English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सलमान खानने मान्य केलंय की, आता तो कुणाचीच वाट पाहत नाही... , पोस्ट शेअर करुन मनातील भावना सांगितलीय

Salman Khan Post : सलमान खानचा सध्या एक फोटो चर्चेत आहे. ज्यामध्ये त्याने आपल्या मनातील हळहळ व्यक्त केली आहे.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 2, 2025, 10:15 AM IST
सलमान खानने मान्य केलंय की, आता तो कुणाचीच वाट पाहत नाही... , पोस्ट शेअर करुन मनातील भावना सांगितलीय

अगदी वयाच्या ६० ला आलेला सलमान खान आजही प्रेक्षकांच्या नजरा खिळवून ठेवण्यात यशस्वी होतोय. सलमान खानने नुकतीच एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्याला Cow बॉयचा लूक शेअर केला आहे. यासोबतच सलमान खानने खास गोष्ट केलीय ती म्हणजे, आपल्या मनाची अवस्था शेअर केली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सलमान खान आणि त्याचं लव लाईफ आपल्या सगळ्यांनाच माहित आहे. त्यामुळे सध्या चर्चेत असलेलं I am done या गाण्याने सलमान खानचं मन जिंकलं आहे.

काय म्हणाला सलमान खान

प्रेमाची एक अशी बाजू जी कायमच दुर्लक्षीत राहिली आहे. एकतर्फी प्रेम करता करता ती व्यक्ती म्हणते की, बस आता मी थकलोय. तसंच काहीस या गाण्यातून मांडलं आहे. आणि हेच गाणं सध्या सलमान खानच्या पसंतीला पडलं आहे.

गाण्याचं कौतुक करताना सलमान खान म्हणाला की, खूप दिवसांनी गाण्याचा सर्वोत्तम ट्रॅक अनुभवला. काश हे माझ्या गाण्यांपैकी एक असतं.... असं म्हणतं सलमानने या गाण्याचा सर्वेसर्वा मान पनूचं कौतुक केलं आहे.

सलमान खानची पोस्ट

मानने स्वीकारलं कौतुक

सलमान खानकडून आपलं कौतुक व्हावं ही गोष्ट कुणासाठी खास नसणार. त्यामुळे मानने देखील हे कौतुक प्रेमाने स्वीकारत अनेकांचे आभार मानले आहेत.

कोण आहे मान

गाण्याचे नाव काय आहे?

"I'm Done" हे Maan Panu चे नवीन हिंदी पॉप गाणे आहे. ते I-Popstar: Vol. 1 अल्बमचा भाग आहे. कलाकार, कंपोझर आणि लिरिसिस्ट एकच व्यक्ती आहे. Maan Panu ने गायले, कंपोझ केले आणि लिरिक्स लिहिले आहेत. म्युझिक प्रोडक्शन Aditya Pushkarna ने केले आहे. 20 ऑक्टोबर 2025 रोजी रिलीज झाले.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
salman khanMaan PanuI’m Donebig bossBobby Deol

इतर बातम्या

Women World Cup Final भारतच जिंकणार! 'ही' पाच कार...

स्पोर्ट्स