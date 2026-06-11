'कमरेखाली जाऊ नकोस', Rs 370 बिर्याणी वादाआधीच सलमान खानने प्रणित मोरेला दिलेला इशारा, 'लोकांना हसवायला...'

Salman Khan Warning to Pranit More: स्टँडअप कॉमेडियन प्रणीत मोरे सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय आहे. त्याच्या कार्यक्रमातील एक व्हिडीओ क्लिप व्हायरल झाल्यामुळे तो टीकेचा धनी झाला आहे. त्याचा शोमध्ये सहभागी झालेल्या एका तरुणाने आपण तरुणीवर पैसे खर्च केले असल्याने तिच्याकडून शारिरीक जवळीक अपेक्षित होती असं म्हटलं होतं. ही क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आणि वाद सुरु झाला. प्रणीत मोरे प्रेक्षकांशी संवाद साधत असताना एका तरुणाने अनुभव सांगताना हे विधान केलं होतं.
तरुणाने डेटचा किस्सा सांगितला की, त्याने चिकन बिर्याणीवर 370 रुपये खर्च केले आणि नंतर तरुणीने त्याला घरी सोडायला सांगितल्यावर, त्याने खाण्यावर खर्च केलेल्या पैशांच्या बदल्यात लैंगिक सुखाची अपेक्षा केली. तो म्हणाला, “मी तिला म्हणालो की 370 रुपये खर्च केले आहेत, त्यामुळे मी माझ्या पैशांचा पुरेपूर मोबदला देईन.” या संवादावरुन टीका सुरु झाली आणि प्रणित आणि सलमान खान यांचा एक जुना व्हिडीओ चर्चेत आला.
2025 मध्ये प्रणीत मोरे बिग बॉसचा स्पर्धक होता. प्रणीत मोरे बिग बॉसमध्ये गेल्याने त्याचे जुने व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागले होते. यामधील एका कार्यक्रमात केलेल्या प्रणीतच्या विनोदावरुन टीका झाली होती. एका महिला प्रेक्षकाने सलमानच्या आयकॉनिक फिरोजी ब्रेसलेटसारखी अंगठी घातली होती. या साम्याचा संदर्भ देत, प्रणीतने गंमतीने विचारले की तिने कधी अभिनेत्याच्या पनवेल फार्महाऊसला भेट दिली आहे का? त्याचं हे विधान अनेकांना चुकीचं वाटलं.
अखेरीस हे प्रकरण बिग बॉसच्या पहिल्या 'वीकेंड का वार' एपिसोडमध्ये चर्चेस आलं. सलमाननेही या व्हिडीओची दखल घेतली आणि मर्यादा ओलांडल्याबद्दल प्रणितला सुनावलं. सलमान म्हणाला, “मला माहित आहे की तू माझ्याबद्दल काय बोलला आहेस, तो जोक योग्य नव्हता. त्यावेळी तुला माझं नाव वापरुन लोकांना हसवायचं होतं आणि ते तू केलं. मला वाटत नाही की तू कमरेखाली जायला हवंस".
दरम्यान नव्यान पेटलेल्या वादावरुन प्रणीत मोरेने माफी मागितली आहे. त्याने इंस्टाग्रामवरुन जाहीर माफी मागितली आहे. तसंच सहभागी प्रेक्षक तरुणाने दिलगिरी व्यक्त केली आहे.
स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे, हिमांशू जांगरा, डॉ. सेजल पवार आणि इतरांविरोधात महाराष्ट्र सायबरने गुन्हा दाखल केला आहे. सोशल मीडियावर कथित अश्लील आणि आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित केल्याप्रकरणी नोडल सायबर पोलीस ठाण्यात FIR नोंदवण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहिता (BNS) तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
प्रणित मोरे यांच्या कार्यक्रमाशी संबंधित व्हिडिओ यूट्यूब, इन्स्टाग्रामसह विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित झाल्याचा आरोप आहे. व्हायरल क्लिपमध्ये हिमांशू जांगरा यांनी डेटवर खर्च केलेल्या पैशांच्या बदल्यात शारीरिक जवळीक मिळण्याचा हक्क असल्याचे सूचित करणारे वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे. या वक्तव्यांमुळे महिलांचा अवमान होत असून संमती आणि सन्मानासारख्या गंभीर मुद्द्यांची खिल्ली उडवल्याचा दावा महाराष्ट्र सायबरने केला आहे.
डॉ. सेजल पवार यांनी मृत पुरुषांचे मृतदेह आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शवांबाबत आक्षेपार्ह व अवमानकारक टिप्पणी केल्याचाही आरोप आहे. संबंधित मजकूर प्रेक्षकसंख्या वाढवण्यासाठी, सोशल मीडिया एंगेजमेंट वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक लाभासाठी प्रसारित करण्यात आल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे. प्रणित मोरे, हिमांशू जांगरा आणि डॉ. सेजल पवार यांना चौकशीसाठी आणि जबाब नोंदवण्यासाठी महाराष्ट्र सायबरकडून समन्स बजावण्यात आले आहेत