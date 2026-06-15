'म्हाताऱ्यासोबत कसं वाटतंय?', सलमान खानच्या वहिनीला सोशल मीडियावर केलं ट्रोल, युझर म्हणाला.. .

चाहते बॉलिवूड स्टार्सच्या नात्यांवर, डेटिंगवर आणि त्यांच्या आयुष्यातील प्रत्येक लहानसहान गोष्टीवर लक्ष ठेवून असतात. जेव्हा सेलिब्रिटी इंस्टाग्रामवर 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन आयोजित करतात, तेव्हा त्यांना अनेकदा अशा विचित्र प्रश्नांना सामोरे जावे लागते, ज्यांची त्यांनी कधी कल्पनाही केलेली नसते. अशीच एक परिस्थिती नुकतीच सलमान खानची वहिनी आणि अरबाज खानची दुसरी पत्नी, शूरा खानसोबत घडली. तिने नुकतेच हे सेशन आयोजित केले होते, जिथे लोकांनी तिला तिच्या कामाबद्दल आणि वैयक्तिक आयुष्याबद्दल असंख्य प्रश्न विचारले. बहुतेक प्रश्न तिच्या वैवाहिक जीवनाशी संबंधित होते. सेशनदरम्यान, अनेक लोकांनी तिच्या मुलीबद्दल आणि तिच्या नावाविषयीही विचारले, ज्यावर शूराने तत्परतेने प्रतिसाद दिला.
पण या 'आस्क मी एनीथिंग' सेशनदरम्यान, शूरा खानला एक असा प्रश्न विचारण्यात आला, ज्यामुळे ती थक्क झाली. सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी केवळ शूराच्या करिअर किंवा मुलीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही, तर तिचा पती अरबाज खान यालाही अनेक विचित्र प्रश्न विचारले. या प्रश्नांनंतर शूरा संतापली आणि तिने ट्रोलर्सना सडेतोड उत्तर देण्याचा निर्णय घेतला.
इन्स्टाग्रामवरील या सेशनदरम्यान, एका वापरकर्त्याने शूरा खान आणि अरबाज खान यांच्या वयातील फरकावर प्रश्न विचारला, "तुम्ही एका म्हाताऱ्या माणसासोबत आनंदी आहात का?" या प्रश्नाने सलमान खानची वहिनी संतापली आणि तिने सडेतोड उत्तर दिले. शूराने उत्तर दिले, "तुम्ही काय बोलत आहात? तो म्हातारा माणूस नाही, तो एक लिमिटेड एडिशन विंटेज मॉडेल आहे." शूराच्या उत्तरावरून त्यांच्या नात्याची खोली दिसून येते आणि ते इंटरनेटवरील नकारात्मकतेला त्यांच्या नात्यावर परिणाम करू देत नाहीत.
शूराच्या सेशनमध्ये, अनेक लोकांनी तिच्या वैवाहिक जीवनाबद्दल विचारले, "तिचे वैवाहिक जीवन कसे आहे?" शूराने उत्तर दिले, "उत्तम." तिच्या 'आस्क मी एनीथिंग' सत्राच्या शेवटी, शूराने सांगितले की सुमारे 80 टक्के सहभागींनी तिची मुलगी सिपराबद्दल प्रश्न विचारले. एका युझरने विचारले की सिपराचे नाव कोणी ठेवले. शूराने उत्तर दिले की सलीम खान (मुलीचे आजोबा) यांनी तिच्या आणि अरबाजच्या मुलीचे नाव ठेवले आहे.