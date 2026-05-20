Salman Khan: "60 वर्षांचा झालो, पण..." सलमान खानच्या मध्यरात्री सलग 4 पोस्ट, सोशल मीडियावर खळबळ

Salman Khan Viral Post: सलमान खानचा मध्यरात्री आक्रमक अंदाजात सलग चार पोस्ट केल्या. या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर खळबळ उडाली. त्याने या पोस्ट मधून नेमका कोणाला इशारा दिला? नेमक्या काय पोस्ट आहेत हे जाणून घेऊयात...
Salman Khan Viral Post: बॉलिवूडचा भाईजान अर्थात सलमान खान नेहमीच चर्चेत असतो. पण यावेळी सलमानच्या सोशल मीडियावरील पोस्टमुळे खळबळ माजली आहे. मंगळवारी मध्यरात्रीनंतर सलमानने इंस्टाग्रामवर सलग चार पोस्ट शेअर केल्या. या पोस्ट बघून चाहत्यांमध्ये गोंधळ उडाला आणि एकच चर्चा सुरु झाली. विशेष म्हणजे, या पोस्ट्समधील काही कॅप्शन पाहून चाहतेही चक्रावले आहेत. काहींना यात सलमानचा राग दिसला, तर काहींनी हे अप्रत्यक्ष इशारे किंवा धमकी असल्याचा अंदाज व्यक्त केला. सगळ्यात नोट करणारी गोष्ट म्हणजे सलमान खान सोशल मीडियावर फार सक्रिय नसतो. तो बहुतेक वेळा आपल्या चित्रपटांबद्दल, फिटनेस किंवा खास प्रसंगीच पोस्ट करताना दिसतो. मात्र यावेळी रात्री उशिरा एकामागून एक चार पोस्ट शेअर झाल्याने चाहत्यांचं लक्ष लगेच वेधलं गेलं. प्रत्येक पोस्टमध्ये सलमानचा वेगळाच मूड दिसून येत होता.
पहिल्या पोस्टमध्ये सलमानने माध्यमांबद्दल नाराजी व्यक्त केल्यासारखं वाटलं. त्याने सूचक शब्दांत लिहिलं की, काही लोक त्याच्या वेदनेतही मजा शोधतात. ज्या माध्यमांना त्याने कायम साथ दिली, त्यांच्याकडूनच अशा प्रकारचं वर्तन पाहायला मिळणं त्याला खटकत असल्याचा सूर त्या पोस्टमध्ये होता.
दुसऱ्या पोस्टमध्ये त्याने आणखी तीव्र शब्द वापरले. स्वतःच्या अडचणींमधून किंवा नुकसानातून काही जण फायदा कमावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा उल्लेख त्याने केला. “चित्रपट महत्त्वाचा की माणसाचं आयुष्य?” असा प्रश्न उपस्थित करत त्याने अप्रत्यक्षपणे काही लोकांवर निशाणा साधल्याचं दिसलं.
तिसऱ्या पोस्टमध्ये सलमानचा आक्रमक अंदाज पाहायला मिळाला. “मी शांत आहे म्हणून कमकुवत समजू नका” असा संदेश देण्याचा प्रयत्न त्याने केल्याचं अनेक चाहत्यांना वाटलं. तो लिहतो, "मी असे शंभर जाळून टाकेन. पुढच्या वेळी जेव्हा तू तुझ्या भावाच्या दुःखाचा सामना करत असशील, तेव्हा माझ्यासोबत हे करून बघ, फक्त एकदा करून बघ. जेव्हा तुझा एखादा हॉस्पिटलमध्ये असेल, तेव्हा मी काही प्रतिक्रिया देईन का?" पोस्टमधील शब्दांमुळे सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्या.
मात्र सर्वाधिक चर्चेत राहिली ती चौथी पोस्ट. त्यात सलमानने लिहिलं, “वयाची साठ वर्षं झाली असली तरी लढणं अजून विसरलो नाही.” या ओळींनंतर सोशल मीडियावर अनेक तर्क-वितर्क सुरू झाले. काही चाहत्यांनी हे थेट लॉरेन्स बिश्नोई याच्याकडे निर्देश असल्याचं म्हटलं, तर काहींनी हे फक्त सलमानचा भावनिक किंवा आक्रमक मूड असल्याचं सांगितलं.
या पोस्ट्स काही वेळातच प्रचंड व्हायरल झाल्या. लाखो लाईक्स आणि हजारो कमेंट्सनी इंस्टाग्राम भरून गेला. चाहत्यांनी “भाई अजूनही तसाच आहे”, “ओरिजिनल सुपरस्टार”, “सलमान आला की इंटरनेट हलतं” अशा प्रतिक्रिया दिल्या. काही चाहत्यांनी मात्र सलमानची चिंता व्यक्त करत त्याने नेमकं कोणत्या कारणामुळे इतक्या भावना व्यक्त केल्या, असा प्रश्नही विचारला.
गेल्या काही वर्षांत सलमान खानला मिळालेल्या धमक्या आणि त्याच्या सुरक्षेबाबत सुरू असलेल्या चर्चांमुळे या पोस्ट्सकडे अधिक गांभीर्याने पाहिलं जात आहे. मात्र सलमानने या पोस्ट्समागचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट केलेलं नाही. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणखी वाढली आहे.