Intern | Updated: Oct 14, 2025, 04:33 PM IST
सलमान खानने पंगा घेतलेल्या व्यक्तीशी मैत्री केली, स्वतःची चूक मान्य करत म्हटलं 'तो बरोबर...'

बॉलिवूडमध्ये सलमान खानच्या कारकिर्दीत अनेकांनी त्यांच्या शत्रूत्वाचा अनुभव घेतला आहे. असे म्हटले जाते की, सलमानच्या विरोधात गेले तर त्या व्यक्तीचा करिअर धोक्यात येऊ शकतो. अशाच अनेक उदाहरणांपैकी एक म्हणजे गायक अरिजीत सिंग आणि सलमान खान यांचं भांडण. माहितीनुसार, सलमानच्या बजरंगी भाईजान आणि सुल्तान चित्रपटांमधून अरिजीत सिंगची गाणी काढण्यात आल्याचं बोललं जातं. हे वाद 2014 मध्ये सलमानच्या आयोजित पुरस्कार सोहळ्यात सुरू झाले. सोहळ्यात सलमानने गंमतीत अरिजीतला विचारले, "तू झोपलास का?" तर अरिजीतने उत्तर दिले, 'तुम्ही मला झोपवले.' या विधानामुळे सलमानला अपमानास्पद वाटले आणि दोघांमध्ये तणाव निर्माण झाला.

त्यामुळे अरिजीतने सलमानची माफी मागण्याचा प्रयत्न केला आणि फेसबुकवर पोस्टसुद्धा लिहिली होती, ज्यात सुल्तान सिनेमातील गाणं त्यांच्या चित्रपटातून ठेवण्याची विनंती होती. ही पोस्ट नंतर डिलीट करण्यात आली. ऑक्टोबर 2023 मध्ये, अरिजीत सिंग सलमानच्या घरी एकत्र दिसल्यामुळे या वादावर पूर्ण विराम बसल्याचे दिसून आले. त्यानंतर टायगर 3 मध्ये अरिजीतने सलमानसाठी गाणी गायली, आणि आता तो बॅटल ऑफ गलवान मध्येही गाणार आहे.

भांडणाचं कारण

2014 मध्ये पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान सलमान शोचे सूत्रसंचालन करत होते. जेव्हा अरिजीतला पुरस्कार देण्यात येत होता, तेव्हा सलमानने स्टेजवर त्याच्या गायनाची नक्कल केली. अरिजीतला ही कृती आवडली नाही आणि त्याने सलमानच्या सूत्रसंचालनाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे दोघांमध्ये तणाव निर्माण झाला आणि अनेक वर्षे ते एकमेकांशी बोलत नव्हते.

बिग बॉसमध्ये खुलासा

बिग बॉस 19 च्या 'वीकेंड का वार' भागात सलमानने स्पष्ट केलं की, 'अरिजीत आणि मी आता खूप चांगले मित्र आहोत. हे एक गैरसमज होतं आणि माझ्यामुळे झालं. त्यात मी चुकीचा होतो. त्यानंतर, त्याने माझ्यासाठी गाणी गायली. टायगर 3 मध्ये त्याने गायले, आणि आता तो गलवान मध्येही गाणार आहे.' सलमानने अरिजीतसह भांडण मिटल्याबद्दल आणि पुन्हा मैत्री सुरू झाल्याबाबत खुलासा करून प्रेक्षकांना आनंद दिला. या किस्स्याने बॉलिवूडमधील तणावपूर्ण नाती कशीही पुन्हा सुधारता येऊ शकतात, हे दर्शवले आहे.

FAQ
सलमान खान आणि अरिजीत सिंगमध्ये भांडण का झाले?
2014 मध्ये पुरस्कार सोहळ्यात सलमानने स्टेजवर अरिजीतची गायनाची नक्कल केली, ज्यामुळे अरिजीत नाराज झाला. त्यानंतर दोघांमध्ये तणाव निर्माण झाला आणि ते अनेक वर्षे एकमेकांशी बोलत नव्हते.

भांडणामुळे अरिजीतने सलमानच्या चित्रपटांमध्ये गाणी का नाकारली?
सलमानशी वादामुळे अरिजीतने बजरंगी भाईजान आणि सुल्तान चित्रपटांमधील गाणी नाकारली होती. मात्र 2023 मध्ये त्यांनी पुन्हा सलमानसाठी टायगर 3 मध्ये गाणं गायले आणि आता बॅटल ऑफ गलवान मध्येही गाणार आहेत.

सलमानने बिग बॉसमध्ये याबाबत काय खुलासा केला?
बिग बॉस 19 च्या "वीकेंड का वार" भागात सलमानने सांगितले की, अरिजीत आणि मी आता खूप चांगले मित्र आहोत. भांडण एक गैरसमज होता आणि माझ्यामुळे झाले. त्यानंतर अरिजीतने माझ्यासाठी गाणी गायली आहेत.

