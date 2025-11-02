सलमान खानने मान्य केलंय की, आता तो कुणाचीच वाट पाहत नाही... , पोस्ट शेअर करुन मनातील भावना सांगितलीय

अगदी वयाच्या ६० ला आलेला सलमान खान आजही प्रेक्षकांच्या नजरा खिळवून ठेवण्यात यशस्वी होतोय. सलमान खानने नुकतीच एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्याला Cow बॉयचा लूक शेअर केला आहे. यासोबतच सलमान खानने खास गोष्ट केलीय ती म्हणजे, आपल्या मनाची अवस्था शेअर केली आहे.
सलमान खान आणि त्याचं लव लाईफ आपल्या सगळ्यांनाच माहित आहे. त्यामुळे सध्या चर्चेत असलेलं I am done या गाण्याने सलमान खानचं मन जिंकलं आहे.
प्रेमाची एक अशी बाजू जी कायमच दुर्लक्षीत राहिली आहे. एकतर्फी प्रेम करता करता ती व्यक्ती म्हणते की, बस आता मी थकलोय. तसंच काहीस या गाण्यातून मांडलं आहे. आणि हेच गाणं सध्या सलमान खानच्या पसंतीला पडलं आहे.
गाण्याचं कौतुक करताना सलमान खान म्हणाला की, खूप दिवसांनी गाण्याचा सर्वोत्तम ट्रॅक अनुभवला. काश हे माझ्या गाण्यांपैकी एक असतं.... असं म्हणतं सलमानने या गाण्याचा सर्वेसर्वा मान पनूचं कौतुक केलं आहे.
सलमान खानकडून आपलं कौतुक व्हावं ही गोष्ट कुणासाठी खास नसणार. त्यामुळे मानने देखील हे कौतुक प्रेमाने स्वीकारत अनेकांचे आभार मानले आहेत.
"I'm Done" हे Maan Panu चे नवीन हिंदी पॉप गाणे आहे. ते I-Popstar: Vol. 1 अल्बमचा भाग आहे. कलाकार, कंपोझर आणि लिरिसिस्ट एकच व्यक्ती आहे. Maan Panu ने गायले, कंपोझ केले आणि लिरिक्स लिहिले आहेत. म्युझिक प्रोडक्शन Aditya Pushkarna ने केले आहे. 20 ऑक्टोबर 2025 रोजी रिलीज झाले.