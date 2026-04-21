'माझ्या आयुष्यातील एकमेव प्रेम...' 'सैयारा' फेम अनित पड्डाच्या जवळच्या व्यक्तीचं निधन, चित्रपटाशी आहे खास संबंध

Actress Aneet Padda grandfather passed away: अलीकडेच आलेला सैयारा हा सिनेमा अनेकांना रडवून गेला. त्या सिनेमाची आणि त्यातील कलाकारांची खूप चर्चा झाली. यासोबतलाच या चित्रपटाने बॉक्सऑफिसवरही आपला डंका वाजवला. त्या सिनेमातून एक अभिनेत्री सर्वांसमोर आली म्हणजे आणीत पड्डा! चित्रपटसृष्टीत नुकतीच आपली छाप पाडणारी तरुण अभिनेत्री अनित पड्डा (Aneet Padda) सध्या अत्यंत कठीण वैयक्तिक वेळेतून जात आहे. ‘सैयारा’ या चित्रपटामुळे लोकप्रिय झालेल्या अनीतने नुकतेच आपल्या आजोबांना गमावले असून यामुळे ती खूप दुःखात आहे. तिने आपल्या या जवळच्या व्यक्तीचा एक फोटो पोस्ट करत भावनिक नोटही लिहली आहे. ही भावनिक पोस्ट सध्या चर्चेत आली आहे.
अनीतने सोशल मीडियावर आपल्या आजोबांसोबतचा एक हृदयस्पर्शी फोटो शेअर करत अतिशय भावनिक शब्दांत भावना व्यक्त केल्या. तिने लिहिलेल्या पोस्टमध्ये आजोबांप्रती असलेले प्रेम, जिव्हाळा आणि आठवणींची ओढ स्पष्ट जाणवते. तिच्यासाठी आजोबा म्हणजे केवळ कुटुंबातील सदस्य नव्हते, तर तिच्या आयुष्यातील सर्वात जिवलग आणि नि:स्वार्थ प्रेम देणारी व्यक्ती होते. तिने त्यांच्या आठवणी, त्यांचे विनोद, त्यांची माया आणि त्यांनी दिलेली मूल्य आयुष्यभर जपण्याचा निर्धार व्यक्त केला. तिच्या या पोस्टने चाहत्यांनाही भावूक केले आहे.
अनीतच्या ‘सैयारा’ या चित्रपटाचा तिच्या खऱ्या आयुष्याशी एक खास दुवा आहे. या चित्रपटात तिने अल्झायमरग्रस्त रुग्णाची भूमिका साकारली होती. योगायोग म्हणजे, तिचे आजोबाही प्रत्यक्ष आयुष्यात अल्झायमर या आजाराशी झुंज देत होते. एका मुलाखतीत तिने सांगितले होते की आजोबांना अनेक गोष्टी विसरायला लागल्या होत्या, अगदी तिचे नावसुद्धा. तरीही त्यांच्या नात्यातील भावनिक बंध कधीच कमी झाला नाही. ते तिला प्रेमाने वेगळ्या टोपणनावाने हाक मारायचे, ज्यातून त्यांच्या नात्याची खोली दिसून येते.
सैयाराच्या यशानंतर अनीतच्या करिअरला मोठी गती मिळाली आहे. ती लवकरच आहन पांडे सोबत पुन्हा पडद्यावर दिसणार असून हा प्रकल्प मोहित सूरी यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होत आहे आणि यश राज फिल्म्सच्या बॅनरखाली बनत आहे.
वैयक्तिक आयुष्यातील या मोठ्या धक्क्यानंतरही तिचे चाहते आशा व्यक्त करत आहेत की अनीत आपल्या आजोबांनी दिलेल्या बळावर पुन्हा उभी राहील आणि आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांचे मन जिंकत राहील.