English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • सलमान खानचा दिलदारपणा, या व्यक्तींसोबत साजरा केला वाढदिवस, कोण-कोण उपस्थित?

सलमान खानचा दिलदारपणा, या व्यक्तींसोबत साजरा केला वाढदिवस, कोण-कोण उपस्थित?

बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानने त्याचा 60 वा वाढदिवस पापाराझींसोबत साजरा केला आहे. याचाच व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 27, 2025, 07:34 AM IST
सलमान खानचा दिलदारपणा, या व्यक्तींसोबत साजरा केला वाढदिवस, कोण-कोण उपस्थित?

Salman Khan Birthday : बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खानने 27 डिसेंबर रोजी आपला 60 वा वाढदिवस साजरा केला. या खास दिवशी त्याच्या साध्या पण मनमिळावू अंदाजाने पुन्हा एकदा चाहत्यांची मनं जिंकली. भाईजान पनवेल येथील आपल्या फार्महाऊसच्या बाहेर आला आणि तिथे जमलेल्या पापाराझींसोबतच वाढदिवस साजरा केला. त्याने पापाराझींसोबत केक कापला आणि फोटो काढण्याआधी स्वतः त्यांना केकही भरवला. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून सलमानच्या साधेपणाचं सर्वत्र कौतुक केलं जात आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सलमान खानने आपली वाढदिवस पार्टी खासगी ठेवली होती. या सेलिब्रेशनमध्ये फक्त त्याचे कुटुंबीय आणि अतिशय जवळचे मित्रमैत्रिणी उपस्थित होते. या वेळी सलमानचं संपूर्ण कुटुंब एकत्र दिसून आलं. बॉलिवूडमधील काही मोठे कलाकारही या पार्टीला हजेरी लावताना दिसले. यामध्ये आदित्य रॉय कपूर, रकुल प्रीत सिंह आणि हुमा कुरैशी यांचा समावेश होता. अरबाज खान आपल्या पत्नी शूरा खानसोबत फार्महाऊसवर पोहोचला तर त्यांचा मुलगा अरहानही बाहेर स्पॉट झाला. सलमानची बहीण अर्पिता खान हिने पती आयुष शर्मासोबत या आनंदाच्या क्षणात सहभाग घेतला.

या सेलिब्रेशनची रौनक वाढवण्यासाठी अभिनेत्री तबूही उपस्थित होती. याशिवाय भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार एम. एस. धोनी पत्नी साक्षी आणि मुलगी जीवासोबत या खास सोहळ्यात सहभागी झाला. सलमानचे वडील सलीम खान आणि आई सलमा खान यांच्या उपस्थितीमुळे हा वाढदिवसाचा सोहळा पूर्णपणे कुटुंबीय वातावरणात पार पडला.

वाढदिवसाच्या दिवशी करणार मोठी घोषणा

दरम्यान, वाढदिवसाच्या आनंदातच चाहत्यांना सलमान खानच्या आगामी चित्रपट ‘बॅटल ऑफ गलवान’ची उत्सुकता लागून राहिली आहे. अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे की या खास दिवशी भाईजान आपल्या चाहत्यांना या चित्रपटासंदर्भात एखादं मोठं सरप्राईज देईल.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हिंदुस्तान टाइम्सशी बोलताना एका सूत्राने सांगितले की, 'सलमान खान 27 डिसेंबर रोजी आपल्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने चाहत्यांना ‘बॅटल ऑफ गलवान’शी संबंधित एक मोठी भेट देणार आहे. दुपारी 2 ते 4 वाजेदरम्यान चित्रपटाची खास झलक किंवा टीझर रिलीज होण्याची शक्यता आहे.' या चित्रपटात त्याच्यासोबत अभिनेत्री चित्रांगदा सिंहही महत्त्वाच्या भूमिकेत झळकणार आहे. सलमानच्या 60 व्या वाढदिवसामुळे आणि ‘बॅटल ऑफ गलवान’च्या चर्चेमुळे हा दिवस त्याच्या चाहत्यांसाठी अधिकच खास ठरला आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
salman khanSalman Khan birthdaySalman Khan 60th birthdaySalman Khan birthday videosalman khan birthday celebration

इतर बातम्या

DSP दीप्ती शर्माने रचला इतिहास, अशी कामगिरी करणारी बनली पहि...

स्पोर्ट्स