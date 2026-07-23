Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /मनोरंजन
  • /आंदोलन हाच योग्य मार्ग, पण... नीट पेपर लीक आंदोलनावर सलमान खानची पहिली प्रतिक्रिया

'आंदोलन हाच योग्य मार्ग, पण...' नीट पेपर लीक आंदोलनावर सलमान खानची पहिली प्रतिक्रिया

Salman Khan on CJP Protest: पेपरफुटी आणि सीजेपी (CJP) निदर्शनांवर बॉलिवूडचा भाईजान सलमान खानने पहिल्यांदाच मोकळेपणाने भाष्य केलं असून त्याने विद्यार्थांना पाठिंबा दिला. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 23, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:12 AM IST
'आंदोलन हाच योग्य मार्ग, पण...' नीट पेपर लीक आंदोलनावर सलमान खानची पहिली प्रतिक्रिया

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'आंदोलन हाच योग्य मार्ग, पण...' नीट पेपर लीक आंदोलनावर सलमान खानची पहिली प्रतिक्रिया
salman khan6 min ago
2
Maharashtra Weather Update40 min ago
3
Maharashtra breaking news41 min ago
4
Maharashtra Bandh45 min ago
5
 Breaking News Maharashtra1 hr ago