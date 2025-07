'तेरे नाम पाहिला तर ही पोरं रडून रडून मरतील', Saiyaara चित्रपटामुळे GenZ होतायत ट्रोल; थिएटरमधील VIDEO व्हायरल

Saiyaara Gen Z Trend: बॉक्स ऑफिसवर सध्या मोहित सूरी दिग्दर्शित 'सैयारा' चित्रपटाने धुमाकूळ घातला असून, सगळीकडे त्याचीच चर्चा होताना दिसत आहे. सोमवारी चित्रपटाने 14 कोटींची कमाई केली आहे. चित्रपटाने आतापर्यंत 91.75 कोटींची कमाई केली असून, लवकरच 100 कोटींच्या क्लबमध्ये सामील होणार आहे. दरम्यान या चित्रपटामुळे GenZ ट्रेंड होत आहेत. याचं कारण चित्रपटगृहातील अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून यामध्ये तरुण-तरुणी अक्षरक्ष: धायमोकलून रडताना दिसत आहेत. यानंतर त्यांची खिल्ली उडवली जात असून, GenZ ना ट्रोल केलं जात आहे.

तरुणाई चित्रपटगृहात सैयारा चित्रपट पाहतानाचे अनके व्हिडीओ समोर आले आहेत. यामध्ये काही जण रडत असून, काही जण तर जोरजोरात ओरडताना दिसत आहेत.

हे व्हिडीओ पाहिल्यानंतर नेटकरी व्यक्त होत असून, या खऱ्या भावना आहेत की अतिशयोक्ती अशी चर्चा करत आहेत.

90 च्या दशकातील काहींनी तर 'तेरे नाम' चित्रपटाची आठवण काढली आहे. या GenZ ना जर 'तेरे नाम' दाखवला तर रडून रडून मरतील अशी खिल्ली काहींनी उडवली आहे.

Don’t compare this chapri movie(Saiyaaraa) with #KahoNaaPyaarHai ,that film was an emotion in itself.Lucky Ali’s soulful voice touched hearts, and Hrithik’s innocence on screen was pure magic. It wasn’t just a movie; it was a feeling we all grew up with #Saiyaaraa #SaiyaaraMovie pic.twitter.com/AX3Tj7z0kh

— Roastflix & Chill (@rockyromeovlogs) July 19, 2025