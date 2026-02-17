English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  मनोरंजन
Salim Khan Admitted in Hospital: बॉलिवूडचे ज्येष्ठ पटकथालेखक सलीम खान यांना मुंबईतील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. वांद्रे येथील लिलावती रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. काही वेळापूर्वीच सलमान खान रुग्णालयातून बाहेर पडला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 17, 2026, 02:48 PM IST
सलीम खान लिलावती रुग्णालयात दाखल; सलमानसह संपूर्ण खान कुटुंब पोहोचलं

Salim Khan Admitted in Hospital: बॉलिवूडचे ज्येष्ठ पटकथालेखक आणि सलमान खानचे वडील सलीम खान यांना मुंबईतील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. वांद्रे येथील लिलावती रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. काही वेळापूर्वीच सलमान खान रुग्णालयातून बाहेर पडला आहे. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, सकाळीच त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, आयसीयूत ठेवण्यात आलं आहे. 

सलीम खान यांची मुलगी अलविरा खान, जावई अतुल अग्निहोत्री आणि नातू अयान अग्निहोत्री यांनीही रुग्णालयात जाऊन सलीम खान यांची भेट घेतली आहे. सलीम खान यांची दत्तक मुलगी अर्पिता खानही पती आणि अभिनेता आयुष शर्मा देखील रुग्णालयात पोहोचले होते.

जावेद अख्तर यांच्यासोबत शोले, हाथी मेरे साथी, जंजीर आणि मिस्टर इंडिया यांसारखे सुपरहिट चित्रपट लिहिणारे सलीम खान यांनी 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी त्यांचा 90 वा वाढदिवस साजरा केला. गेल्या वर्षी सलीम खान यांचा धाकटा मुलगा आणि निर्माता सोहेल खानने वडील सलीम खान यांचा दोन्ही पत्नीसोंबतचा एक फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला होता. हा फोटो सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला होता. "आजपर्यंत खेळलेली सर्वोत्तम त्रिकोणी मालिका," अशी कॅप्शन त्याने फोटोला दिली होती.

90 व्या वाढदिवसाच्या काही दिवस आधी सलीम खान आणि पत्नी सलमा खान यांनी त्यांच्या लग्नाचा 61 वा वाढदिवस कुटुंब आणि जवळच्या मित्रांसह साजरा केला होता. 

द ग्रेट इंडियन कपिल शोमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान, सलमान खानने आपले वडील आजही खवय्ये असल्याचं म्हटलं होतं. ते दोन-तीन पराठे, नंतर भात, नंतर मांस आणि मिष्टान्न असं दिवसातून दोनदा खातात असं त्याने म्हटलं होतं. 

सलीम खान यांनी 1960 मध्ये आपल्या करिअरला सुरुवात केली होती. तिसरी मंजिल आणि सरहदी लुटेरा या चित्रपटांमध्ये त्यांनी काम केलं होतं. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

