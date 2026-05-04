भावाच्या निधनाने गहिवरला सलमान खान, 'तू हे जग सोडून गेलास... ' लिहिली अतिशय भावनिक पोस्ट

Salman Khan Emotional Post : बॉलिवुडचा सुपरस्टार सलमान खानचा जवळचा मित्र सुशील कुमार याचं नुकतंच निधन झालं आहे. मित्राच्या जाण्याच्या निधनाने सलमान खानला खूप मोठा धक्का बसला आहे. अभिनेत्याने रविवारी भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यामधून त्याने त्या मित्राला श्रद्धांजली अर्पण केलं आहे.
सलमान खानने त्याच्या भावुक पोस्टमध्ये चार दशकांच्या मैत्रीच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. सलमान खान म्हणतो की, "हा माणूस 42 वर्षांपासून माझ्यासाठी भावासारखा होता. सर्वात उदात्त, दयाळू आणि आधार देणारा माणूस. काळ कितीही कठीण असला तरी, तो नेहमी हसतमुख, नाचणारा आणि निश्चिंत असायचा. आर्थिक, भावनिक किंवा शारीरिक असो, तो नेहमी म्हणायचा, 'काही फरक पडत नाही, वेदना नाहीत, सर्व काही ठीक होईल.'"
आपला मित्र सुशील कुमारच्या दृढनिश्चयाला आणि धैर्याला सलाम करत अभिनेत्याने पुढे लिहिले, "त्याचे नाव सुशील कुमार होते, किंवा किमान 5 मिनिटांपूर्वीपर्यंत तरी होते. अलविदा, भावा! तू एका खऱ्या पुरुषासारखे आयुष्य जगलास आणि एका महान योद्ध्याप्रमाणे मृत्यूशी लढलास."
आपल्या मित्राच्या आयुष्याचा गौरव करत सलमान खानने पुढे लिहिले, "भावा, तुझ्यासाठी अश्रू नाहीत, फक्त आठवणी आणि हास्य आहे." कुमार यांचे निधन शांतपणे झाले, असे सांगत त्याने पुढे लिहिले, "माझे वडील हसतमुखाने हे जग सोडून गेले, भावा, ही खूप चांगली गोष्ट आहे. काही जण आधी जातील, काही नंतर, प्रत्येकजण जाणारच, कधी आणि कसे हे आपल्याला माहीत नसते, म्हणून काहीतरी करत राहा." अभिनेत्याने आपल्या पोस्टचा समारोप करताना लिहिले, "आता तुझ्या सिगारेट आणि व्हिस्कीचा आनंद घे, चीअर्स भावा, तुझी खूप आठवण येईल."
आपल्या हँडलवर आणखी एक अश्रूंनी भरलेला फोटो शेअर करत, सलमान खानने एक लांबलचक टीप लिहिली आहे, ज्यात म्हटले आहे, "ज्याला जायचे आहे त्याला कधीही थांबवू नका. ज्याला बोलावणे आहे तो कसाही जाणारच आहे. बोलावण्याची चार कारणे आहेत. एक, प्रत्येकाला शेवटी जावेच लागते. दुसरे, चांगल्या लोकांना लवकर बोलावले जाते. तुम्ही पृथ्वीमातेचे भाडे, ईएमआय किंवा जीएसटी भरला नाही का? ही पैसे भरण्याची संधी आहे. जो सर्वात शेवटी जातो तो घाणेरडा, भ्रष्ट आणि अप्रामाणिक माणूस असतो. तो सर्वात शेवटी जाणार आहे; आम्ही त्याची वाट पाहू. पूर्वी, गुन्हेगाराचे डोके गर्दीत वर उचलले जायचे; त्याचे शीर कापले जायचे. हे कधी घडले? कर्माची फळे तिथे असलेल्या नातेवाईकांना भोगावी लागतात, आणि त्यांना त्याची पर्वा नसते."
सलमान खानने आपल्या पोस्टमध्ये पुढे लिहिले, “मजा कर, माझ्या भावा. तू या जगातून निघून गेलास. मी तुझ्या बायकोशी बोललो, तिला माहित आहे की तू तिला दुसऱ्या कोणासाठी तरी सोडून गेलास, हा हा. मला शिव्या द्याव्याशा वाटतात, रागवावंसं वाटतं किंवा रडावंसं वाटतं, जे मी सहज करतो, पण तुझ्यासाठी एकही अश्रू नाही. मी सोशल मीडियावर लोकांना 'RIP', 'RSVP' वगैरे लिहिताना पाहतोय. तू गेलास, भावा. आणि मी तुला शरीर म्हणणार नाही, कारण तुला शरीरच नव्हतं. म्हणून मी तुला सुशील कुमार म्हणेन. आत्म्यास शांती लाभो.” नाही, शुद्धीवर ये, आह्ह्ह्ह… मजा कर, चीअर्स, भावा. तू चांगलं काम करत होतास, पण तू माझं यकृत आणि मूत्रपिंडं खराब करशील, आणि हे चित्रच माझी ओळख आहे."
कामाच्या आघाडीवर, सलमान खान लवकरच 'SVC63' नावाच्या प्रोजेक्टमध्ये दिसणार आहे, ज्यामध्ये तो नयनतारासोबत स्क्रीन शेअर करेल. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन वामशी पैडीपल्ली करत असून, तो 2027 च्या ईदला चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान, सलमान खान 'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस'च्या प्रदर्शनाची तयारी करत आहे, ज्यामध्ये चित्रांगदा सिंग देखील आहे. मूळतः 'बॅटल ऑफ गलवान' असे नाव असलेल्या या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही.