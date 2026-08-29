/सलमान खान आणि अर्पिताचं रक्षाबंधन साजरं! पण भिंतीवरील पेंटिंगचीच चर्चा जास्त; कारण...

सलमान खान आणि त्याची बहीण अर्पिता खान यांच्या रक्षाबंधन सेलिब्रेशनचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये अर्पिता सलमानला राखी बांधताना दिसत असून, त्यांच्या मागे असलेल्या एका चित्राने नेटकऱ्यांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले आहे. अनेकांनी या क्षणाचे वर्णन भारताच्या विविधतेचे आणि सर्वधर्मसमभावाचे सुंदर उदाहरण म्हणून केले आहे. 28 ऑगस्ट रोजी देशभरात रक्षाबंधनाचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. बॉलिवूडमधील अनेक कलाकारांनीही आपल्या भाऊ-बहिणींसोबतचे खास क्षण सोशल मीडियावर शेअर केले. मात्र, सलमान खान आणि त्याची धाकटी बहीण अर्पिता यांचा सेलिब्रेशनचा व्हिडीओ विशेष चर्चेत आला.
अर्पिता खान शर्माने आपल्या सोशल मीडिया स्टोरीवर रक्षाबंधनाच्या सेलिब्रेशनचे काही फोटो आणि व्हिडीओ शेअर केले. यामध्ये ती आधी सलमानची आरती करताना आणि त्यानंतर त्याला राखी बांधताना दिसते. भाऊ-बहिणीमधील हा प्रेमळ क्षण चाहत्यांना आवडलाच, पण व्हिडीओच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या मोठ्या चित्राने सर्वांचे लक्ष वेधले. हे चित्र येशू ख्रिस्ताच्या ‘द लास्ट सपर’शी संबंधित असल्याचे दिसत आहे.
This is the most secular video on internet today— Chota Don (@choga_don) August 28, 2026
A Muslim girl (Arpita Khan) married to a Hindu man (Aayush Sharma) ties a rakhi to her Muslim brother (Salman Khan) while a picture of Jesus is in the background pic.twitter.com/C1Q4FyQSDC
व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अनेक युजर्सनी या क्षणाचे कौतुक केले. एका युजरने हा व्हिडीओ भारतातील विविध धर्म आणि संस्कृती एकत्र नांदत असल्याचे सुंदर उदाहरण असल्याचे म्हटले. काही जणांनी सलमान-अर्पिताच्या नात्याबरोबरच व्हिडीओमध्ये दिसणाऱ्या धार्मिक प्रतीकांकडे लक्ष वेधले. हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन परंपरांचे संदर्भ एकाच फ्रेममध्ये दिसत असल्याने हा क्षण अनेकांना भावला.
एका युजरने तर हा व्हिडीओ भारताच्या खरी ओळख दर्शवणारा असल्याची भावना व्यक्त केली. सोशल मीडियावर अशा प्रतिक्रिया मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळत असून, सलमान आणि अर्पिताचा हा साधा कौटुंबिक क्षण आता चर्चेचा विषय ठरला आहे.
दरम्यान, सलमान खानच्या आगामी सिनेमांबाबतही चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे. 2026 मध्ये त्याचे काही मोठे प्रोजेक्ट्स चर्चेत आहेत. अपूर्व लाखिया यांच्या आगामी चित्रपटासोबतच ‘मॉन्स्टर’ या पॅन-इंडिया प्रोजेक्टकडेही चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.