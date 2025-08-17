23 वर्षांपूर्वी आलेल्या शाहरुख खानच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटातून सैफ अली खानची हकालपट्टी? नेमकं काय आहे प्रकरण?

Saif Ali Khan Dropped From Devdas: शाहरुख खानने आपल्या करिअरमध्ये अनेक गाजलेले चित्रपट केले आहेत. त्यापैकी एक चित्रपट असा आहे, ज्याने केवळ बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी यश मिळवले नाही, तर हिंदी सिनेमाच्या इतिहासात विशेष ठसा उमटवला. या चित्रपटातून मात्र सैफ अली खानसारख्या दमदार अभिनेत्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. याबाबतचा खुलासा स्वतः सैफने केला होता.
'हम दिल दे चुके सनम', 'गोलियों की रासलीला राम-लीला', 'बाजीराव मस्तानी', 'पद्मावत' आणि 'गंगूबाई काठियावाडी' सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांचे दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांनी 23 वर्षांपूर्वी 'देवदास' हा त्याकाळातील सर्वात महागडा चित्रपट तयार केला. या चित्रपटात शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, माधुरी दीक्षित आणि जॅकी श्रॉफ यांसारख्या कलाकारांनी दमदार भूमिका साकारल्या.
सुरुवातीला भन्साळींनी देवदासच्या भूमिकेत शाहरुख खान आणि चुन्नीलालसाठी सैफ अली खानला कास्ट करण्याचा विचार केला होता. मात्र चर्चा अपुरी राहिली आणि शेवटी चुन्नीलालसाठी जॅकी श्रॉफची निवड झाली. 2002 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाला भव्य सेट्स, अप्रतिम संगीत आणि कलाकारांच्या अभिनयामुळे प्रचंड लोकप्रियता मिळाली.
अनेकदा असे म्हटले गेले की सैफनेच ही भूमिका नाकारली होती, पण त्याने दिलेल्या 2001 च्या मुलाखतीत हे स्पष्ट केले की त्याने भन्साळींना कधीही नकार दिला नव्हता. प्रत्यक्षात पैशांबद्दल गैरसमज झाला आणि चर्चा पूर्ण न झाल्यामुळे तो चित्रपटातून बाहेर पडला. त्याला वाटले की चुन्नीलालचे पात्र त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाला फारसे साजेसे नाही.
मजेशीर गोष्ट म्हणजे, करिना कपूरलाही या चित्रपटाशी निगडित अनुभव आला होता. भन्साळींनी तिला स्क्रीन टेस्टसाठी बोलावले आणि मानधनही दिले, मात्र शेवटी पारोची भूमिका ऐश्वर्या राय हिला दिली. त्यावेळी करीना करिअरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर होती आणि त्यामुळे ती नाराज झाली. तिच्या मते भन्साळींनी तिला दुखावले आणि म्हणूनच तिने पुढे कधीही त्यांच्यासोबत काम न करण्याचा निर्णय घेतला. भन्साळी मात्र म्हणाले होते की स्क्रीन टेस्ट देणे म्हणजे भूमिका निश्चित होणे नाही.
'देवदास'चे बजेट सुमारे 44 कोटी रुपये होते, तर जागतिक बॉक्स ऑफिसवर त्याने तब्बल 99.87 कोटींची कमाई केली. त्याच्या भव्यतेमुळे आणि सिनेमॅटिक उत्कृष्टतेमुळे हा त्या काळातील सर्वात महागडा आणि सर्वाधिक चर्चेत असलेला भारतीय चित्रपट ठरला.