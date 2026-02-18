Salim Khan Health Update : सलीम खान यांना नेमकं काय झालंय? डॉक्टरांनी अखेर केला खुलासा; हा आजार...

बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानचे वडील सलीम खान यांना लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, जिथे डॉक्टर त्यांच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवून आहेत. आता, सलीम खान यांच्या प्रकृतीबद्दलची माहिती समोर आली आहे. लीलावती येथील डॉक्टरांनी त्यांच्या प्रकृतीबद्दल माहिती दिली, ज्यामध्ये त्यांना कधी आणि कसे रुग्णालयात आणण्यात आले याबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे. सलीम खान जवळपास नव्वदी जवळ आहेत. यामुळे त्यांच्या तब्बेतीबाबत कोणतीही जोखीम घेऊ शकत नाहीत. अशावेळी त्यांच्यावर योग्य ते उपचार केले जात आहेत.
सलीम खान यांचे डॉ. जमील पारकर म्हणाले, "त्यांना किरकोळ मेंदू रक्तस्त्राव झाला होता, ज्यासाठी शस्त्रक्रियेची आवश्यकता नाही. त्यांच्यावर डीएसए (डिजिटल सबट्रॅक्शन अँजिओग्राफी) प्रक्रिया करण्यात आली होती, परंतु ती शस्त्रक्रिया मानली जाऊ शकत नाही. ते आयसीयूमध्ये आहेत. सुरुवातीला त्यांना डिस्चार्ज देण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते, परंतु त्यांना बरे वाटल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल. सध्या ते व्हेंटिलेटरवर आहेत परंतु बरे होत आहेत. त्यांच्या वयामुळे, प्रकृती थोडी मंदावली आहे."
सलीम खान अजूनही व्हेंटिलेटरवर आहेत डॉ. जलील पारकर यांनी शेअर केले की त्यांना ब्रेन हेमरेज आहे परंतु त्यांना बरे होण्यासाठी शस्त्रक्रियेची आवश्यकता नाही. कौटुंबिक डॉक्टरांनी कबूल केले. डॉ. पारकर यांनी पुढे स्पष्ट केले की काल, १७ फेब्रुवारी रोजी सलीम खान यांना त्यांचे फॅमिली डॉक्टर चोप्रा यांनी लीलावती रुग्णालयात दाखल केले होते. त्यांचा रक्तदाबही जास्त होता, त्यामुळे सुरक्षिततेच्या कारणास्तव, आम्ही त्यांना बॅकअपसाठी व्हेंटिलेटरवर ठेवले. ते आता बरे होत आहेत.
दरम्यान, सलीम खानच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी येणाऱ्यांचा ओघ सुरूच आहे. त्यांच्या कुटुंबियांव्यतिरिक्त, उद्योगातील इतर व्यक्ती देखील त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी रुग्णालयात येत आहेत. ज्येष्ठ लेखक जावेद अख्तर यांनी आज सकाळी पुन्हा सलीम खानची भेट घेतली. दरम्यान, अभिनेता सलमान खान रुग्णालयात वारंवार भेट देत आहे.