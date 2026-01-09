English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सई ताम्हणकर संतापली: 'आपलीच इंडस्ट्री फाट्यावर मारते!'

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 9, 2026, 04:08 PM IST
मराठी मनोरंजन विश्वाला चित्रपट, मालिका आणि नाटकांच्या माध्यमातून नेहमीच मोठा वारसा लाभलेला आहे. मराठी भाषेत आजवर अनेक उत्तमोत्तम कलाकृती निर्माण झाल्या आहेत. सध्याच्या घडीला कलेच्या सीमा इतक्या रुंदावल्या आहेत की, इतर भाषिक कलाकारही मराठी प्रोजेक्ट्समध्ये काम करण्यासाठी उत्सुक असतात. त्याचप्रमाणे, मराठी कलाकारही विविध भाषांमध्ये आपली अभिनयाची छाप सोडत आहेत आणि देशभरात त्यांचा कलात्मक प्रभाव वाढत आहे.

तरीही, गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी कलाकारांना कमी लेखण्याचा एक गंभीर मुद्दा कायम आहे. हिंदीसह मराठी चित्रपटसृष्टीत आपली वेगळी ओळख निर्माण केलेल्या अभिनेत्री सई ताम्हणकर यांनी या विषयावर मनमोकळेपणाने आपली खदखद मांडली.

मराठी अभिनेत्रींच्या राऊंडटेबल डिस्कशनमध्ये सईचा खुलासा

प्रसिद्ध दिग्दर्शक व निर्माता सुहृद गोडबोले यांनी मराठी अभिनेत्रींच्या ऑनलाइन राऊंडटेबल सेशनचे आयोजन केले होते. या चर्चेत अभिनेत्री सई ताम्हणकर, मृण्मयी गोडबोले, अमृता खानविलकर आणि सोनाली कुलकर्णी सहभागी होत्या. या चर्चेत सईने मराठी कलाकारांना मिळणाऱ्या वागणुकीबाबत मन मोकळं केलं.

सईने म्हटले, 'मला वाटतं मराठी कलाविश्वातील लोकांना आपण हवी तशी किंमत देत नाही. आपल्या इंडस्ट्रीतील दिग्गज कलाकारांना आपण साजरं करत नाही. उदाहरण द्यायचं, तर मराठी अवॉर्ड फंक्शनमध्ये जेव्हा एखादी बॉलिवूडमधील व्यक्ती येते, तेव्हा आपलीच लोक त्यांच्यासमोर इतका लाळघोटेपणा करतात की, 20-20वर्ष काम केलेल्या कलाकारांना आपण फाट्यावर मारतो. यामुळे खूप लहान असल्यासारखी फिलिंग येते. जर तुमचीच लोकं तुम्हाला अशी वागणूक देत असतील, तर तुम्ही याबद्दल काय करणार?'

सईने पुढे असेही सांगितले, 'मला असं वाटतं, जे तुमच्याकडे आहे त्याला सेलिब्रेट करा आणि मोकळ्या मनाने सेलिब्रेट करा.'

मराठी इंडस्ट्रीतील कलाकारांच्या अडचणी

सईने आपल्या विधानांमध्ये फक्त प्रेक्षकांचीच नव्हे तर मराठी इंडस्ट्रीतील कलाकारांमधील वागणूक याबाबतही खदखद मांडली. त्यानुसार, अनेकदा कलाकारांना योग्य ओळख, मान्यता आणि सन्मान मिळत नाही. त्यांच्यासाठी बॉलिवूडमधील कलाकार आणि तंत्रज्ञांकडे प्राधान्य दिले जाते, तर आपल्याच कलाकारांना कमी लेखले जाते. या वागणुकीमुळे अनेक कलाकारांना मानसिक आणि व्यावसायिक त्रास सहन करावा लागतो.

चर्चेचा परिणाम आणि सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया

सईच्या या विधानांनंतर सोशल मीडियावर ती चर्चेचा विषय बनली आहे. चाहत्यांनी सईच्या वक्तव्यांचे कौतुक केले आहे आणि मराठी कलाकारांना योग्य ओळख देण्याची गरज यावर चर्चा सुरु झाली आहे. अनेक कलाकार आणि चाहत्यांनी इंडस्ट्रीमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे.

मराठी कलाविश्वाची उंची

तरीही मराठी मनोरंजन विश्वात प्रचंड क्षमता आहे. कलाकार, दिग्दर्शक, लेखक आणि संगीतकार या इंडस्ट्रीला सतत पुढे नेत आहेत. कलाकारांनी मिळालेल्या योग्य सन्मानामुळे आणि प्रेक्षकांच्या समर्थनामुळे मराठी मनोरंजन विश्वाची उज्ज्वल भविष्यकाळाची शक्यता अधिक मजबूत होत आहे.

