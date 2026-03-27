धुरंधर पाहून सलील कुलकर्णी भावूक ; म्हणाले ‘धुरंधर २ नंतर भारताविरुद्ध जे काम करतील…'

बॉलिवूड अभिनेता आदित्य धरच्या ‘धुरंधर २’ सिनेमाने प्रेक्षकांमध्ये जोरदार उत्साह निर्माण केला आहे. सिनेमातील कथा, पात्रांची सखोल मांडणी आणि थरारक घटना सर्वत्र कौतुकाची थाप पडवत आहेत. ‘धुरंधर २’ मध्ये पाकिस्तानात जाऊन तिथल्या गुप्त कारवायांची माहिती भारताला पुरवणाऱ्या भारतीय गुप्तहेर हमजा अली मदारीच्या साहसाची कहाणी दाखवण्यात आली आहे.
सिनेमाने केवळ प्रेक्षकच नाही तर अनेक सेलिब्रिटींचाही ध्यान वेधून घेतले आहे. मराठी गायक आणि संगीतकार सलील कुलकर्णी यांनी ‘धुरंधर २’ पाहून सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर केला. व्हिडीओमध्ये त्यांनी सांगितले,
"मित्रांनो, 'धुरंधर २' बघायला खूप मजा आली. सिनेमाची बॅकग्राऊंड म्युझिक अत्यंत वेगळी आहे. 90च्या दशकातील गाण्यांची आठवण करून देणारे संगीत, इंटेन्स सीनमध्ये स्ट्रिंग्स किंवा हॉर्नच्या जागी वेगळे गाणे वाजते. हे काळातील संगीत सिनेमाला अजूनच थरारक बनवतं."
सलील पुढे म्हणाले,
"सिनेमाची संपूर्ण गोष्ट मी सांगणार नाही, कारण स्पॉयलर कोणालाच द्यायचा नाही. पण मला असं वाटतं की हा सिनेमा दुष्ट शक्तींविरोधी आहे. कुठल्याही देशाने किंवा दहशतवाद्यांनी केलेल्या कारवायांविरुद्ध बोलणारा हा सिनेमा आहे. काही ठिकाणी पाहताना मला भावनांनी भरुन आलं. काही दृश्यं बघताना वाटलं की हे दहशतवाद्यांना असंच अनुभवायला हवं."
सलील कुलकर्णी म्हणाले की ‘धुरंधर २’ पाहताना त्यांना भारतीयत्वाचा अभिमान वाटला, "भारतीय म्हणून हा अनुभव माझ्यासाठी फुटबॉल किंवा क्रिकेट मॅच पाहण्यासारखा रोमांचक होता. आदित्य धरने खूप स्ट्रगल करून हा सिनेमा बनवला आहे, त्याला सलाम करायला हवा. काही देशांमध्ये सिनेमाला बॅन असूनही, त्याने करोडोंची कमाई केली आहे."
सिनेमाने केवळ थरारक कथा सांगली नाही, तर देशभक्तीची भावना, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि गुप्तहेरांच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकला आहे. सलील कुलकर्णी यांनी सांगितले की, "हा सिनेमा भारताच्या बाजूने बोलतो आणि भारताच्या विरोधकांच्या कामांविरोधात स्पष्ट संदेश देतो."
व्हिडीओ शेअर करताना सलील म्हणाले की, "मी ‘धुरंधर २’ एकदा पाहिला आहे, पण पुन्हा एकदा बघायला हवं. हा अनुभव प्रत्येक भारतीय प्रेक्षकाने अनुभवायला हवा. सिनेमाने मला थक्क करून टाकलं, आणि आदित्य धरच्या मेहनतीला सलाम करावा."