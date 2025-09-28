सैफ सेटवर 'या' महिलेला जबरदस्तीने 10 वेळा किस करायचा, त्या बदल्यात मिळायचे 1000 रुपये

Saif Ali Khan : बॉलिवूडमध्ये कलाकारांना मिळालेल्या विशेष हक्कामुळे खूप ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो असं आपण नेहमीच ऐकतो. सुहाना खान, इब्राहिम–सारा, जान्हवी, अनन्या अशा अनेक कलाकारांना सतत या कारणावरून सोशल मीडियावर टीका सहन करावी लागते. मात्र, कलाकारांवर होणारी ट्रोलिंग ही आजची गोष्ट नाही. 90च्या दशकातसुद्धा हे सुरू होतं. असं नुकतंच सैफ अली खानने उघड केलं आहे.
एका खास संवादात सैफ अली खानने आपल्या करिअरच्या सुरुवातीच्या दिवसांची आठवण सांगितली. शर्मिला टागोर आणि मंसूर अली खान पटौदी यांचा मुलगा असूनही त्याला अनेक संघर्षांना सामोरं जावं लागलं असं सैफ अली खानने म्हटलं आहे.
सैफ अली खान केवळ 21 वर्षांचा असतानाच तो अमृता सिंहसोबत विवाहबंधनात अडकला होता. त्यानंतर 25 वर्षांचा होताच तो दोन मुलांचा पालक झाला. सारा आणि इब्राहिम. अशा वेळी त्याच्यावर आर्थिक जबाबदाऱ्या देखील वाढल्या होत्या.
सैफ अली खानने ‘एस्क्वायर’ मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत धक्कादायक किस्सा सांगितला. तो म्हणाला की, 'त्या काळात मला दर आठवड्याला फक्त 1000 रुपये मिळायचे. एक निर्माती माझ्यासमोर अशी अट ठेवायची की दिवसभरात तिच्या गालावर 10 किस करायचे. मी जितक्या वेळा ते करत असे, तितके पैसे मिळायचे. लोक म्हणायचे की मला खूप चांगला चान्स मिळत आहे पण खरी गोष्ट अशी होती की मला कुठलीही उत्तम फिल्म मिळत नव्हती. मी मुख्य नायक नव्हतो. दुसऱ्या - तिसऱ्या क्रमांकाचा रोल करायचो' असं त्याने सांगितलं.
सैफ अली खान आणि अमृता सिंहची प्रेमकहाणी 1990 मध्ये ‘बेखुदी’च्या सेटवर सुरू झाली. त्या काळात सैफ एक स्ट्रगलर होता तर अमृता इंडस्ट्रीत आपलं नाव कमावलेली अभिनेत्री होती. दोघांनी ऑक्टोबर 1991 मध्ये लग्न केलं. मात्र 13 वर्षांनंतर 2004 मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला.
रिपोर्ट्सनुसार, अमृताने सैफला इटालियन मॉडेल रोजासोबतच्या एक्स्ट्रा-मॅरिटल अफेअरमुळे सोडलं होतं. अमृता सिंह आणि सैफ अली खानला दोन मुले आहेत. सारा अली खान आणि इब्राहिम अली खान. घटस्फोटाच्या वेळी सैफने अमृताला तब्बल 5 कोटी रुपयांची अलिमनी दिली होती. त्यातील 2.5 कोटी त्याने आधीच दिले होते.
