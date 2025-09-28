English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सैफ सेटवर 'या' महिलेला जबरदस्तीने 10 वेळा किस करायचा, त्या बदल्यात मिळायचे 1000 रुपये

बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खानला ही निर्मातीने सेटवर जबरदस्तीने 10 वेळा किस करायाला लावायची. याच्या बदल्यात त्याला 1000 रुपये देयची. कोण होती ती निर्माती?     

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 28, 2025, 02:05 PM IST
Saif Ali Khan : बॉलिवूडमध्ये कलाकारांना मिळालेल्या विशेष हक्कामुळे खूप ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो असं आपण नेहमीच ऐकतो. सुहाना खान, इब्राहिम–सारा, जान्हवी, अनन्या अशा अनेक कलाकारांना सतत या कारणावरून सोशल मीडियावर टीका सहन करावी लागते. मात्र, कलाकारांवर होणारी ट्रोलिंग ही आजची गोष्ट नाही. 90च्या दशकातसुद्धा हे सुरू होतं. असं नुकतंच सैफ अली खानने उघड केलं आहे.

एका खास संवादात सैफ अली खानने आपल्या करिअरच्या सुरुवातीच्या दिवसांची आठवण सांगितली. शर्मिला टागोर आणि मंसूर अली खान पटौदी यांचा मुलगा असूनही त्याला अनेक संघर्षांना सामोरं जावं लागलं असं सैफ अली खानने म्हटलं आहे. 

10 किसला 1000 रुपये

सैफ अली खान केवळ 21 वर्षांचा असतानाच तो अमृता सिंहसोबत विवाहबंधनात अडकला होता. त्यानंतर 25 वर्षांचा होताच तो दोन मुलांचा पालक झाला. सारा आणि इब्राहिम. अशा वेळी त्याच्यावर आर्थिक जबाबदाऱ्या देखील वाढल्या होत्या.

सैफ अली खानने ‘एस्क्वायर’ मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत धक्कादायक किस्सा सांगितला. तो म्हणाला की, 'त्या काळात मला दर आठवड्याला फक्त 1000 रुपये मिळायचे. एक निर्माती माझ्यासमोर अशी अट ठेवायची की दिवसभरात तिच्या गालावर 10 किस करायचे. मी जितक्या वेळा ते करत असे, तितके पैसे मिळायचे. लोक म्हणायचे की मला खूप चांगला चान्स मिळत आहे पण खरी गोष्ट अशी होती की मला कुठलीही उत्तम फिल्म मिळत नव्हती. मी मुख्य नायक नव्हतो. दुसऱ्या - तिसऱ्या क्रमांकाचा रोल करायचो' असं त्याने सांगितलं. 

अमृता–सैफची लव्हस्टोरी

सैफ अली खान आणि अमृता सिंहची प्रेमकहाणी 1990 मध्ये ‘बेखुदी’च्या सेटवर सुरू झाली. त्या काळात सैफ एक स्ट्रगलर होता तर अमृता इंडस्ट्रीत आपलं नाव कमावलेली अभिनेत्री होती. दोघांनी ऑक्टोबर 1991 मध्ये लग्न केलं. मात्र 13 वर्षांनंतर 2004 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला.

रिपोर्ट्सनुसार, अमृताने सैफला इटालियन मॉडेल रोजासोबतच्या एक्स्ट्रा-मॅरिटल अफेअरमुळे सोडलं होतं. अमृता सिंह आणि सैफ अली खानला दोन मुले आहेत. सारा अली खान आणि इब्राहिम अली खान. घटस्फोटाच्या वेळी सैफने अमृताला तब्बल 5 कोटी रुपयांची अलिमनी दिली होती. त्यातील 2.5 कोटी त्याने आधीच दिले होते.

FAQ

सैफ अली खानने ट्रोलिंगबाबत काय म्हटले?

सैफ अली खान म्हणाले की, बॉलिवूडमध्ये नेपोटिझममुळे कलाकारांना ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो, जसे सुहाना खान, सारा-इब्राहिम, जान्हवी, अनन्या यांना होतं. ९० च्या दशकातही हे सुरू होतं.

सैफ अली खानचे कुटुंब कसे?

सैफ हे अभिनेत्री शर्मिला टागोर आणि क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी यांचे पुत्र आहेत. तरीही त्यांना संघर्ष सहन करावे लागले.

सैफ अली खानने ‘एस्क्वायर’ मुलाखतीत काय किस्सा सांगितला?

सैफ म्हणाले की, आर्थिक जबाबदाऱ्या असताना त्यांना दर आठवड्याला फक्त १००० रुपये मिळायचे. एका निर्मातीने १० किससाठी पैसे द्यायचे, ज्यामुळे लोक म्हणायचे की त्यांना चान्स मिळत आहेत, पण खरेतर उत्तम भूमिका मिळत नव्हत्या.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

Tags:
Saif Ali Khanjewel theif actorsaif ali khan marriagsAmrita SinghKareena Kapoor Khan

