होते, ‘तो एक छान क्रिकेटपटू आहे.’ वडिलांसाठी ही तपासणी महत्त्वाची होती.'
सागरिका घाटगेने त्यांच्या विवाहातील धार्मिक भिन्नतेबाबतदेखील बोलले. त्या म्हणाल्या, 'माझ्या पालकांनी माझ्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आणि नक्कीच काही चर्चा झाल्या, पण माझ्यासाठी महत्त्वाचे होते की मला असा योग्य व्यक्ती मिळावा ज्याच्यासोबत मी माझं आयुष्य शेअर करू शकेन.” त्यांनी पुढे सांगितले, 'आम्ही दोघेही स्वतंत्र व्यक्तिमत्वाचे आहोत आणि हीच आमच्या नात्याची खासियत आहे.'
सागरिका आणि झहीर यांचा विवाह आणि बाळाच्या आगमनामुळे त्यांच्या चाहत्यांमध्ये आनंदाची लहर पसरली आहे. तसेच, अंतरधर्मीय विवाहाबाबत त्यांनी व्यक्त केलेला आधुनिक दृष्टिकोन आणि पारिवारिक सहकार्य हा अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरला आहे. या नव्या बाळामुळे दोघांच्या जीवनात नवीन सुख-समृद्धी आलेली दिसत आहे आणि चाहत्यांना त्यांच्या कुटुंबातील या आनंदात सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे.
याशिवाय, सागरिका आणि झहीर दोघेही सोशल मिडियावर सक्रिय आहेत आणि त्यांच्या जीवनातील या महत्वाच्या टप्प्याचे फोटो आणि पोस्ट शेअर करत चाहत्यांशी जवळीक कायम ठेवतात. त्यांच्या व्यक्तिमत्वातील प्रेम, आदर आणि व्यावहारिकतेची छाप या पोस्टमधून स्पष्ट दिसते.