बॉलिवूडचा भाईजान आहे करोडपतींचा बादशाह, एकूण संपत्ती किती? कुठून करतो कमाई

Salman Khan Net Worth: सलमान खान केवळ अभिनेता असून तो बॉलिवूडचा भाईजान आहे. आपल्या दीर्घ कारकिर्दीत सुपरस्टार सलमान खानने आपल्या दमदार अभिनय आणि एकापेक्षा एक ब्लॉकबस्टर चित्रपटांच्या जोरावर प्रेक्षकांशी अतूट नातं निर्माण केलं आहे. यामुळेच तो भारतीय सिनेसृष्टीतील सर्वाधिक लोकप्रिय सुपरस्टार ठरला आहे. लोकप्रियतेसोबतच सलमान खान संपत्तीच्या बाबतीतही आघाडीवर आहे. चला तर मग, सलमान खानची एकूण नेटवर्थ किती आहे आणि तो नेमकं कोणकोणत्या माध्यमातून कमाई करतो, हे जाणून घेऊया.
फोर्ब्स इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, बॉलिवूडचा भाईजान सलमान खानची एकूण नेटवर्थ सुमारे 2900 कोटी रुपये आहे. सलमान खान प्रत्येक चित्रपटासाठी 100 ते 150 कोटी रुपये फी घेतो. तर टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, त्याचं वार्षिक उत्पन्न जवळपास 220 कोटी रुपये आहे.
सलमान खानची कमाई केवळ अभिनयापुरती मर्यादित नाही. अभिनयासोबतच ब्रँड एंडोर्समेंट, चित्रपट निर्मिती, प्रोडक्शन कंपनी, ‘बीइंग ह्युमन’ फाउंडेशनशी संबंधित क्लोथिंग ब्रँड, फिटनेस बिझनेस आणि विविध गुंतवणुकीतून तो कोट्यवधींची कमाई करतो. फोर्ब्सच्या यादीत सलमान खान शाहरुख खाननंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा श्रीमंत अभिनेता मानला जातो. मात्र, सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या भारतीय अभिनेत्यांच्या टॉप 10 यादीत सध्या तो आठव्या स्थानावर आहे.
चित्रपटासाठी घेतल्या जाणाऱ्या मानधनाव्यतिरिक्त सलमान खान बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट शेअरिंगमधूनही मोठी कमाई करतो. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, सलमान खान प्रत्येक चित्रपटाच्या एकूण नफ्यातून 60 ते 70 टक्के हिस्सा घेतो.
सलमान खानने 2011 मध्ये ‘सलमान खान फिल्म्स’ या प्रोडक्शन हाऊसची स्थापना केली. ‘चिल्लर पार्टी’सारख्या राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या चित्रपटांपासून ते ‘बजरंगी भाईजान’सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांपर्यंत अनेक यशस्वी प्रोजेक्ट्स या बॅनरखाली तयार झाले आहेत. हे प्रोडक्शन हाऊस सलमानसाठी उत्पन्नाचा मोठा स्रोत ठरलं आहे.
सलमान खान 2010 पासून छोट्या पडद्यावरील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि वादग्रस्त शो ‘बिग बॉस’चं होस्टिंग करत आहे. या शोसाठी तो प्रचंड मानधन घेतो. अलीकडेच ‘बिग बॉस 19’ होस्ट करण्यासाठी सलमान खानने आठवड्याला 45 ते 50 कोटी रुपये फी घेतल्याचं सांगितलं जातं. याशिवाय त्याने ‘दस का दम’ या शोचंही होस्टिंग केलं आहे.