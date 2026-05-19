/“क्रिप्टीक पोस्टमागचं कारण वेगळंच होतं!” Salman Khanच्या पोस्टवर चाहत्यांच्या तर्कवितर्कांना पूर्णविराम

Salman Khan Instagram Post : सलमान मागील काही दिवसांपासून सोशल मिडियावर अनेकदा सक्रिय पाहायला मिळाला आहे. त्याने सोशल मिडियावर केलेल्या काही पोस्टमुळे तो सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळाला होता. सलमान खानची एक क्रिप्टीक पोस्ट सोशल मिडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्याच्या चाहत्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. आता सोशल मिडियावर त्याने आणखी एक पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये त्याने क्रिप्टीक पोस्टबद्दल स्पष्टीकरण दिले आहे. त्याने सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती यामध्ये त्याने अलोन आणि लोनली असे कॅप्शन लिहीले होते, आता त्याने ताजी इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये त्याने चाहत्यांना समाजावण्याचा प्रयत्न केला आहे.
इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये सलमान खान काळजी न करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी आधी केलेल्या पोस्टमुळे ते त्यांच्या घरापर्यत पोहोचले आणि त्यांच्या आईने देखील त्यांना प्रश्न केला होता. त्याने पोस्टमध्ये लिहीले आहे की, अरे भावा मी माझ्याबद्दल सांगत होतो, माझ्याकडे एवढं चांगलं आणि मोठं कुटुंब आहे त्यामुळे मी एकटा कसा असेल. त्याने या पोस्टमध्ये पुढे असेही सांगितले आहे की, कधीकधी मला सातत्याने लोकांमध्ये राहण्याचा कंटाळा येतो आणि त्यामुळे मग मला एकटे राहणे पसंत असते, मला माझा स्पेस हवा असतो असे त्याने पोस्टमध्ये सांगितले.
त्याने केलेल्या क्रिप्टीक पोस्टमुळे त्याच्या आईने देखील विचारपूस केली, त्याने या पोस्टमध्ये एकही फोटो शेअर केला नाही तर फक्त ही बातमी शेअर केली आहे. त्याने सांगितले की माझी आई प्रश्न करत होती, काय झाले बाळा म्हणून, शांत रहा मित्रांनो.
सलमान खानने त्याच्या जुन्या पोस्टमध्ये त्याचा एकट्याचा फोटो शेअर केला आहे, यामध्ये त्याने लिहीलेल्या कॅप्शनची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. यामध्ये त्याने लिहीले होते की, एकटे राहणे ही तुमची निवड असते, जेव्हातुमच्यासोबत कोणी नसते तेव्हा तुम्हाला एकटेपणा जाणवत असतो. वयाच्या या वर्षामध्ये मी अविवाहीत आहे आणि आपल्या आयुष्याचा आनंद घेत आहे. अशी पोस्ट केल्यानंतर आता सोशल मिडियावर त्यांच्या चाहत्यांनी चिंता व्यक्त केली होती.