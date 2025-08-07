'हम दिल दे चुके सनम'च्या सेटवर सलमान संतप्त; रागात दरवाजा आदळल्याने लाइटमन जखमी

Sheeba Chaddha: शीबा चड्ढा ही 'हम दिल दे चुके सनम' या सुपरहिट चित्रपटाचा भाग होती. त्या चित्रपटाच्या सेटवर त्यांनी अनुभवलेल्या एका प्रसंगाबाबत ती म्हणाली, 'शूटिंगदरम्यान एकदा सलमान अतिशय संतापला आणि सेटवरून निघून जाताना जोरात दरवाजा आदळला. त्याच वेळी मागे उभा असलेला एक वृद्ध लाईटमन थोडा जखमी झाला. मी ते पाहून खूप हादरले होते.' ती पुढे म्हणाली, 'तो माझा पहिलाच मोठा चित्रपट होता आणि मी इतक्या मोठ्या स्टारबरोबर काम करत होते. त्याचा असा राग पाहून मी मनात विचार केला की, 'हेच आहे का मोठ्या स्टार्ससोबत काम करण्याचा अनुभव?' त्या क्षणाने मला इंडस्ट्रीमधील वास्तवाची जाणीव करून दिली.'
शीबाने आणखी एक प्रसंग सांगितला, जिथे सलमान खानने एक दृश्य करण्यास नकार दिला. ती म्हणाली, 'एका सीनमध्ये त्याला मला मिठी मारायची होती, पण त्याने थेट नकार दिला आणि म्हणाला, 'मी मिठी मारणार नाही.' त्यामुळे सेटवर थोडा गोंधळ निर्माण झाला. शूटिंग काही वेळ थांबवावं लागलं. शेवटी, दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळींनी स्वतः पुढे येऊन त्याच्याशी बोलून त्याला सीनमध्ये काम करण्यास भाग पाडलं.' हे सगळं घडत असताना सेटवर उपस्थित असलेल्या अनेक लोकांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. 'सलमानचा स्वभाव अनपेक्षित होता. कधी तो खूप प्रेमळ असतो, तर कधी अगदी खवळतो. त्यामुळे सेटवर वातावरण सतत अनिश्चित असायचं,' असंही काही युनिट सदस्यांनी सांगितलं.
सलमानच्या स्वभावासंदर्भात इतर कलाकारांनी देखील काही गोष्टी शेअर केल्या आहेत. 'तेरे नाम' चित्रपटात त्याच्यासोबत काम केलेल्या इंदिरा कृष्णन हिने एक मजेशीर पण थोडा धडकी भरवणारा अनुभव शेअर केला. इंदिरा सांगते, 'एका सीनमध्ये मला सलमानला कानशिलात मारायचं होतं. तेव्हा त्याने मला हसत हसत म्हणाला, 'कानशिलात मारलीस तर काय होईल ते बघ.' मी ते ऐकून घाबरले. मला वाटलं काही तरी वाईट होईल.'
त्या सीनचं शूटिंग झाल्यानंतर सलमानचा बॉडिगार्ड विनोदाने म्हणाला, 'मॅडम, आता प्रेसचे लोक आले आहेत, तुम्ही लगेच व्हॅनमध्ये जाऊन बसा.' हे ऐकून इंदिरा घाबरली आणि तिला वाटलं की तिला इंडस्ट्रीतून बाहेरच काढलं जाईल. ती रडायलाही लागली होती. पण नंतर सर्वांनी हसून सांगितलं की हे सगळं फक्त एक मस्करी होती. या घटनांमुळे सलमान खानच्या व्यक्तिमत्त्वाचे अनेक पैलू समोर येतात. एकीकडे तो एक प्रतिभाशाली आणि जबाबदार अभिनेता आहे, तर दुसरीकडे त्याचा राग आणि अचानक बदलणारा मूड अनेकदा सेटवर अडचणी निर्माण करतो. त्याच्या अनेक सहकलाकारांनी या स्वभावाचा अनुभव घेतलेला आहे.
असे अनुभव ऐकल्यानंतर चाहत्यांच्या मनातही उत्सुकता निर्माण होते की, ऑनस्क्रीन प्रेमळ आणि नायकाच्या भूमिका साकारणारा सलमान खान प्रत्यक्ष आयुष्यात किती वेगळा असतो. मात्र, कलाकार आणि युनिट सदस्यांना या व्यक्तिमत्त्वाचा अनुभव प्रत्यक्षरित्या रोज घ्यावा लागतो.