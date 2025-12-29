साजिद खानचा अपघात, पायाला मोठी दुखापत; बहीण फराह खानने दिला दिलासा!

बॉलिवूडचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक साजिद खान याला शूटिंगदरम्यान गंभीर अपघात झाला असून त्याच्या पायाला मोठी दुखापत झाली आहे. साजिद खान सध्या एकता कपूर निर्मित एका प्रोजेक्टसाठी शूटिंग करत होता, आणि या शूटिंगदरम्यानच हा अपघात झाला. अपघातामुळे त्याच्या पायाला फ्रॅक्चर झालं, आणि त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. साजिदच्या आरोग्याबाबतची माहिती त्याच्या बहीण, दिग्दर्शिका आणि कोरिओग्राफर फराह खानने दिली आहे.
साजिद खान हा एकता कपूरच्या एका मोठ्या प्रोजेक्टसाठी शूटिंग करत असताना जखमी झाला. या शूटिंगच्या सेटवर झालेल्या अपघातात त्याचा पाय गंभीरपणे जखमी झाला आणि त्याला त्वरित रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर, त्याच्या पायावर शस्त्रक्रियेचा सल्ला दिला आणि रविवारी यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. सध्या, साजिदच्या पायाची स्थिती सुधारत आहे, असे फराह खानने एका वेबसाइटला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं. 'साजिदच्या पायावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून तो आता पूर्णपणे बरा आहे. त्याची प्रकृती ठीक होत आहे,' असे फराहने स्पष्ट केले.
साजिद खानच्या पायावर शस्त्रक्रिया केल्यानंतर, त्याची स्थिती सुधारत असून तो खूप चांगल्या स्थितीत आहे. फराह खानने सांगितलं की, शस्त्रक्रियेनंतर साजिदला आरामाची गरज आहे, पण तो आता चांगला आहे आणि लवकरच पुनर्वसन प्रक्रियेसाठी तयारी करू शकतो. साजिदने अपघाताच्या आदल्या दिवशीच आपला 55 वा वाढदिवस साजरा केला होता, आणि त्या वेळेपासूनच त्याच्या आयुष्यात काही चांगल्या गोष्टी घडत होत्या.
साजिद खान बॉलिवूडमधील एक नामांकित दिग्दर्शक आहे. त्याने 'हमशकल्स', 'हे बेबी', 'हाऊसफुल' आणि 'हाऊसफुल 2' सारख्या लोकप्रिय आणि हिट चित्रपटांचं दिग्दर्शन केलं. त्याच्या दिग्दर्शनात हास्यप्रधान कथा आणि कलाकारांची जिवंत परफॉर्मन्ससाठी तो ओळखला जातो. 'हाऊसफुल' चित्रपटाच्या यशानंतर, साजिदला बॉलिवूडमधील एक मोठं दिग्दर्शक मानलं जात होतं. परंतु, गेल्या दहा वर्षांपासून साजिदने एकही चित्रपट दिग्दर्शित केलेला नाही.
2018 मध्ये भारतात 'मी टू' मोहिमेअंतर्गत साजिद खानवर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. त्यावर अनेक महिला कलाकारांनी आणि पत्रकार महिलांनी आरोप केले होते की, साजिदने त्यांच्याशी अनुचित वर्तन केलं. या आरोपांनी साजिदच्या करिअरला जबरदस्त धक्का दिला. त्याला अनेक मोठ्या प्रोजेक्ट्समधून बाहेर काढण्यात आलं, आणि त्याच्या करिअरची दिशा बदलली. साजिदला यानंतर खूपच कमी काम मिळालं, आणि त्याने एकप्रकारे इंडस्ट्रीपासून एक अलिप्त जीवन जगायला सुरुवात केली.
आरोपांच्या सहा वर्षांनंतर, साजिद खानने ‘बिग बॉस 16’ मध्ये प्रवेश केला आणि तेथून त्याने पुन्हा एकदा आपल्या व्यक्तिमत्त्वाची ओळख प्रेक्षकांपर्यंत पोहचवली. 'बिग बॉस'मध्ये त्याचा सहभाग अनेक विवाद आणि चर्चांचे कारण ठरला. त्याने या शोमध्ये आपल्या आयुष्यातील काही कठीण अनुभवांची आणि आरोपांविषयीची प्रतिक्रिया दिली होती.
साजिद खानने एक वेळा सांगितलं होतं की, 'गेल्या सहा वर्षांत मी अनेकदा माझं आयुष्य संपवण्याचा विचार केला. हा काळ अत्यंत वाईट होता. इंडियन फिल्म अँड टेलिव्हिजन डायरेक्टर्स असोसिएशनकडून (IFTDA) क्लिन चिट मिळाल्यानंतरही मला काम मिळालं नाही. मला माझं घर विकून भाड्याच्या घरात राहावं लागलं, कारण कमाई काहीच नव्हती.' साजिदने हेही म्हटलं की, तो आता पुन्हा उभं राहण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्याने आपल्या करिअरला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी संघर्ष सुरू केला आहे.
साजिद खानच्या आरोग्याची स्थिती सध्या सुधारत आहे, आणि त्याच्या शस्त्रक्रियेनंतर तो लवकरच कामावर परत येण्याची तयारी करत आहे. त्याच्या आयुष्यातील अत्यंत कठीण काळानंतर त्याने पुन्हा उभं राहण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, आणि आता त्याच्याकडे एक सकारात्मक दृषटिकोन आहे. त्याच्या करिअरला आलेल्या अडचणी आणि ताणतणावाच्या परिस्थितीवरून तो आपल्या जीवनात पुन्हा एक नवा अध्याय सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.