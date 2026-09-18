Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /मनोरंजन
  • /...अन् संतापलेल्या सलमान खानने गाडीतच ड्रायव्हरला मारलं, सलग 2 मिनिटं सुनावलं; व्हिडीओ व्हायरल, नेमकं असं झालं काय?

...अन् संतापलेल्या सलमान खानने गाडीतच ड्रायव्हरला मारलं, सलग 2 मिनिटं सुनावलं; व्हिडीओ व्हायरल, नेमकं असं झालं काय?

बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानने भाजपा नेते आशिष शेलार यांच्या घरी जाऊन गणपतीचं दर्शन घेतलं. यादरम्यानचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 18, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 06:04 PM IST
...अन् संतापलेल्या सलमान खानने गाडीतच ड्रायव्हरला मारलं, सलग 2 मिनिटं सुनावलं; व्हिडीओ व्हायरल, नेमकं असं झालं काय?

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
सरकारने UPI पेमेंटवर टॅक्स लागू केल्यानंतर महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांनी घेतला मोठा निर्णय; ग्राहकांची होणार मोठी अडचण
2
3
4
5