/‘नाना पाटेकर आपल्या कमाईतील 10% आईच्या खात्यात जमा करायचे...’; सई देवधरने सांगितल्या नात्यातील हळव्या आठवणी!

Nana Patekar and Sai Deodhar Bond: अभिनेते नाना पाटेकर आणि अभिनेत्री-दिग्दर्शिका सई देवधर यांचं नातं केवळ चित्रपटसृष्टीपुरतं मर्यादित नव्हतं. नानांनी सई यांच्या कुटुंबाला नेहमीच आपलेपणाची वागणूक दिली. त्यांच्या आईला ते बहिण मानायचे, तर साई यांना मुलीसारखं प्रेम द्यायचे. सई यांनी सांगितलेल्या आठवणींमधून नानांचा संवेदनशील स्वभाव आणि त्यांचं मोठं मन पुन्हा एकदा समोर आलं आहे.
नाना पाटेकर यांच्या निधनाची बातमी समजल्यानंतर सई देवधर यांना मोठा धक्का बसला. नानांना आपल्या नव्या चित्रपटाच्या स्क्रीनिंगसाठी आमंत्रित करण्याचा त्यांचा विचार होता. मात्र, त्याआधीच ही दुःखद बातमी त्यांच्यापर्यंत पोहोचली. सई यांच्या आईनेही अवघ्या चार दिवसांपूर्वी नानांशी संवाद साधला होता. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबासाठी हा धक्का अधिकच वेदनादायी ठरला. एका खास मुलाखतीत सई यांनी सांगितलं की, नाना हे त्यांचे मानलेले मामा होते. त्यांचे आई-वडील आणि नाना यांची मैत्री नाना मोठे स्टार होण्यापूर्वीपासून होती. नाना अनेकदा रात्री त्यांच्या घरी यायचे. कधी सगळ्यांना जेवायला घेऊन जायचे, तर कधी मुलांना आईस्क्रीम खायला घेऊन जायचे. सई यांचे वडील देबू देवधर आणि नाना यांच्यातही घट्ट मैत्री होती. त्यामुळे दोन्ही कुटुंबांमध्ये जिव्हाळ्याचं नातं निर्माण झालं होतं.
नाना पाटेकर यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या ‘प्रहार’ या चित्रपटात सई देवधर यांनी डिंपल कपाडिया यांच्या मुलाची भूमिका साकारली होती. या चित्रपटाच्या निमित्ताने त्यांचं नानांशी असलेलं नातं आणखी दृढ झालं. सई यांनी या काळातील एक मजेशीर किस्साही सांगितला. एकदा रात्री सगळे आईस्क्रीम खायला गेले होते. मात्र, पैसे कोणाकडे आहेत, याबाबत नाना आणि सई यांच्या वडिलांमध्येच गोंधळ झाला. नानांना वाटलं की देबू देवधर पैसे देतील, तर देबू यांना वाटलं की नाना पैसे देतील. या गमतीशीर प्रसंगाची आठवण आजही त्यांच्या मनात कायम आहे. ‘प्रहार’ चित्रपटाच्या सुरुवातीला पाच-सहा सहाय्यक दिग्दर्शक होते; पण चित्रपट पूर्ण होईपर्यंत सई यांच्या आईच नानांसोबत राहिल्या. नानांचा स्वभाव काहीसा तापट आणि तितकाच मनमोकळा होता. सई यांच्या मते, त्यांचे वडीलही नानांसारखेच उत्साही आणि काहीसे अवखळ होते.
सई देवधर यांचं शक्ती आनंद यांच्याशी लग्न झालं, तेव्हाही नाना पाटेकर उपस्थित होते. लग्नातील विधी लवकर आटोपण्याची विनंती त्यांनी भटजींना केली होती, कारण त्यांना सगळ्यांसोबत आनंद साजरा करायचा होता. शक्ती आनंद यांनाही त्यांनी प्रेमाने समजावलं होतं की, साई यांनी काही त्रास दिला तर त्यांना सांगावं; मात्र सई यांना काही बोलू नये. या छोट्याशा प्रसंगातून सई यांच्याबद्दल त्यांच्या मनात असलेली माया स्पष्ट होते. साई यांच्या वडिलांचं निधन झालं, तेव्हाही नाना त्यांच्या कुटुंबाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले. नानांनी पहिली सफारी गाडी घेतली, तेव्हाची आठवणही सई यांनी सांगितली. गाडी घेतल्यानंतर त्यांनी रात्री सगळ्यांना उठवलं आणि फिरायला घेऊन गेले. ‘प्रहार’च्या काळात सई यांच्यासाठी त्यांनी एक दुकान सुरू करून दिलं होतं आणि त्यांना व्हिडिओ गेमही घेऊन दिला होता. अशा अनेक छोट्या-छोट्या गोष्टींतून नानांचं सई यांच्यावरील प्रेम दिसून येतं.
सई यांनी सांगितलेला सर्वांत भावूक करणारा किस्सा म्हणजे नानांची आर्थिक मदत. सई यांचे आई-वडील चाळीत राहत असताना नाना त्यांच्या कुटुंबाची काळजी घेत असत. ते सई यांच्या आईला स्वतःची बहीण मानायचे आणि आपल्या कमाईतील 10 टक्के रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करायचे. नानांनी ही मदत कोणताही गाजावाजा न करता केली. त्यांच्या नात्यात पैशांपेक्षा आपुलकी, विश्वास आणि कुटुंबभावना अधिक महत्त्वाची होती. सई यांच्या या आठवणींमधून नानांच्या मनातील माणुसकीची जाणीव होते. सई यांनी नानांच्या स्वभावाविषयी बोलताना सांगितलं की, त्यांना कधी कधी अचानक राग यायचा; पण मनातून ते अत्यंत प्रेमळ होते. कोणाला त्रास होऊ नये, अशी त्यांची इच्छा असायची.
नानांना रुग्णालयात आजारी अवस्थेत पाहण्यापेक्षा ते हसत-खेळत आणि स्वतःच्या मर्जीने जगाचा निरोप घेऊन गेले, याचं सई यांना समाधान वाटतं. त्यांच्या मते, नाना हे खऱ्या अर्थाने शूर आणि स्वाभिमानी व्यक्तिमत्त्व होते. नानांची शेवटची बातचीत झाली, तेव्हा त्यांना सई यांच्या मुलीला भेटण्याची इच्छा होती. या आठवणी सई यांच्या मनात कायम राहतील. त्या नानांना त्यांच्या अवखळ स्वभावासाठी, विनोदांसाठी आणि निरागस प्रेमासाठी नेहमी आठवतील नाना पाटेकर यांच्या निधनाने चित्रपटसृष्टीने एक प्रतिभावान कलाकार गमावला; मात्र सई देवधर यांच्यासारख्या जवळच्या व्यक्तींसाठी ही हानी एका जिवाभावाच्या नात्याच्या तुटण्यासारखी आहे. पडद्यावर आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकणारे नाना प्रत्यक्ष आयुष्यातही माणुसकी, मैत्री आणि नात्यांना महत्त्व देणारे व्यक्ती होते, हे सई यांच्या आठवणींतून अधोरेखित होतं.