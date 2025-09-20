English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'करिअरमध्ये पुढे जायचं असेल तर...', सई ताम्हणकरने बोल्ड सीनविषयी आपलं मत स्पष्टपणे सांगितलं

Sai Tamhankar : बोल्ड अंदाज आणि मोकळ्या स्वभावासाठी प्रसिद्ध सई ताम्हणकर नेहमीच चर्चेत असते. नुकताच तिने बोल्ड सीनबाबत स्पष्टपणे मत मांडले आहे.

Sep 20, 2025
मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री सई ताम्हणकर तिच्या बोल्ड आणि बिनधास्त अंदाजासाठी नेहमीच चर्चेत राहते. ‘नो एन्ट्री पुढे धोका आहे’ या चित्रपटातील बिकिनी सीनमुळे तिला प्रेक्षक आणि सोशल मीडिया वर विशेष लक्ष मिळाले. अलीकडेच सईने एका मुलाखतीत या सीनबाबत आपले विचार उघडपणे मांडले, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि कौतुक दोन्ही वाढले आहे.

बिकिनी सीनबाबत सईचं मत

‘बॉलिवूड बबल’ला दिलेल्या मुलाखतीत सई म्हणाली, 'हा सीन माझ्या चाहत्यांसाठी धक्कादायक असला तरी, माझ्या जागी दुसरी कोणीही असती, तर लोकांनी तिलाही स्वीकारलं असतं, जसं त्यांनी मला स्वीकारलं.'
ती पुढे म्हणाली, 'एखादी मुलगी स्विमिंग करत असताना स्विमसूट घालणं माझ्यासाठी खूप सामान्य होतं. पण लोकांसाठी तो एक बोल्ड सीन होता. तो केवळ माझ्या कामाचा एक भाग होता, आणि ही मर्यादा ओलांडून पुढे जाणं माझ्यासाठी गरजेचं होतं.'

‘हंटर’ चित्रपटातील भूमिका आणि किसिंग सीन

सईने तिच्या ‘हंटर’ चित्रपटातील बोल्ड भूमिकेबाबत आणि किसिंग सीनविषयी सांगितले, 'जर तुम्ही ‘लोक काय म्हणतील?’ असा विचार करणार असाल, तर अभिनेत्री म्हणून काम करणं शक्य नाही. तुम्हाला ते स्वीकारायला हवं. तो सीन चित्रपटाच्या शूटिंगनंतर एक वर्षाने शूट झाला होता, त्यामुळे तो माझ्यासाठी एक बोल्ड सीन नव्हता, तर माझ्या कामाचा भाग होता.' सईच्या या स्पष्ट वक्तव्यामुळे अभिनेत्रीच्या कामाबद्दलची तिची प्रामाणिक वृत्ती आणि मर्यादा ओलांडण्याची तयारी दिसून येते.

वर्कफ्रंट आणि आगामी प्रोजेक्ट्स

वर्कफ्रंटबाबत सांगायचं झालं, तर सई सध्या महाराष्ट्राची हास्यजत्रा शोमध्ये परीक्षकाच्या भूमिकेत दिसत आहे. तसेच ती ‘गुलकंद’ आणि ‘ग्राउंड झिरो’ या सिनेमात झळकली आहे. चाहत्यांना तिच्या कामाबाबत कायम उत्सुकता आहे, आणि तिने सोशल मीडियावर शेअर केलेले अपडेट्स नेहमीच लक्षवेधक ठरतात. सई ताम्हणकरच्या बोल्ड अंदाजामुळे तिचा प्रत्येक प्रोजेक्ट आणि फोटो सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनतो. अभिनेत्री स्वतःच्या कामासाठी धैर्य दाखवते आणि मर्यादा ओलांडण्यास कधीही मागे हटत नाही, हे तिच्या चाहत्यांना नेहमीच प्रेरणादायक वाटते.

 

FAQ

सई ताम्हणकर कोणत्या सीनमुळे चर्चेत आली होती?

सई ताम्हणकर ‘नो एन्ट्री–पुढे धोका आहे’ या चित्रपटातील बिकिनी सीनमुळे चर्चेत आली होती.

सईने बोल्ड सीनबाबत काय म्हटले?

सईने सांगितले की, हा सीन तिच्या कामाचा एक भाग होता आणि मर्यादा ओलांडून पुढे जाणं तिच्यासाठी गरजेचं होतं. ती म्हणाली की, “जर तुम्ही ‘लोक काय म्हणतील?’ असा विचार करणार असाल, तर अभिनेत्री म्हणून काम करणं शक्य नाही.”

सध्या सई ताम्हणकर काय प्रोजेक्ट्स करत आहे?

सई ताम्हणकर सध्या महाराष्ट्राची हास्यजत्रा शोमध्ये परीक्षकाच्या भूमिकेत दिसत आहे. तसेच ती ‘गुलकंद’ आणि ‘ग्राउंड झिरो’ या सिनेमात झळकली आहे.

Actress Sai TamhankarMarathi Actressmarathi actortrending newsbold

