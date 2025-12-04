‘साईबाबा’ फेम सुधीर दलवींवर लीलावती हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु, शिर्डी ट्रस्टकडून 11 लाखांची मदत

Sudhir Dalvi Health Update: ‘शिर्डी के साईं बाबा’ चित्रपटात साईबाबांची भूमिका साकारणारे ज्येष्ठ अभिनेते सुधीर दलवी हे गेल्या काही महिन्यांपासून गंभीर समस्यांनी त्रस्त आहेत. तब्बल 86 वर्षीय दलवी सध्या मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यांना गंभीर इन्फेक्शन असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे. अत्यवस्थ परिस्थितीमुळे त्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढावले असून उपचारांसाठी मदत मागण्यात आली होती.
या दरम्यान, बॉलिवूड अभिनेता रणबीर कपूरची बहीण रिद्धिमा कपूर हिनेही मदतीचा हात पुढे केला होता. त्याचबरोबर, श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट (शिर्डी) यांनी सुधीर दलवी यांच्या उपचारांसाठी 11 लाख रुपये मदत देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, ही रक्कम देण्यासाठी न्यायालयीन परवानगी आवश्यक होती.
मुंबई हायकोर्टात दाखल झालेल्या या अर्जावर जस्टिस विभा कंकनवाडी आणि जस्टिस हितेन एस. वेनेगावकर यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. न्यायालयाने ट्रस्टला ही रक्कम देण्याची औपचारिक परवानगी दिली आहे.
न्यायाधीशांनी निरीक्षण करताना म्हटले की, सुधीर दलवी यांनी ‘साईं बाबा’ ही विशेष भूमिका साकारून जनमानसात श्रद्धा आणि भावनेची जागा निर्माण केली. त्यांच्या योगदानाचा विचार करता संस्थानकडून त्यांना मदत मिळणे योग्य आहे.
न्यायालयाने पुढे सांगितले की, श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट अधिनियम 2004 च्या धारा 17(2)(2)(o) नुसार समाजकल्याण आणि चांगल्या कामांसाठी आर्थिक मदत देण्याचा कायदेशीर अधिकार ट्रस्टला आहे. त्यामुळे सुधीर दलवी यांच्या उपचारांसाठी 11 लाखांची मदत देण्यास परवानगी देण्यात आली.
सुधीर दलवी यांनी 1977 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘शिर्डी के साईं बाबा’ चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारली होती. या भूमिकेमुळे ते देशभरात लोकप्रिय झाले. त्यांच्या अभिनयाने लाखो भाविकांच्या मनात साईबाबांबद्दलची आस्था अधिक दृढ झाली.
चित्रपटांशिवाय त्यांनी अनेक सुपरहिट मालिकांमध्येही काम केले आहे. ज्यामध्ये रामानंद सागर यांची 'रामायण', भारत एक खोज, चाणक्य, मिर्झा गालिब आणि जुनून. त्यांच्या शांत, प्रभावी आणि अध्यात्मिक व्यक्तिमत्त्वामुळे प्रेक्षकांनी त्यांना भरभरून प्रेम दिलं.
हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे सुधीर दलवी यांच्या कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी, यासाठी चाहते आणि सहकलाकार प्रार्थना करत आहेत.
FAQ
1. सुधीर दलवी कोण आहेत?
सुधीर दलवी हे ज्येष्ठ अभिनेते असून त्यांनी 1977 च्या ‘शिर्डी के साईं बाबा’ चित्रपटात साईबाबांची भूमिका साकारून लोकप्रियता मिळवली. त्यांच्या अभिनयाने त्यांना घराघरांत ओळख मिळाली.
2. ते सध्या कोणत्या आजाराने त्रस्त आहेत?
त्यांना गंभीर इन्फेक्शन (सेप्सिस) झाले असून ते मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात उपचार घेत आहेत.
3. त्यांच्या उपचारांसाठी आर्थिक मदतीची गरज का पडली?
उपचारांचा खर्च मोठा असून त्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक भार वाढला. त्यामुळे कुटुंबाने आणि इंडस्ट्रीतील काही लोकांनी मदतीची विनंती केली.