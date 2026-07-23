'आंदोलन हाच योग्य मार्ग, पण...' नीट पेपर लीक आंदोलनावर सलमान खानची पहिली प्रतिक्रिया

बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान याने नीट पेपर लीक प्रकरण आणि त्यावरून देशभरात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर प्रथमच आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनाचे त्याने कौतुक केले असून, हिंसाचाराच्या घटनांबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. दिल्लीतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सलमान खान याने एक्स (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत पेपर लीक हा अत्यंत गंभीर विषय असल्याचे म्हटले. शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि सुधारणा व्हावी, यासाठी विद्यार्थी एकत्र येत असल्याचे पाहून आनंद होत असल्याचे त्याने नमूद केले. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या या लढ्यात त्यांच्या पालकांनी दिलेल्या पाठिंब्याचेही त्याने स्वागत केले.
सलमान याच्या मते, मेहनत, प्रामाणिकपणा आणि जिद्दीच्या बळावर भविष्य घडवण्याची विद्यार्थ्यांची तयारी देशासाठी आशादायी आहे. शिक्षणाला प्राधान्य देणारी ही पिढी भारताला अधिक सक्षम आणि प्रगत बनवेल, असा विश्वास त्याने व्यक्त केला. आंदोलन हा लोकशाहीतील योग्य मार्ग असून विद्यार्थ्यांनी तो शांततेच्या माध्यमातून निवडला, असेही त्याने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले. मात्र, या आंदोलनाला हिंसक वळण लागणे दुर्दैवी असल्याचे सांगत जखमी विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती त्याने सहवेदना व्यक्त केली. या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय रंग देऊ नये, असे आवाहन करत सलमान याने हा विषय केवळ विद्यार्थी आणि शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन सरकार शिक्षण व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेईल, असा विश्वासही त्याने व्यक्त केला.
पोस्टच्या शेवटी भारताच्या शिक्षण क्षेत्राबाबत आपली मोठी अपेक्षा व्यक्त करत त्याने शिक्षण हेच देशाचे भवितव्य ठरावे, अशी भूमिका मांडली. भारत जागतिक शिक्षण केंद्र म्हणून उदयास यावा आणि परदेशातील विद्यार्थीही शिक्षणासाठी भारताची निवड करावी, अशी आशाही सलमानने व्यक्त केली.
"हे आंदोलन सुरुवातीला पूर्णपणे शांततेत सुरू होते. मात्र, त्याला हिंसक वळण लागणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. या घटनांमध्ये जखमी झालेल्या विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती माझ्या मनापासून संवेदना आहेत. पेपर लीक हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. देशातील विद्यार्थी चांगल्या आणि पारदर्शक शिक्षण व्यवस्थेसाठी एकत्र येत आहेत, ही अभिमानास्पद बाब आहे. त्यांच्या या लढ्यात पालकांनी दिलेला पाठिंबाही कौतुकास्पद आहे. मेहनत, प्रामाणिकपणा आणि जिद्दीच्या बळावर स्वतःचे भविष्य घडवण्याची विद्यार्थ्यांची तयारी प्रेरणादायी आहे. शिक्षणाबद्दलची त्यांची तळमळ भारताला अधिक सक्षम आणि सुशिक्षित बनवेल. लोकशाहीत आंदोलन हा आपला आवाज पोहोचवण्याचा योग्य मार्ग आहे आणि विद्यार्थ्यांनी तो शांततेच्या मार्गाने अवलंबला. या तरुण पिढीचे धैर्य आणि शिक्षणाबद्दलची बांधिलकी निश्चितच देशाचे नाव उज्ज्वल करेल.
हा विषय केवळ विद्यार्थी आणि शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्याला राजकीय रंग देऊ नये. विद्यार्थ्यांच्या प्रयत्नांचे श्रेय त्यांनाच मिळायला हवे. सरकारही त्यांच्या भावना समजून घेत शिक्षण व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलेल, अशी मला आशा आहे. सर्वांच्या हिताचा निर्णय व्हावा, अशी प्रार्थना आहे. शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्या प्रत्येकावर देवाची कृपा राहो. शिक्षण हेच भारताचे खरे सामर्थ्य बनावे. भविष्यात भारत जागतिक शिक्षण केंद्र म्हणून ओळखला जावा आणि जगभरातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी भारताची निवड करतील, अशी माझी इच्छा आहे."
It was such a peaceful movement, feel so sad that it had to take a violent turn. My heart goes out to the students and their families who were hurt. Paper leak is a very serious issue, and I am glad to know n see that the kids of our country have come together for a better…— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 22, 2026
सलमान खान याने आपल्या पोस्टमध्ये CJP किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा उल्लेख टाळत, आपण केवळ विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पाठीशी असल्याचे स्पष्ट केले.