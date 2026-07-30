'सैराट' फेम अभिनेता अरबाज शेख यांच्या वडिलांचे निधन; महिनाभराच्या उपचारांनंतर काळाचा घाला

'सैराट' चित्रपटातून घराघरात पोहोचलेला अभिनेता अरबाज शेख यांच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांचे वडील असलम शेख यांचे उपचारादरम्यान निधन झाले. गेल्या महिनाभरापासून ब्रेन हॅमरेजमुळे त्यांच्यावर सोलापूरमधील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र, डॉक्टरांच्या प्रयत्नांनंतरही त्यांची प्रकृती सुधारू शकली नाही.
वडिलांच्या उपचारासाठी अरबाज शेख गेल्या काही आठवड्यांपासून सातत्याने प्रयत्न करत होता. आर्थिक अडचणी आणि उपचारांदरम्यान येणाऱ्या समस्यांबाबत त्याने सोशल मीडियावर भावनिक व्हिडिओ शेअर केला होता. त्या व्हिडिओमध्ये वडिलांना वाचवण्यासाठी मदतीचे आवाहन करताना तो अश्रू अनावर झालेला दिसला होता.
उपचार सुरू असताना अरबाजने सोलापूरमधील एका खासगी रुग्णालयाच्या कारभारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. रुग्णालयाशी संबंधित मेडिकलमधूनच औषधे खरेदी करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचा आरोप त्याने केला होता. या प्रकरणाची दखल घेत अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) संबंधित मेडिकल दुकानांची तपासणी करून आवश्यक कारवाई केली होती.
अरबाजच्या आवाहनानंतर या प्रकरणाची विविध स्तरांवर दखल घेण्यात आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या प्रकरणाकडे लक्ष दिल्याची माहिती समोर आली होती. त्यानंतर सोलापूरमधील डॉ. वळसंगकर हॉस्पिटल आणि न्युरोस्पेशालिस्ट डॉ. अश्विन वळसंगकर यांनी उपचारासाठी सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. शिवसेना वैद्यकीय कक्षाच्या माध्यमातूनही आवश्यक समन्वय साधण्यात आला होता.
ब्रेन हॅमरेजमुळे अस्लम शेख यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर होती. महिनाभर सुरू असलेल्या उपचारांदरम्यान त्यांची मृत्यूशी झुंज सुरू होती. मात्र अखेर उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली.
असलम शेख यांच्या निधनानंतर चित्रपटसृष्टीसह विविध स्तरांतून शोक व्यक्त करण्यात येत असून, अरबाज शेख आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.