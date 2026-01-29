English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी ऐकून सलील कुलकर्णी झाले भावूक; पोस्ट शेअर करत व्यक्त केली भावना

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी ऐकून सलील कुलकर्णी झाले भावूक; पोस्ट शेअर करत व्यक्त केली भावना

Saleel Kulkarni's emotional Post:आज सकाळी बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या भीषण विमान अपघातात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाले. याबद्दलची बातमी ऐकून सलील कुलकर्णी खूप दुःखी झाले आहेत.    

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 29, 2026, 10:32 AM IST
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी ऐकून सलील कुलकर्णी झाले भावूक; पोस्ट शेअर करत व्यक्त केली भावना

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आज सकाळी बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या भीषण विमान अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यांच्या अकाली निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळले असून राजकारणावर त्याचा खोलवर परिणाम होईल अशी अपेक्षा आहे.

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अजित पवार आज बारामती येथे सभा करणार होते. त्यामुळे सकाळी ते मुंबईहून विमानाने बारामतीकडे येत होते. बारामती विमानतळावर विमान उतरवत असताना ते अचानक अपघातग्रस्त होऊन जवळच्या शेतात कोसळले. या अपघातात उपमुख्यमंत्र्यांसह एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला.

अजित पवार यांच्या अकाली निधनाची बातमी समजताच सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. लोकप्रिय गायक सलील कुलकर्णींना देखील मोठा धक्का बसला असून त्यांनी सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट शेअर केली. “विश्वासच बसत नाहीये…” असे म्हणत त्यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली आणि पोस्टमध्ये अजितदादा असा उल्लेख करून अश्रू अनावर झालेले इमोजी टाकले आहेत.

अजित पवार यांचे निधन फक्त कुटुंबीय आणि समर्थकांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी मोठा धक्का आहे. त्यांच्या अकाली निधनामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक भरून न निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली बारामती आणि सहकार क्षेत्रात अनेक प्रकल्प राबवले गेले.

अजित पवार यांनी आपल्या दीर्घ आणि समर्पित राजकीय कारकिर्दीत राज्याच्या राजकारणावर ठसा उमटवला. काका शरद पवार यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत त्यांनी सहकार क्षेत्रातून कारकीर्द सुरू केली. 1991 मध्ये ते बारामती लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आले. मात्र ते खऱ्या अर्थाने रुळले महाराष्ट्राच्या राजकारणात बारामती विधानसभा मतदारसंघातून सलग आमदार म्हणून निवडून येत.

राज्याचे विविध मंत्रालये त्यांच्याद्वारे सांभाळली गेली, ज्यात अर्थ, नियोजन, जलसंपदा, ऊर्जा हे प्रमुख विभाग होते. त्यांनी महाराष्ट्राचं उपमुख्यमंत्रिपद सर्वाधिक काळ सांभाळण्याचा विक्रम केला आहे. सध्या ते राज्यातील सत्ताधारी महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत होते.

अजित पवार यांचे निधन हे महाराष्ट्रातील राजकारण, प्रशासन आणि सहकार क्षेत्रासाठी अपूरणीय हानी आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक विकासकामे पूर्ण झाली, तर त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि माणुसकी आजही लोकांच्या आठवणीत जिवंत आहे.

