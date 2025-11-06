सई ताम्हणकर 'माझं प्रेम असं आहे की, एकत्र असूनही त्याचा आदर आणि जागा कायम ठेवावी'

मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री सई ताम्हणकर हे आपल्या अभिनयासोबत सौंदर्य, स्टाईल आणि व्यक्तिमत्त्वामुळेही चाहत्यांमध्ये नेहमी चर्चेचा विषय राहतात. रुपेरी पडद्यावर तसेच छोट्या पडद्यावर प्रेक्षकांची मने जिंकणारी सई आजपर्यंत अनेक चित्रपट आणि वेब सिरीजमध्ये झळकली आहे. तिचा चाहतावर्ग फक्त मराठीतच नाही तर जगभरात पसरलेला आहे. याशिवाय, अभिनेत्रीची व्यक्तिमत्त्वाची ऊर्जा आणि आत्मविश्वासही तिच्या लोकप्रियतेत भर घालतात.
सध्या सई ताम्हणकर प्रेम आणि नात्यांबाबतच्या तिच्या विचारांमुळे चर्चेत आली आहे. नुकत्याच तिने 'अमुक तमुक' पॉडकास्टमध्ये हजेरी लावली होती, जिथे तिला प्रेमाच्या विविध टप्प्यांबाबत प्रश्न विचारले गेले. मुलाखतीत तिने आपल्या मनातील भावना मोकळेपणाने व्यक्त केल्या. सईने सांगितले की, प्रेमात अनेक टप्पे असतात; तरुण असताना लोक अपेक्षा करतात की, 'त्या व्यक्तीने माझ्यावर जीव ओवाळून टाकावा," तर थोडा वय वाढल्यावर, तिथे समज येते की, "मला माझ्या जागेची गरज आहे, मला माझा वेळ द्यावा.' सईने प्रेमाची खरी व्याख्या सांगताना असे स्पष्ट केले, 'मला असं वाटतं की, मी जर कोणाच्या प्रेमात असेन, तर त्या व्यक्तीच्या अनुपस्थितीत मी काय करते, यावरून माझं त्याच्यावर किती प्रेम आहे हे कळतं. किंवा ती व्यक्ती माझ्याबरोबर नसताना पण माझ्याबरोबर कशी आहे, यावरून एकमेकांवरील प्रेम दिसतं.'
अभिनेत्रीने उदाहरण देत पुढे सांगितले, 'समजा माझं एका व्यक्तीवर प्रेम आहे आणि मी एखाद्या खास ठिकाणी गेलो, तरी मला असं वाटत राहतं की ती व्यक्ती माझ्याबरोबर आहे. माझ्यासाठी हेच खरं प्रेम आहे. आम्ही एकत्र असूनही मी माझं वेगळेपण जपते आणि त्यालाही तोच आदर देतो. तसेच, त्या व्यक्तीच्या पाठीमागे आपण काय करतो, हेही माझ्यासाठी तितकंच महत्त्वाचं आहे.' सईच्या या विधानातून प्रेमाची सततची काळजी, विश्वास आणि परस्पर आदर याची गरज अधोरेखित होते. तिने स्पष्ट केले की, प्रेम केवळ एकत्र राहण्यात नाही, तर एकमेकांच्या वेगळेपणाचा आदर राखण्यात आणि एकमेकांच्या पाठीमागे केलेल्या कृतीतही दिसते.
या मुलाखतीमुळे चाहत्यांमध्ये प्रेमाबाबत आणि नात्यांबाबत नव्याने चर्चा सुरु झाली आहे. सई ताम्हणकरने प्रेमाविषयी आपला दृष्टिकोन खुलेपणाने सांगून एक सकारात्मक, आत्मविश्वासपूर्ण आणि स्वतंत्र विचार प्रेक्षकांसमोर ठेवला. तिच्या विचारांनी असेही दर्शवले की, प्रेमात व्यक्तीची स्वतंत्रता, आत्मीयता आणि परस्पर आदर किती महत्त्वाचे आहे. अशा प्रकारे सई ताम्हणकरने प्रेम आणि नात्यांची खरी व्याख्या प्रेक्षकांसमोर मांडून, त्यांच्या वैयक्तिक अनुभवातून शिकण्यासारखे संदेश दिले आहेत. तिचा दृष्टिकोन आजच्या युवा पिढीसाठी प्रेमाबाबत संतुलित आणि आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टिकोन शिकवतो.
