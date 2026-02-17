English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • Salim Khan in Hospital: सलीम खान ICU मध्ये; डॉक्टरांनी दिली प्रकृतीची माहिती

Salim Khan in Hospital: सलीम खान ICU मध्ये; डॉक्टरांनी दिली प्रकृतीची माहिती

Salim Khan in ICU: बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानचे वडील आणि ज्येष्ठ पटकथालेखक सलीम खान यांना वांद्रे येथील लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांना आयसीयूत ठेवण्यात आलं असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 17, 2026, 08:20 PM IST
Salim Khan in Hospital: सलीम खान ICU मध्ये; डॉक्टरांनी दिली प्रकृतीची माहिती

Salim Khan in ICU: बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानचे वडील आणि ज्येष्ठ पटकथालेखक सलीम खान यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. वांद्रे येथील लीलावती रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. त्यांना आयसीयूत ठेवण्यात आलं असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे. सलीम खान यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचं समजताच त्यांच्या चाहत्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. यादरम्यान रुग्णालयातील डॉक्टरांनी त्यांच्या प्रकृतीबाबत माहिती दिली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

90 वर्षीय सलीम खान यांच्यावर डॉ. जलील पारकर उपचार करत आहेत. यांनी सलीम खान यांची प्रकृती स्थिर असून, त्यांना देखरेखीखाली ठेवण्यात आलं असल्याची माहिती दिली आहे. 

सलीम खान हेल्थ अपडेट

रुग्णालयाकडून देण्यात आलेल्या अधिकृत माहितीत सांगण्यात आलं आहे की, "हो हे खरं आहे की, सलीम खान (सलमान खानचे वडील) यांना सकाळी 8.30 वाजता लीलावती रुग्णालयात डॉ. जलील पारकर यांच्या देखरेखीखाली आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांना त्यांचे फॅमिली डॉक्टर डॉ. संदीप चोप्रा यांनी आपतकालीन स्थितीत रुग्णालयात आणलं होतं".

पुढे म्हटलं की, "आणीबाणीच्या स्थितीत सलीम खान यांना अतिदक्षता विभागात हलवण्यात आलं. डॉ. विनय चव्हाण (न्यूरोलॉजिस्ट), डॉ. अजित मेनन (हृदयरोगतज्ज्ञ) आणि डॉ. नितीन डांगे (न्यूरोजर्जन) आणि डॉ. बिनीत अहलुवालिया यांच्या डॉक्टरांच्या टीमने त्यांची तपासणी केली. नातेवाईकांच्या विनंतीचा आदर करत आम्ही अधिक माहिती देऊ शकत नाही. तथापि, उद्या सकाळी 11 वाजता आम्ही नातेवाईकांच्या संमतीने आणि रुग्णाची गुप्तता राखून पत्रकार परिषदेत माहिती देणार आहोत. त्यांची प्रकृती स्थिर आहे परंतु त्यांच्या वैद्यकीय स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे".

सलीम खान यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर खान कुटुंबीयही पोहोचले होते. पत्नी हेलेन, मुलं सलमान खान, अरबाज खान, अलविरा खान अग्निहोत्री आणि जावई आयुष शर्मा रुग्णालयात पोहोचले होते. 

सलीम खान यांच्या कारकिर्दीबद्दल

सलीम खान यांनी अभिनयातून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली होती. पण त्यांना अभिनयात यश मिळालं नाही. अखेर लेखनाकडे वळल्यानंतर त्यांना यश आलं. जावेद अख्तर यांच्यासोबत त्यांची जोडी प्रचंड गाजली. 

1970 आणि 80 च्या दशकात त्यांनी बॉलिवूड गाजवलं. जंजीर, दीवार आणि डॉन सारख्या चित्रपटांनी अमिताभ बच्चन यांना सुपरस्टार बनवलं. जावेद यांच्यापासून विभक्त झाल्यानंतरही, त्यांनी अंगारे (१९८६), नाम (१९८६), कबजा (१९८८) आणि जुर्म (१९९०) सारखे यशस्वी चित्रपट लिहिणे सुरू ठेवले. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Salim KhanSaliam Khan Helath UpdateSalim Khan in Lilavati

इतर बातम्या

इलॉन मस्क होणार ट्रिलियनेअर? जगातील टॉप 3 सर्वात श्रीमंत व्...

विश्व