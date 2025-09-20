English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सैयारा कपलचा रिअल लाइफ Romance!

Ahaan Panday and Aneet Padda : सैयारा हा असा चित्रपट आहे जो इतिहासात नक्कीच आपला ठसा उमटवेल आणि हे कधीही अतिशयोक्ती नाही. या चित्रपटाने अनेकांच्या जीवनावर मोठा प्रभाव टाकला आहे. पण अहवालांनुसार, आता आहान पांडे आणि अनीत पडदा प्रत्यक्ष आयुष्यातही रिलेशनशिपमध्ये आहेत.  

Intern | Updated: Sep 20, 2025, 05:07 PM IST
सैयारा कपलचा रिअल लाइफ Romance!

सिनेमा जगतातील मोठ्या स्टार्ससाठीही थिएटरमध्ये बॉक्स ऑफिस यश निश्चित नसतं, अशा काळात दिग्दर्शक मोहित सूरी यांनी दोन नवख्या चेहऱ्यांना एका रात्रीत स्टार बनवण्याचं काम केलं, आणि थिएटरमधील प्रेक्षकांचा उत्साह पाहून चाहत्यांमध्ये कौतुक निर्माण झालं. सैयारा चित्रपटाने नव्या कलाकारांच्या करिअरमध्ये थोडक्यात क्रांती घडवून आणली आहे. या चित्रपटातील नव्या कलाकार आहान पांडे आणि अनीत पडदा यांनी प्रेक्षकांच्या प्रेमाचा आनंद घेतला आहे आणि त्यांच्यातील केमिस्ट्री (रसायनशास्त्र) इतकी जबरदस्त आहे की त्यांच्या गुप्त रिलेशनशिपच्या अफवांवर अनेकदा हेडलाईन्स येतात. आणि आता, अहवालांनुसार ही अफवा खोटी नसून खरी आहे.

रिअल लाइफ रिलेशनशिपची पुष्टी

डेकेन क्रॉनिकलच्या अहवालानुसार, सैयारा प्रोड्युसर आदित्य चोप्रा जवळच्या एका स्रोताने सांगितले की, आहान आणि अनीत प्रत्यक्ष जीवनात गुप्तपणे डेट करत आहेत आणि रिलेशनशिप लपवून ठेवत आहेत. अहवालात म्हटले आहे: 'सिनेमा उद्योगातील ही एक सुंदर प्रेमकहाणी आहे. सैयारा शूट करताना ही गोष्ट नैसर्गिकपणे घडली. अनीत निरागस आणि संवेदनशील होती. शूटिंग दरम्यान आहान तिची काळजी घेत होता. काम करताना त्यांच्यात जवळीक वाढली, आणि नंतर मैत्री खोल प्रेमात बदलली. आनीत आणि आहान सध्या एक कमिटेड रिलेशनशिपमध्ये आहेत.' हा खुलासा दोघांच्या चाहत्यांसाठी आनंददायी आहे, कारण त्यांनी त्यांच्या अभिनयाने आणि केमिस्ट्रीने आधीच प्रेक्षकांचे हृदय जिंकले आहे.

प्रेक्षकांचा प्रेम आणि स्टारडम

प्रेक्षकांना आहान आणि अनीत दोघेही स्वतंत्र rising stars म्हणून आणि जोडीदार म्हणून प्रचंड प्रेम आहेत. त्यांच्या चाहत्यांच्या मनात ही जोडी खूप लोकप्रिय झाली आहे. मात्र, Times of Indiaच्या अहवालानुसार, आदित्य चोप्रा यांच्या मते, त्यांच्या कमिटेड रिलेशनशिपमुळे त्यांच्या नव्या स्टारडमवर काही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्यांच्या करिअरच्या बाबतीत हे महत्त्वाचे आहे, कारण दोघांनाही प्रोड्युसरकडून स्वतंत्र तीन चित्रपटांचे करार मिळाले आहेत. त्यामुळे दोघेही स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करत आहेत आणि एकाच वेळी प्रेक्षकांच्या प्रेमाचा आनंदही घेत आहेत. सध्याच्या काळात नव्या कलाकारांना प्रेक्षकांचा स्वीकार मिळणे आणि स्टारडम मिळवणे हे सोपे काम नाही. तरीही, आहान पांडे आणि अनीत पडदा यांनी त्यांच्या अभिनयाने आणि रिलेशनशिपने दोन्ही साधले आहेत. सैयारा चित्रपटामुळे या दोघांच्या करिअरला नवा टप्पा मिळाला आहे आणि त्यांच्या रिअल लाइफ रिलेशनशिपमुळे चाहत्यांचा उत्साह अधिक वाढला आहे.

FAQ 

सैयारा चित्रपटातील आहान पांडे आणि अनीत पडदा खऱ्या आयुष्यात रिलेशनशिपमध्ये आहेत का?
होय, अहवालांनुसार आहान आणि अनीत प्रत्यक्ष जीवनात एकमेकांना डेट करत आहेत आणि त्यांचं नातं कमिटेड आहे.

त्यांच्या रिलेशनशिपबद्दल अधिकृत पुष्टी कोणी केली आहे का?
डेकेन क्रॉनिकलच्या अहवालात प्रोड्युसर आदित्य चोप्रा यांच्याजवळच्या सूत्राचा उल्लेख आहे, ज्याने या नात्याची पुष्टी केली आहे.

आहान आणि अनीत यांच्या करिअरमध्ये पुढे काय आहे?
दोघांनाही स्वतंत्रपणे तीन-तीन चित्रपटांचे करार मिळाले आहेत आणि ते त्यांच्या स्टारडमचा आनंद घेत नवे प्रोजेक्ट्स करत आहेत.

