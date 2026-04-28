Raja Shivaji : 'आर्ची'चे बाबा 'राजा शिवाजी' सिनेमात झळकणार, अनुभव शेअर करत म्हणाले;'रितेश देशमुख या...'

Sairat Fame Actor in Raja Shivaji : 'राजा शिवाजी' या सिनेमाची उत्सुकता दिवसेंदिवस शिगेला पोहोचली आहे. 1 मे रोजी प्रदर्शित होणार असलेल्या या सिनेमात 'सैराट' फेम अभिनेता झळकणार आहे. या अभिनेत्याने दिग्दर्शक रितेश देशमुखसोबत काम करण्याचा सांगितला अनुभव. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 28, 2026, 02:26 PM IST
सध्या मनोरंजन क्षेत्रात 100 कोटींचं बजेट असणाऱ्या 'राजा शिवाजी' या सिनेमाची जोरदार चर्चा रंगली आहे. 1 मे रोजी हा सिनेमा सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे. अगदी या सिनेमाच्या ऍडव्हान्स बुकिंगला देखील सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आधारित हा सिनेमा अनेक भाषांत प्रदर्शित होणार आहे. 2016 मध्ये या सिनेमाची घोषणा झाली होती. त्यानंतर प्रेक्षक आतुरतेने या सिनेमाची वाट पाहत आहेत. तगडी स्टारकास्ट असणाऱ्या या सिनेमाबाबत प्रेक्षकांना उत्सुकता तर आहेच. सोबतच या सिनेमात काम करणाऱ्या कलाकारांचा अनुभव देखील अविस्मरणीय आहे. या सिनेमा सैराट सिनेमात महत्त्वाची भूमिका साकारणार अभिनेता 'चंद्रराव मोरे' यांची भूमिका साकारणार आहेत. याबाबतची पोस्ट करत खास माहिती दिली आहे. 

सैराट फेम अभिनेता 

नागराज मंजुळे दिग्दर्शित 'सैराट' सिनेमात आर्चीच्या वडिलांची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेता 'राजा शिवाजी' सिनेमात झळकणार आहे. स्वतः एक खास पोस्ट लिहून याबद्दल माहिती दिली आहे. राजा शिवाजी या सिनेमात चंद्रराव मोरे यांची भूमिका साकारणार आहेत. याबाबत अभिनेत्याने आपला अनुभव शेअर केला आहे. 

काय लिहिलंय पोस्टमध्ये?

१ मे पासून भारतभर प्रदर्शित होणाऱ्या ‘राजा शिवाजी’ या भव्यपटात चंद्रराव मोरेच्या भूमिकेत..!! रितेश विलासराव देशमुख या अतिशय संस्कारी आणि विनम्र अभिनेता-दिग्दर्शकाबरोबर काम करण्याचा अविस्मरणीय अनुभव..!!

(हे पण वाचा - 'राजा शिवाजी'मध्ये अभिषेक बच्चन नेमकी कुणाची भूमिका साकारतोय? कनकगिरीच्या लढाईत अफजल खानाने केला दगाफटका) 

 

सुरेश विश्वकर्मा यांची खास पोस्ट 

'राजा शिवाजी'मधील मराठी कलाकार

राजा शिवाजी या सिनेमात रितेश देशमुख: छत्रपती शिवाजी महाराजांची मुख्य भूमिका साकारणार आहे. तसेच जिनिलिया देशमुख सईबाई साकारणार आहे. महेश मांजरेकर लखुजीराजे जाधव साकारणार आहेत. सचिन खेडेकर छत्रपती शिवाजी महाराजांची महत्त्वाची भूमिका साकारणार आहे. जितेंद्र जोशी राजा शिवाजी सिनेमात पंताजी गोपिनाथ बोकील यांचे संभाव्य पात्र साकारले आहे. अमोल गुप्ते निजामशाहच्या महत्त्वाच्या भूमिकेत आहे. 

दिग्गज कलाकार कोण आहेत? 

'राजा शिवाजी' या सिनेमात बॉलिवूडमधील अनेक दिग्गज कलाकार आहेत. यामध्ये सलमान खान, अभिषेक बच्चन, भाग्यश्री, संजय दत्त, जेनेलिया डिसोझा, फरदीन खान, विद्या बालन यासारखी मंडळी आहेत. हा सिनेमा 1 मे रोजी प्रदर्शित होणार आहे. 3 तास 15 मिनिटांचा हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीला उडत आहे. 

 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये  मनोरंजन, Lifestyle, आरोग्य यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. मनोरंजन विशेषत: मराठी मनोरंजन विश्वातील रंजक बातम्या, इंटरेस्टिंग किस्से, थ्रो बॅक स्टोरीज, सेलिब्रिटी बर्थ डे, बॉक्स ऑफीस कलेक्शन या सारख्या बातम्या करण्यात एक्सपर्ट आहेत. 

