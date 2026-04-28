Raja Shivaji : 'आर्ची'चे बाबा 'राजा शिवाजी' सिनेमात झळकणार, अनुभव शेअर करत म्हणाले;'रितेश देशमुख या...'

सध्या मनोरंजन क्षेत्रात 100 कोटींचं बजेट असणाऱ्या 'राजा शिवाजी' या सिनेमाची जोरदार चर्चा रंगली आहे. 1 मे रोजी हा सिनेमा सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे. अगदी या सिनेमाच्या ऍडव्हान्स बुकिंगला देखील सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आधारित हा सिनेमा अनेक भाषांत प्रदर्शित होणार आहे. 2016 मध्ये या सिनेमाची घोषणा झाली होती. त्यानंतर प्रेक्षक आतुरतेने या सिनेमाची वाट पाहत आहेत. तगडी स्टारकास्ट असणाऱ्या या सिनेमाबाबत प्रेक्षकांना उत्सुकता तर आहेच. सोबतच या सिनेमात काम करणाऱ्या कलाकारांचा अनुभव देखील अविस्मरणीय आहे. या सिनेमा सैराट सिनेमात महत्त्वाची भूमिका साकारणार अभिनेता 'चंद्रराव मोरे' यांची भूमिका साकारणार आहेत. याबाबतची पोस्ट करत खास माहिती दिली आहे.
नागराज मंजुळे दिग्दर्शित 'सैराट' सिनेमात आर्चीच्या वडिलांची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेता 'राजा शिवाजी' सिनेमात झळकणार आहे. स्वतः एक खास पोस्ट लिहून याबद्दल माहिती दिली आहे. राजा शिवाजी या सिनेमात चंद्रराव मोरे यांची भूमिका साकारणार आहेत. याबाबत अभिनेत्याने आपला अनुभव शेअर केला आहे.
१ मे पासून भारतभर प्रदर्शित होणाऱ्या ‘राजा शिवाजी’ या भव्यपटात चंद्रराव मोरेच्या भूमिकेत..!! रितेश विलासराव देशमुख या अतिशय संस्कारी आणि विनम्र अभिनेता-दिग्दर्शकाबरोबर काम करण्याचा अविस्मरणीय अनुभव..!!
राजा शिवाजी या सिनेमात रितेश देशमुख: छत्रपती शिवाजी महाराजांची मुख्य भूमिका साकारणार आहे. तसेच जिनिलिया देशमुख सईबाई साकारणार आहे. महेश मांजरेकर लखुजीराजे जाधव साकारणार आहेत. सचिन खेडेकर छत्रपती शिवाजी महाराजांची महत्त्वाची भूमिका साकारणार आहे. जितेंद्र जोशी राजा शिवाजी सिनेमात पंताजी गोपिनाथ बोकील यांचे संभाव्य पात्र साकारले आहे. अमोल गुप्ते निजामशाहच्या महत्त्वाच्या भूमिकेत आहे.
'राजा शिवाजी' या सिनेमात बॉलिवूडमधील अनेक दिग्गज कलाकार आहेत. यामध्ये सलमान खान, अभिषेक बच्चन, भाग्यश्री, संजय दत्त, जेनेलिया डिसोझा, फरदीन खान, विद्या बालन यासारखी मंडळी आहेत. हा सिनेमा 1 मे रोजी प्रदर्शित होणार आहे. 3 तास 15 मिनिटांचा हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीला उडत आहे.