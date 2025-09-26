ऐश्वर्या रायसोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर सलमान हे गाणं ऐकून रडायचा, हिमेशला 'ती' ओळ गायला सांगायचा आणि...

Salman Khan : बॉलिवूडमध्ये अनेकदा कलाकारांच्या खासगी आयुष्याचा प्रभाव त्यांच्या चित्रपटांवरही दिसून येतो. असंच काहीसं घडलं होतं सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांच्या ब्रेकअपनंतर. 2002 मध्ये या दोघांच्या नात्याचा शेवट झाला आणि त्यानंतर लवकरच सलमान खानने सतीश कौशिक दिग्दर्शित ‘तेरे नाम’ या चित्रपटात काम केलं. यात त्याने प्रेमभंग झालेल्या राधे या तरुणाची भूमिका केली होती.
प्रसिद्ध गीतकार समीर अंजान यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत या चित्रपटाशी संबंधित एक किस्सा सांगितला आहे. ते म्हणाले, ‘तेरे नाम’चं शीर्षकगीत सुरुवातीला सलमानसाठी लिहिलं नव्हतं. पण ऐश्वर्यासोबतचं नातं संपल्यानंतर सलमान जेव्हा हे गाणं ऐकायचा तेव्हा त्याला ते स्वतःच्या जीवनाशी जोडून बघायची सवय झाली होती. सेटवर शूटिंगदरम्यान सलमान अनेकदा हिमेश रेशमियाला ते गाणं गायला सांगायचा आणि गाणं ऐकल्यानंतर रडायचा.'
विशेष म्हणजे या गाण्यातील 'क्यों किसीको वफा के बदले वफा नहीं मिलती' ही ओळ ऐश्वर्यापर्यंत पोहोचावी अशी सलमानची मनापासून इच्छा होती. जेणेकरून तिला त्याचं दुःख समजू शकेल.
समीर अंजान यांनी आणखी एक किस्सा सांगितला. शाहिद कपूर आणि करिना कपूर यांच्या ब्रेकअपमुळे ‘मिलेंगे मिलेंगे’ या चित्रपटाच्या निर्मितीत अडथळे आले होते. चित्रपटाचे दिग्दर्शक सतीश कौशिक आणि निर्माता बोनी कपूर यांच्यासाठी ही मोठी चिंता होती.
समीर यांनी सांगितले की, 'शाहिद-करिनाचं ब्रेकअप झालं तेव्हा अजून एक गाणं शूट करण्याचं बाकी होतं. बोनी कपूर खूप तणावात होते. मी मग ‘कुछ तो बाकी है’ हे गाणं लिहिलं. गाण्याचे बोल दोघांनाही त्यांच्या स्वतःच्या नात्याशी रिलेट झाले आणि त्यांनी ते शूटिंग पूर्ण केलं.'
तथापि, ब्रेकअपनंतर शाहिद आणि करिनाने एकत्र डबिंग करण्यास नकार दिल्याने चित्रपट प्रदर्शित व्हायला विलंब झाला. 2004 मध्ये सुरू झालेलं चित्रीकरण पूर्ण करून ‘मिलेंगे मिलेंगे’ अखेर 2010 मध्ये रिलीज झाला. याच काळात 2007 मध्ये करिना आणि शाहिद इम्तियाज अली दिग्दर्शित ‘जब वी मेट’च्या वेळी एकमेकांपासून वेगळे झाले होते.
FAQ
सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांचा ब्रेकअप कधी झाला?
सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांचा ब्रेकअप २००२ मध्ये झाला. त्यानंतर सलमानने ‘तेरे नाम’ (२००३) मध्ये प्रेमभंग झालेल्या राधेची भूमिका केली.
‘तेरे नाम’ शीर्षकगीत सलमानसाठी सुरुवातीला लिहिले नव्हते का?
प्रसिद्ध गीतकार समीर अंजान यांच्या म्हणण्यानुसार, शीर्षकगीत सुरुवातीला सलमानसाठी लिहिले नव्हते. ब्रेकअपनंतर सलमानने ते स्वतःच्या जीवनाशी जोडले आणि सेटवर हिमेश रेशमियाला गायला सांगून रडायचा.
‘तेरे नाम’ गाण्यातील ‘क्यों किसीको वफा के बदले वफा नहीं मिलती’ ही ओळ कशासाठी?
समीर अंजान यांनी सांगितले की, ही ओळ ऐश्वर्यापर्यंत सलमानचे दुःख पोहोचवावे यासाठी होती. सलमानला वाटत होते की, तिला त्याचे दुःख समजेल.