Salim Khan Health Updates: सलीम खान ICU त असतानाच डॉक्टरांवर भडकला सलमान

Salim Khan Health Update: 17 फेब्रुवारी रोजी सलीम खान यांना अचानक high blood pressure वाढल्याने त्रास जाणवू लागला. त्यानंतर त्यांना तातडीने लिलावती हॉस्पिटलमध्ये(Lilavati Hospital)नेण्यात आले. डॉक्टर जलील पारकर यांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तपासणीत मेंदूत किरकोळ रक्तस्राव झाल्याचे स्पष्ट झाले आणि सुरक्षिततेसाठी त्यांना ICU मध्ये ठेवण्यात आले.
डॉक्टरांनी सांगितले की वय लक्षात घेता त्यांना वेंटीलेटर लावणे आवश्यक होते. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे, मात्र पूर्ण बरे होण्यासाठी वेळ लागू शकतो. कुटुंबीय सतत रुग्णालयात उपस्थित असून अरबाज खान, सोहेल खान, सलमान खान तसेच इतर नातेवाईकही काळजी घेत आहेत. या दरम्यान एकीकडे सलीम खान ICU मध्ये असनताच सलमान खान डॉक्टरांवर भडकला. सविस्तर जाणून घ्या.
...म्हणून सलमान खान संतापला
या प्रकरणात वाद तेव्हा निर्माण झाला जेव्हा डॉक्टर जलील पारकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सलीम खान यांच्या तब्येतीची माहिती सार्वजनिक केली. ही माहिती बाहेर गेल्याचे कळताच सलीम खान नाराज झाल्याचे समोर आले. त्याच्या मते, रुग्णाची वैद्यकीय माहिती ही पूर्णपणे खासगी असते आणि ती जाहीर करायची की नाही हा निर्णय केवळ कुटुंबाचा असावा.
यानंतर सलमानने रुग्णालय प्रशासनाशी संपर्क साधून स्पष्ट विनंती केली की पुढील कोणतीही मेडिकल अपडेट थेट मीडियाला देऊ नयेत. अधिकृत माहिती कुटुंबच चाहत्यांना देईल असेही त्याने सांगितले. खान कुटुंबानेही गोपनीयता राखण्याची मागणी केली आहे.
चाहत्यांच्या प्रार्थना आणि कुटुंबाची अपेक्षा
सलीम खान यांच्या प्रकृतीची बातमी समोर आल्यानंतर अनेक कलाकार आणि जवळचे मित्र रुग्णालयात भेट देताना दिसले. चाहतेदेखील सतत त्यांच्या प्रकृतित सुधारासाठी प्रथना करत आहेत होत आहे.
दरम्यान, कुटुंबीयांनी अफवा पसरवू नयेत आणि शांतता राखावी असे आवाहन केले आहे. या कठीण काळात सलीम खान यांची योग्य काळजी घेता यावी आणि कोणताही गैरसमज निर्माण होऊ नये, हीच त्यांची अपेक्षा आहे. चाहत्यांना अधिकृत माहिती मिळेल, पण ती केवळ कुटुंबाकडूनच दिली जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.