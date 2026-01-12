बिनलग्नाची झाली आई! तिच्या 17 मिनिटांच्या इंटिमेंट सीनमुळे हिरोची बायको झालेली अस्वस्थ

Sakshi Tanwar Birthday: टेलिव्हिजनवर पहिल्यांदा इटीमेंटसीन आणि लिपलॉक सीन देणारी दुसरी तिसरी कोणी नसून स्वतः साक्षी तन्वर आहे. ओन स्क्रिन बॉल्ड सीन देणारी पहिलीच अभिनेत्री असल्याने ती रतोरात प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहचली. हा सीन तिने राम कपूर यांच्या सोबत 'बडे अच्छे लगते हैं' या एक आयकॉनिक शोमध्ये दिला होता.
बडे अच्छे लगते हैं" हा टेलिव्हिजन शो प्रत्येक घरात पाहिला जाणारा एक आयकॉनिक शो होता. त्याचा चाहता वर्ग प्रचंड मोठा होता. चाहते अजूनही ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि यूट्यूबवर जुने एपिसोड्स पसंत करतात. या शोमध्ये मुख्य भूमिका साकारणारे मुख्य कलाकार राम कपूर आणि साक्षी तन्वर ही टेलिव्हिजन जगतातील प्रसिद्ध नावे आहेत. चाहत्यांना ते एकत्र खूप आवडले.
इटीमेंट सीनचा किस्सा काय आहे?
या मालिकेत राम आणि साक्षी यांनी राम-प्रियाची भूमिका साकारली होती. हा शो त्यांच्या दमदार अभिनयासाठी तसेच टेलिव्हिजन इतिहासातील पहिल्या इंटिमेट सीनसाठी लक्षात ठेवला जातो, ज्यामुळे हा शो आणखी प्रसिद्ध झाला. या सीनसाठी दोन्ही कलाकारांच्या व्यावसायिकतेचे कौतुक झाले असले तरी त्यामुळे गोंधळही निर्माण झाला. टेलिव्हिजनवर लिपलॉक सीन दाखविण्याची ही पहिलीच वेळ होती. रोमँटिक सीन्स टेलिव्हिजनवर शूट केले गेले असतील, परंतु शोच्या पहिल्या लिपलॉक सीनमुळे त्यावर व्यापक टीका झाली.
बिनलग्नाची झाली आई...
52 वर्षांची साक्षी अजूनही अविवाहित आहे. 45 वर्षांची असताना तिने एका सुंदर मुलीला दत्तक घेतले आणि आज, सिंगल आई म्हणून ती तिच्या संगोपनात कोणतीही कसर सोडत नाही. आई होण्याचा हा निर्णय तिच्या चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी ठरला आहे.
राम कपूरने साक्षीबद्दल काय म्हटले?
राम कपूरच्या मते, साक्षी नेहमीच हुशारीने गुंतवणूक करते आणि अनावश्यक खर्च टाळते, जे एका जबाबदार आणि समजूतदार व्यक्तीचे वैशिष्ट्य आहे. साधी जीवनशैली पसंत करणाऱ्या साक्षीने बचत आणि गुंतवणूक करून तिचे उत्पन्न सातत्याने वाढवले आहे. म्हणूनच तिच्या एकूण संपत्तीत दरवर्षी लक्षणीय वाढ झाली आहे.