सलमान खान आणि ऐश्वर्या एकमेकांच्या इतके जवळ होते की... बॉलिवूडमधील सर्वात मोठ्या भांडणावर संजय लीला भन्साळीचे नाव घेत मोठा खुलासा

Ismail Darbar On Salman Khan Aishwarya Rai Fight : संगीत दिग्दर्शक इस्माइल दरबार यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत चित्रपट निर्माते संजय लीला भन्साळी यांच्याशी असलेल्या त्यांच्या वादाबद्दल भाष्य केले. यावेळी त्यांनी सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांच्यातील वादावरही मोठा खुलासा केला आहे. इस्माइलने भन्साळी यांच्यासोबत त्यांच्या अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे, ज्यात सलमान आणि ऐश्वर्या राय बच्चन अभिनीत "हम दिल दे चुके सनम" यांचा समावेश आहे. त्यांनी शाहरुख खान अभिनीत संजय लीला भन्साळी यांच्या "देवदास" मध्येही काम केले आहे. सलमान खान आणि ऐश्वर्या एकमेकांच्या खूप जवळ होते पण नेमकं कुठे काय बिनसले यावर इस्माइल दरबार यांनी खुलासा केला आहे.
विकी लालवानी यांच्या मुलाखतीत इस्माइल दरबार यांनी खुलासा केला की "हम दिल दे चुके सनम" आणि "देवदास" हे चित्रपट खूप हिट झाले होते, परंतु तरीही, दोन्ही चित्रपटांच्या कास्टिंग दरम्यान बराच तणाव आणि मतभेद होते. त्यांनी स्पष्ट केले की भन्साळींनी "देवदास" मध्ये सलमान खानऐवजी शाहरुख खानला कास्ट केले होते , ज्यामुळे भन्साळी आणि सलमानमध्ये दुरावा निर्माण झाला.
जेव्हा इस्माईल दरबार यांना विचारण्यात आले की संजय लीला भन्साळी यांनी सलमान खानला देवदाससाठी त्याच्या भूतकाळामुळे आणि ऐश्वर्या राय बच्चनसोबतच्या नात्यामुळे साइन केले नाही, तेव्हा ते म्हणाले, "मीडिया त्यांच्या भांडणांचे वृत्तांकन करायचे. आम्हाला खूप वाईट वाटायचे. सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय बच्चन इतके जवळचे होते की त्यांनी भांडायला नको होते. पण ते सर्व भूतकाळात गेले आहे. सलमान इतका शहाणा आहे की तो त्याबद्दल कधीही बोलू शकत नाही."
त्यानंतर इस्माईल दरबार सलमान आणि भन्साळी यांच्यातील तुटलेल्या नात्याबद्दल बोलला, तो म्हणाला, "जेव्हा मला कामाची गरज होती तेव्हा त्याने मला 'हम दिल दे चुके सनम' दिले आणि जेव्हा त्याला माझी गरज होती तेव्हा मी त्याच्यासाठी सर्वस्व सोडले. शेवटी, तो इंडस्ट्रीमध्ये माझा गॉडफादर होता. माझे मन मला सांगते की सलमानसोबतचे त्याचे नाते बिघडले कारण त्याने 'देवदास'मध्ये शाहरुखला कास्ट केले. 'खामोशी' फ्लॉप झाल्यावरही सलमानने त्याला पाठिंबा दिला. हे स्पष्ट नाही का? जर मी तुम्हाला दोनदा मदत केली आणि तिसऱ्यांदा तुम्ही माझ्या प्रतिस्पर्ध्याला चित्रपटात कास्ट केले तर मी नाराज होणार नाही?" यापूर्वी, जाहिरात चित्रपट निर्माते प्रल्हाद कक्कर यांनी एका मुलाखतीत खुलासा केला होता की त्यांनी सलमान आणि ऐश्वर्या राय बच्चन यांच्यातील भांडण पाहिले होते . ते ऐश्वर्या राय बच्चनच्या इमारतीत राहत होते. सलमान आणि ऐश्वर्याचे नाते 1999 च्या सुमारास सुरू झाले आणि 2002 मध्ये संपले.
FAQ
1 इस्माइल दरबार यांनी कशाबद्दल भाष्य केले आहे?
संगीत दिग्दर्शक इस्माइल दरबार यांनी विकी लालवानी यांच्या मुलाखतीत संजय लीला भन्साळी यांच्याशी असलेल्या वादाबद्दल बोलले. यावेळी त्यांनी सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय बच्चन यांच्यातील वादावरही मोठा खुलासा केला. ते भन्साळींच्या "हम दिल दे चुके सनम" आणि "देवदास" या चित्रपटांमध्ये काम करत होते.
2 "हम दिल दे चुके सनम" आणि "देवदास" चित्रपटांमध्ये काय तणाव होता?
दोन्ही चित्रपट हिट झाले असले तरी कास्टिंग दरम्यान बराच तणाव आणि मतभेद होते. भन्साळींनी "देवदास" मध्ये सलमान खानऐवजी शाहरुख खानला कास्ट केले, ज्यामुळे भन्साळी आणि सलमान यांच्यात दुरावा निर्माण झाला.
3. सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांच्यातील नाते कसे होते आणि ते का बिघडले?
सलमान आणि ऐश्वर्या खूप जवळचे होते. इस्माइल दरबार म्हणाले, "मीडिया त्यांच्या भांडणांचे वृत्तांकन करायचे, आम्हाला खूप वाटायचे. ते इतके जवळचे होते की भांडायला नको होते. पण ते सर्व भूतकाळात गेले आहे. सलमान इतका शहाणा आहे की तो त्याबद्दल कधीही बोलू शकत नाही." नाते १९९९ च्या सुमारास सुरू झाले आणि २००२ मध्ये संपले.