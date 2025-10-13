'तळवे चाटणारा' म्हणणाऱ्या दिग्दर्शक अभिनव कश्यपला सलमान खानने दिलं उत्तर, 'तुझ्या भावाच्या...'

Salman Khan on Abhinav Kashyap: बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान आणि दबंगचा दिग्दर्शक अभिनव कश्यप यांच्यात नव्याने वाद निर्माण झाला आहे. अभिनव कश्यपने एका मुलाखतीत सलमान खानवर गंभीर आरोप केले आहेत. सलमान खानने बिग बॉसच्या विकेंड का वार'मधून अभिनव कश्यपला टोला लगावला होता. दरम्यान पुन्हा एकदा सलमान खानने बिग बॉसमध्ये याचा उल्लेथ करत उत्र दिलं आहे. सलमान आपल्या गुडघ्यावर येईल या विधानावर तो व्यक्त झाला आहे.
शोमध्ये गेस्ट म्हणून पोहोचलेल्या स्टँड-अप कॉमेडियन रवी गुप्ताशी गप्पा मारताना सलमान खानने अभिनव कश्यपच्या वक्तव्यावर भाष्य केलं. "आमच्याकडे एक दबंग माणूस आहे जो आजकाल खूप सक्रिय दिसतो. अलिकडेच त्याने त्याच्या विधानांमध्ये फक्त मलाच नाही तर आमिर आणि शाहरुखलाही ओढले. मला फक्त एक गोष्ट विचारायची आहे - गेल्या वीकेंड का वार मध्ये, मी सहज म्हटले होते, 'काही काम कर, यार, कोणालाही रस नाही.' आज, मी पुन्हा विचारू इच्छितो - तुला काही काम मिळाले का, भाऊ?"
पुढे त्याने म्हटलं की, "आणि असे वागल्यानंतर, तुम्ही सर्वांबद्दल वाईट बोलत फिरता. तुम्ही ज्यांची नावं घेत आहात त्यांच्या बुद्धिमत्तेचीही एक मर्यादा असते, हे तुम्हाला माहिती आहे. भविष्यात त्यापैकी कोणीही तुमच्यासोबत काम करणार नाही. त्यांच्याशी संबंधित लोकही करणार नाहीत. आणि जेव्हा आम्ही तुम्हाला चित्रपटाची ऑफर दिली तेव्हा तुम्ही तो करण्यास नकार दिला. तुमची जी प्रशंसा केली जात होती, ती तुम्हीच नष्ट केली आहे. मला खरोखर त्रास देणारी गोष्ट म्हणजे तुम्ही स्वतःला नष्ट केलं आहे".
सलमानने विषयाला पूर्णविराम देण्याआधी एक सल्लाही दिला. "जर तुम्ही कोणाच्या कुटुंबाच्या मागे जाणार असाल तर त्याऐवजी तुमच्या स्वतःच्या कुटुंबावर लक्ष केंद्रित करा. तुमच्या भावासोबत वेळ घालवा, तुमच्या पालकांना प्रेम द्या आणि तुमच्या पत्नी आणि मुलांची काळजी घ्या. किमान इतकं तरी तुम्ही करू शकता. मी तुम्हाला सांगतो, त्यांना तुमची काळजी आहे. जर कोणी तुम्हाला सल्ला दिला तर बोलण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा. मला तुम्हाला मोठं होताना पहायचं आहे. तुम्ही एक प्रतिभावान माणूस आणि एक चांगले लेखक आहात. चुकीच्या मार्गावर जाऊ नका; योग्य मार्गावर परत या. देव तुमची काळजी घेईल. आणि तुम्ही मला गुडघे टेकायला लावत आहात याबद्दल - मी दररोज सकाळी गुडघे टेकतो, पण ते देवासाठी".
अभिनव कश्यप अनेक मुलाखतींमधून समलान खानवर टीका करत आहे. तरीही, सलमानने अलीकडेच अभिनवचा भाऊ अनुराग कश्यपच्या 'निशांची' चित्रपटाला पाठिंबा देऊन आणि सार्वजनिकरित्या शुभेच्छा पाठवून अनेकांना आश्चर्यचकित केले.
यावर भाष्य करताना अभिनवने म्हटलं की, "सलमानच्या नशिबात लिहिले आहे की आता तो आमचे पाय चाटेल. माझ्या एका मुलाखतीत मी त्याला गुंड म्हटलं होतं आणि आता तो दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे की तो आमचा खूप मोठा चाहता आहे. तेरे नाम चित्रपटात ज्या अनुराग कश्यपला त्याने त्रास दिला होता तोच अनुराग तो चित्रपट सोडून गेला होता; त्यांनी त्याला काढून टाकले नाही. आता तो अनुरागच्या कामाचे कौतुक करताना दिसतोय - अर्थातच, तो करेल. लवकरच तो गुडघे टेकेल, भीक मागेल.”
FAQ
1) सलमान खान आणि अभिनव कश्यप यांच्यातील वादाची सुरुवात कशी झाली?
उत्तर: अभिनव कश्यप यांनी २०१० मध्ये सलमान खान अभिनीत 'दबंग' चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले, जो सुपरहिट ठरला. मात्र, 'दबंग २' च्या दिग्दर्शनासाठी सलमान आणि त्यांच्या कुटुंबाने अभिनवला बाजूला सारले. अभिनव यांनी दावा केला की, सलमानच्या कुटुंबाने त्यांना धमक्या दिल्या आणि करिअर उद्ध्वस्त केले, ज्यामुळे त्यांना १५ वर्षांत मोठे प्रकल्प मिळाले नाहीत.
2) अभिनव कश्यप यांनी सलमान खानवर कोणते आरोप केले आहेत?
उत्तर: अभिनव यांनी सलमानला "सिद्ध गुन्हेगार" (proven criminal), "गुंडा", "बदतमीज" आणि "गंदा माणूस" म्हटले आहे. त्यांनी खान कुटुंबाला "सामान्य माणसे नसलेले" आणि बॉलीवूड नियंत्रित करणारे म्हटले. तसेच, सलमानच्या अनुराग कश्यप यांच्या 'निशांची' चित्रपटाच्या प्रशंसेची "चमचागिरी" (flattery) असल्याचा आरोप केला, जो त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न आहे.
3) सलमान खान यांनी अभिनव कश्यप यांच्या आरोपांना कसे प्रत्युत्तर दिले?
उत्तर: बिग बॉस १९ च्या वीकेंड का वावर एपिसोडमध्ये सलमान यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी अभिनवला "काम मिळाले का?" (kaam mila kya?) असा प्रश्न विचारला आणि "अपने भाई के पीछे पडो" (focus on your brother) म्हटले. सलमान यांनी स्पष्ट केले की, ते रोज गुडघ्यावर बसून प्रार्थना करतात, पण अभिनवसारखे "मला गुडघ्यावर आणण्यासाठी" नाही. तसेच, अभिनवला आधी एक चित्रपटाची ऑफर दिली होती, जी त्याने नाकारली होती.