संगीतकार इस्माइल दरबार यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अनेक विषयांवर आपले विचार मांडले. त्यांनी आपल्या करिअरमधील अनुभव, फिल्म इंडस्ट्रीतील मजेशीर आणि थरारक किस्से शेअर केले. या मुलाखतीतच त्यांनी सलमान खान आणि ऐश्वर्या रायच्या नात्याबाबत देखील काही आश्चर्यकारक गोष्टी सांगितल्या आहेत.

'सलमान आणि ऐश्वर्याची जवळीक इतकी की…' इस्माइल दरबारने केला मोठा खुलासा

Ismail Darbar on Salman khan and Aishwarya's Relationship : लोकप्रिय संगीतकार इस्माइल दरबार यांनी नुकत्याच एका मुलाखतीत बॉलिवूडमधील चर्चेत असलेल्या कपल सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांच्या नात्याबाबत थरारक खुलासे केले आहेत. दरबार म्हणाले की, ऐश्वर्या-सलमानच्या भांडण्यांची बातमी सतत मीडियामध्ये येत असे, आणि ती पाहून त्यांना खूप वाईट वाटायचे. त्यांच्या मते, हे भांडणं कितीही गंभीर दिसली तरी, दोघे इतके जवळचे होते की, प्रत्यक्षात त्यांना भांडण्याची गरज नव्हती. इस्माइल दरबारने सांगितले की, काळाने सर्व गोष्टी भूतकाळात जमा करून टाकल्या आहेत. सलमान देखील इतके समजूतदार आहेत की, ते याबद्दल कधीही उघडपणे बोलत नाहीत. त्यामुळे इंडस्ट्रीमध्ये त्यांचा व्यावसायिक आणि वैयक्तिक प्रतिष्ठा दोन्ही टिकून राहिला. दरबारने ‘देवदास’ चित्रपटाशी संबंधित एक महत्त्वाचा प्रसंगही उघड केला. त्यांनी सांगितले की, जेव्हा त्यांना करिअरमध्ये मदतीची गरज होती, तेव्हा सलमान खानने त्यांना मोठ्या सहकार्याने पाठिंबा दिला. मात्र, संजय लीला भन्साळी यांनी ‘देवदास’ चित्रपटात सलमानला काढून शाहरुख खानला संधी दिली, जे इस्माइल दरबारच्या मते सलमान-ऐश्वर्या नात्यावर तणाव निर्माण करणारे ठरले. इस्माइल दरबार म्हणाले, 'जेव्हा मला कामाची गरज होती, तेव्हा सलमानने मला ‘हम दिल दे चुके सनम’ मिळवून दिली आणि जेव्हा त्यांना माझी गरज होती, तेव्हा मी माझे सर्व काम सोडून त्यांच्यासाठी उभा राहिलो. शेवटी, इंडस्ट्रीमध्ये ते माझे गॉडफादर होते.' दरबारच्या मते, सलमानसोबतचे ऐश्वर्याचे नातं तुटण्यामागेही ‘देवदास’मधील ही घटना महत्त्वाची ठरली. ते पुढे म्हणाले, 'सलमाननं ‘खामोशी’ फ्लॉप झाल्यानंतरही मला साथ दिली होती. जर मी दोनदा तुमची मदत केली आणि तिसऱ्यांदा तुम्ही माझ्या प्रतिस्पर्ध्याला घेतले, तर मी अस्वस्थ होणार नाही का?'

इस्माइल दरबारच्या या खुलाश्यानंतर सलमान-ऐश्वर्या यांच्या जुने संबंध, भांडणं आणि इंडस्ट्रीतील संघर्ष पुन्हा चर्चेत आले आहेत. चाहत्यांसाठी ही जुनी कहाणी पुन्हा थरारक बनली आहे. मुलाखतीत इस्माइल दरबारने हेही सांगितले की, इंडस्ट्रीतील नात्यांमध्ये व्यावसायिकता आणि वैयक्तिक भावना कधी कधी एकमेकांसमोर आव्हान उभे करतात. सलमान आणि ऐश्वर्याच्या नात्याबाबत मिडियात येणाऱ्या अफवांमुळे दोघांनाही मानसिक ताण सहन करावा लागला, आणि या ताणामुळे त्यांचे वैयक्तिक संबंधही प्रभावित झाले. दरबारच्या अनुभवातून असे दिसून येते की, बॉलिवूडमध्ये व्यावसायिक निर्णय आणि वैयक्तिक भावना यांच्यात संतुलन राखणे किती कठीण असते. सलमान-ऐश्वर्या यांच्या नात्याची ही कथा फक्त प्रेमकहाणी नाही तर इंडस्ट्रीतील संघर्ष, अफवा आणि विश्वास या सर्वांचा संगम आहे.

इस्माइल दरबारने सलमान-ऐश्वर्या नात्याबाबत काय सांगितले?

इस्माइल दरबार म्हणाले की, सलमान आणि ऐश्वर्या इतके जवळचे होते की त्यांना भांडायला नको होते. मात्र, त्यांच्या भांडण्यांच्या बातम्या मीडियात येत राहिल्यामुळे त्यांना खूप वाईट वाटायचे.

'देवदास’ चित्रपटामुळे सलमान-ऐश्वर्या नात्यावर काय परिणाम झाला?

इस्माइल दरबारच्या मते, संजय लीला भन्साळी यांनी ‘देवदास’मधून सलमानला काढून शाहरुख खानला संधी दिली. यामुळे सलमान-ऐश्वर्या यांच्यातील नात्यावर तणाव निर्माण झाला आणि नातं बिघडण्यामागे हिचा मोठा हात होता.

इस्माइल दरबारने सलमानसोबतच्या संबंधांचा अनुभव कसा सांगितला?

दरबार म्हणाले की, जेव्हा त्यांना कामाची गरज होती, तेव्हा सलमानने त्यांना मदत केली होती. त्यांनी ‘हम दिल दे चुके सनम’ मिळवण्यासाठी सलमानची साथ अनुभवली, आणि त्यामुळे सलमान इंडस्ट्रीतील त्यांचे गॉडफादर ठरले.

