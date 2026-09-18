/...अन् संतापलेल्या सलमान खानने गाडीतच ड्रायव्हरला मारलं, सलग 2 मिनिटं सुनावलं; व्हिडीओ व्हायरल, नेमकं असं झालं काय?

बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानने गुरुवारी भाजपा नेते आणि मंत्री आशिष शेलार यांच्या घरी जाऊन गणरायाचे दर्शन आणि आशीर्वाद घेतले. मात्र, दर्शन घेऊन बाहेर पडताच त्याला चाहत्यांच्या आणि पापाराझींच्या गर्दीने वेढले. गर्दी इतकी जास्त होती की, सलमान खानची गाडी जागची हलू शकेल इतकी जागाही नव्हती. याच दरम्यान एक छोटीशी दुर्घटना घडली, ज्यामुळे सलमान खान आपल्या ड्रायव्हरवर संतापला.
सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ समोर आला आहे ज्यात सलमानची गाडी गर्दीत अडकलेली दिसत आहे. या वेळी एक चाहता जखमी झाला. हे पाहताच सलमान खानने आपल्या ड्रायव्हरला फटकारले. गाडीभोवती चाहत्यांची प्रचंड गर्दी जमली होती आणि प्रत्येकजण सलमानची एक झलक पाहण्यासाठी उत्सुक होता. गर्दी इतकी दाट होती की गाडीला पुढे जाणे कठीण जात होते आणि सलमानच्या सुरक्षा पथकाला परिस्थिती हाताळताना अडचणी येत होत्या. या गोंधळात, चालकाने गाडी पुढे नेली असता एका चाहत्याचा पाय गाडीखाली आला. पापाराझींनी चालकाला गाडी मागे घेण्यास सांगितले. यावेळी चाहता वेदनेने रडताना दिसला.
Where was the crowd management? The driver drove over a man's foot, that's why Bhai reacted! Salman never reacts unless they're wrong. Amidst the chaos, his big heart still greeted a waiting kid. Pure soul!— Basma Adel(@BasmaAdel480) September 18, 2026
This is the reason for his reaction to the driver#salmankhan pic.twitter.com/XvhhONEKkj
हे सर्व पाहून सलमान खानचा पारा चढला. तो चालकावर संतापला आणि फटकारले. सलमानने रागाच्या भरात त्याच्या हातावर फटकादेखील मारला. त्याने चालकाला गाडी तिथून दूर नेण्यास सांगितलं. हा व्हिडिओ समोर येताच लोकांनी सलमानचा राग योग्य असल्याचं सांगत त्याचे कौतुक केले. काहींनी सलमान हा एक नम्र स्टार असल्याचे म्हटले, तर काहींनी त्याला ट्रोलही केले.
This is the real and complete video, you MF just post a 8 second video and troll him.— Filmy_Duniya (@SalmanKingfv) September 18, 2026
This video make me proud as a Fan of Salman Bhai.
Salman Khan angry at his driver after fan's foot comes under the car. https://t.co/OtLO21T4Xa pic.twitter.com/fbbo4wKTwF
यापूर्वी, जेव्हा सलमान एका मंत्र्याच्या निवासस्थानी पोहोचला होता, तेव्हा तिथे प्रचंड गर्दी जमली होती. त्यावेळी त्याने हात जोडून चाहत्यांना वाट करून देण्याची विनंती केली होती. गर्दीतील एका मुलाला त्याला भेटायचे होते; सलमानने आपल्या अंगरक्षकाला त्या मुलाला ढकलण्यापासून रोखले आणि त्या लहान चाहत्याला भेटून व हस्तांदोलन करून त्याची इच्छा पूर्ण केली.
दरम्यान सलमान खानचा अपूर्व लाखिया दिग्दर्शित 'मातृभूमी' चित्रपट अद्याप रिलीज झालेला नाही. सध्या हा अभिनेता 'बिग बॉस २०' चे सूत्रसंचालन करताना दिसत आहे.