Salim Khan in Hospital: सलीम खान ICU मध्ये; डॉक्टरांनी दिली प्रकृतीची माहिती

Salim Khan in ICU: बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानचे वडील आणि ज्येष्ठ पटकथालेखक सलीम खान यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. वांद्रे येथील लीलावती रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. त्यांना आयसीयूत ठेवण्यात आलं असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे. सलीम खान यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचं समजताच त्यांच्या चाहत्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. यादरम्यान रुग्णालयातील डॉक्टरांनी त्यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती दिली आहे.
90 वर्षीय सलीम खान यांच्यावर डॉ. जलील पारकर उपचार करत आहेत. यांनी सलीम खान यांची प्रकृती स्थिर असून, त्यांना देखरेखीखाली ठेवण्यात आलं असल्याची माहिती दिली आहे.
रुग्णालयाकडून देण्यात आलेल्या अधिकृत माहितीत सांगण्यात आलं आहे की, "हो हे खरं आहे की, सलीम खान (सलमान खानचे वडील) यांना सकाळी 8.30 वाजता लीलावती रुग्णालयात डॉ. जलील पारकर यांच्या देखरेखीखाली आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांना त्यांचे फॅमिली डॉक्टर डॉ. संदीप चोप्रा यांनी आपतकालीन स्थितीत रुग्णालयात आणलं होतं".
पुढे म्हटलं की, "आणीबाणीच्या स्थितीत सलीम खान यांना अतिदक्षता विभागात हलवण्यात आलं. डॉ. विनय चव्हाण (न्यूरोलॉजिस्ट), डॉ. अजित मेनन (हृदयरोगतज्ज्ञ) आणि डॉ. नितीन डांगे (न्यूरोजर्जन) आणि डॉ. बिनीत अहलुवालिया यांच्या डॉक्टरांच्या टीमने त्यांची तपासणी केली. नातेवाईकांच्या विनंतीचा आदर करत आम्ही अधिक माहिती देऊ शकत नाही. तथापि, उद्या सकाळी 11 वाजता आम्ही नातेवाईकांच्या संमतीने आणि रुग्णाची गुप्तता राखून पत्रकार परिषदेत माहिती देणार आहोत. त्यांची प्रकृती स्थिर आहे परंतु त्यांच्या वैद्यकीय स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे".
सलीम खान यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर खान कुटुंबीयही पोहोचले होते. पत्नी हेलेन, मुलं सलमान खान, अरबाज खान, अलविरा खान अग्निहोत्री आणि जावई आयुष शर्मा रुग्णालयात पोहोचले होते.
सलीम खान यांनी अभिनयातून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली होती. पण त्यांना अभिनयात यश मिळालं नाही. अखेर लेखनाकडे वळल्यानंतर त्यांना यश आलं. जावेद अख्तर यांच्यासोबत त्यांची जोडी प्रचंड गाजली.
1970 आणि 80 च्या दशकात त्यांनी बॉलिवूड गाजवलं. जंजीर, दीवार आणि डॉन सारख्या चित्रपटांनी अमिताभ बच्चन यांना सुपरस्टार बनवलं. जावेद यांच्यापासून विभक्त झाल्यानंतरही, त्यांनी अंगारे (१९८६), नाम (१९८६), कबजा (१९८८) आणि जुर्म (१९९०) सारखे यशस्वी चित्रपट लिहिणे सुरू ठेवले.